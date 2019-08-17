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獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

你把男人當孩子養 就別怪他拿你當媽用！

2019-08-17 08:09聯合新聞網 MamiBuy

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一個真正有自我的人，不會為誰盲目犧牲自己。

無論愛人，或是孩子。

先提個問題：一個已婚女人，被公司派至外地參加一個月的封閉培訓，無法與老公聯繫，結束之後回到家，最怕看到的是什麼？

是不是首先會想到──老公跟小三鬼混，或者帶別的女人回家，或者在廁所發現了來路不明的女性用品……可惜都不是。

等待她的，是三十四雙臭襪子，滿滿一大盆，臭氣熏天地堆在洗手間裡。


聽女友小瑜講完她的遭遇，我不厚道地笑了，問她：「一個月三十天，就按一天一雙吧，你家這位怎麼穿出三十四雙來？」

她氣得吐血，「每週還要跟他同事打球呢，這不正好多出四雙！」

「那他平時也這樣？」

「對啊，結婚六年，襪子從來不洗，直接脫下來扔廁所地上。」

「你要不給他洗，他能怎麼樣？」

「就會扔到洗衣機裡，那洗衣機裡都是貼身的內衣，我可受不了攪著襪子一起。」

沒錯，男人就是這樣，懶惰，邋遢，放任，婚姻裡的雞零狗碎都是女人承擔。


但換個角度說，他為什麼能心安理得地攢三十四雙襪子等老婆回來給他洗？

老婆出差學習一個月，難道不應該是備桌好飯，接風洗塵，迎接鳳駕回鑾嗎？

小瑜嘆氣，「這些年我簡直就是他的保母，早晚不是被氣死就是被累死。沒辦法，他這把年紀都成習慣了，改不了。」

我沒客氣，「 這習慣，是你給他培養的。


曾有個讀者向我傾訴，抱怨老公自私，一點都不體貼。

她結婚多年，一下班要洗衣做飯，家務全包。每到冬天，還要把農村的婆婆接來住上幾個月，照三餐伺候著，男人什麼都不管，下了班就在街上看人下棋打牌，要麼就跟狐朋狗友喝酒，有時喝到深夜回來，還要把她從睡夢中叫起來，說肚子餓了要吃麵。

某次她氣急，怒斥男人懶惰，卻換來對方明目張膽地輕視和不滿，「誰家男人不是這樣，就你幹那點活？人家老劉說，他老婆每天早上都把皮鞋打好油擺門口，我還沒說你呢！」

她在微信上絮絮發了十幾條，問我：「你說，男人的良心都哪去了，怎麼這麼不知道心疼人呢？」

我問：「你是只想跟我倒倒苦水吐吐槽呢，還是想聽我真實的意見呢？」

她說：「我就想知道怎麼能治他這個懶！你在微信上語音留言就行，我先去把飯做了，晚上再看手機。」

我：「……」


很多女人不明白，你看到的果，其實自己恰恰就是那個因。

你抱怨男人永遠像個長不大的孩子，是因為你自己早就當了他那個媽。

婚姻裡，如果女人的妻子身分錯了位，男人的丈夫角色就必然會缺位。你把老婆和老媽的活都幹了，男人百無一用，便心安理得退回到嬰兒狀態，餓了哭，飽了睡，吃喝拉撒事事有人服侍到位，他不必當英雄，甘願做嬰兒。

就像面對三十四雙臭襪子的小瑜，我問她：「不給他洗會怎麼樣？」

她會說：「總不能讓他沒得穿啊！」

「沒得穿就沒得穿唄，我就不信一個大男人會光著腳出門。」

「那他就自己買新的。」

「那就由他買，多買一百雙襪子也不會破產，發家致富也不是靠他省出來的襪子錢。」

「可是……」

哪有那麼多可是？無非是，你習慣了鞠躬盡瘁，他習慣了坐享其成。


婚姻裡的怨婦是怎麼練成的？都是從聖母演化來的。

過度付出──心態失衡──不停抱怨。

它們是對孿生姊妹，從來都是相生相長的。

婚姻這東西，本來就是你情我願求仁得仁的事。

大女主劉嘉玲，在節目中提及梁朝偉的另一面，「家中有事他第一個閃人，直到解決完了才回來。」

她說家中房子裝修，有噪音，有陌生人，梁朝偉提了一個小箱子便走人了，直到裝修完成再回來入住。

沒關係，她喜歡啊，她欣賞啊。

錢鍾書也是位生活不能自理的大少爺。婚後家中一切事務皆由楊絳包攬，做飯縫衣，打掃採買，她是他心裡最賢的妻最才的女，甘之如飴。


最累的情形是，一邊當聖母，一邊做怨婦。

聖母心的人缺少自我，習慣用過度付出來證明自我價值。

「我為你做了這麼多，為你犧牲這麼多，你為什麼不能體諒我，良心都被狗吃了……」

作家張德芬曾說：「個體與個體之間，常常是彼此吞噬的關係。」

說白了就是，如果你沒有自我，就容易被對方吞噬。

一個真正有自我的人，不會為誰盲目犧牲自己。無論愛人，或是孩子。

他有他的一生，你也有你的一生。只有用愛相互成全。

男人不做家務不是婚姻的癌症，但女人無原則地包攬之後又要求男人改變，改變不成就無休無止地抱怨，才最值得反省。

總之一句話： 你把男人當兒子養，就別怨他拿你當媽用。

【延伸閱讀】

沒錯！有問題的是大人！即使他們不改變，你仍要專注地把人生活好

小孩要上幼兒園了！11個上學前準備秘笈大公開

本文擷取自 《此生聚散，你要敢愛敢當》 ，作者 李愛玲，由 寶瓶文化 授權轉載

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