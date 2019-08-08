孕婦打減痛針 老公一句話讓醫生看傻眼：根本實力作死

2019-08-08 11:09 聯合新聞網 綜合報導



減痛分娩的硬脊膜針和原子筆芯的粗細長短對照圖。圖截自「麻的法課-邱豑慶醫師」臉書 分享 facebook 懷孕的母親非常偉大，除了要挺著十個月的大肚子還要冒著身材走樣的風險生下孩子。一名醫師在臉書分享他在幫一位孕婦做減痛分娩時，老公竟在老婆面前跟醫生說，「她胖超多」，此時氣氛相當尷尬，連醫生看了都看不下去。

一名麻醉科醫師在個人粉絲專頁「麻的法課－邱豑慶醫師」分享，他在幫一對夫妻做減痛分娩，進去打針前，看到產婦媽媽十分緊張，醫生隨口閒聊，想讓她放輕鬆，「第一胎？你幾公斤呀？」，產婦回答「62公斤」，醫生回應，那沒有胖很多呀「腰還很瘦，很好找位置啊」。

說時遲那時快，產婦還來不及回答，一旁的先生竟急著搶答「哪有，她胖超多」，頓時氣氛相當尷尬，還看到產婦的眉毛和嘴角抽動了一下，令醫生看不下去心想，「這根本憑實力作死，我好想問問她勇氣是不是梁靜茹給的」且還想順便問問「先生也需要自費減痛服務嗎？不用的話我晚點再來問一次！」。

打完針，確定減痛分娩有作用，產婦的心情放鬆下來，皺著的眉頭也放鬆了，醫師順手把打完減痛分娩的那根針遞給那位先生並暗示，「祝你父親節快樂，你看看這隻針有多粗，記得要對老婆好一點啊」意思就是，「再不長眼，要過中元節什麼的我就不知道了，你自己都不一定有勇氣被打打看吧？我只能幫忙你到這了，再憑實力作死，我也幫不了你了」。

最後醫生也表示，「果然是第一胎新手爸爸啊！沒經驗，連話都不會說～像我多有求生意志啊」也開玩笑說，打完減痛這隻針，收自費拿來賣給媽媽們應該很有市場，「不管事要拿來捅老公還是拿來放在供桌上，叫老公每天複習一下媽媽挨這針有多粗，很適合」。