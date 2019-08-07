事後避孕丸一錠搞定？出血非月經 避孕不成反子宮外孕

2019-08-07 00:00 聯合線上／ 吳茜雯



日前年約23歲的李小姐因陰道出血伴隨腹部劇烈疼痛，進而到婦產科求診，診斷後發現李小姐的出血現象為「正在流產」所致！而另一位22歲的林小姐同樣因出血伴隨腹痛求診，林小姐則是「子宮外孕」所致…

收治兩位患者的臺北醫學大學附設醫院婦科主任及生殖醫學科主治醫師陳菁徽醫師表示，兩名年輕女性患者聽到自己懷孕都相當吃驚，因為她們皆於性行為後服用了事後避孕藥，以為自己避孕成功，更誤認出血的現象為月經來潮。

對此，陳菁徽醫師說明，事後避孕丸是一次投予高劑量賀爾蒙來延遲/抑制排卵，若服用事後避孕丸時已經排卵，則完全沒有避孕效果。此外，事後避孕丸的避孕效果有時效性，越晚服用失敗率越高，可高達40%！加上一次投予高劑量賀爾蒙，常會引起噁心、內分泌失調及亂經等副作用，李小姐與林小姐就是因為將事後避孕丸作為常規避孕措施，經期大亂卻無自覺，更以為這次的出血就是經期所致。造成子宮外孕的林小姐，最後只能透過緊急手術來治療。

為了更了解台灣年輕人的避孕觀念，經街頭調查發現，國人多數避孕方式為使用保險套，然而，若僅有男性使用保險套，避孕失敗率仍有20%，陳菁徽醫師建議，若有固定性伴侶或每周性行為達1-2次，女性可以搭配事前常規避孕藥來避孕，藉由「雙重避孕法」達到99%的避孕成功率，更可預防性病！

陳菁徽醫師補充，所謂的事前常規避孕藥，與事後避孕藥最大差異在於事前常規避孕藥所含的雌激素與黃體素劑量相當低，不易造成體內波動，且事前常規避孕藥已經發展50年，是相當成熟安全的藥物。

針對事前常規避孕藥，陳菁徽醫師說明婦產科除了用於避孕外，同時也常用於調經，其中新型常規避孕藥使用第四代黃體素，不會造成水腫，且可治療痤瘡（青春痘），但醫師提醒服用避孕藥前，需先尋求醫師評估，選擇最適合自己的藥物。