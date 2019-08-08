親子溝通別先說「這題很難嗎？你知道錯了嗎？」心理師建議應該從這些話開始

2019-08-08 16:30 聯合新聞網 BabyHome



【作者：許嬰寧 心理師】

一位媽媽憂心忡忡地跟我說：「我女兒昨晚對我大吼！她第一次回嘴大吼！」

圖 /Unsplash 分享 facebook

我認識這位嗎媽和他女兒很久了，女兒品學兼優，功課從來不用擔心，自動自發，還很愛看書，會自己照顧自己洗澡洗碗乖乖準時上床睡覺，談不上非常活潑外向，但也不是那種會回嘴爭鬧不休的孩子，所以媽媽的憂心我可以理解，我也覺得有點詫異。

「發生了什麼事？」

原來是在期末考前，女兒迷上了魔術方塊，班上有位同學很擅長玩魔術方塊，還可以到處比賽，因此班上也跟著流行起來，幾乎人手一個魔術方塊，天天下課都在喀喀喀的玩。

女兒也開始天天下課回家開始「喀喀喀」，寫完功課吃完飯就又開始「喀喀喀」，直到該睡叫的時後還捨不得放下。媽媽本來也不以為意，認為這是一種激盪腦力的玩具，直到期末考前女兒還是遲遲不願放下，媽媽開始唸她，沒想到女兒心不甘情不願，開始「擺臉」。

媽媽因為擔心女兒荒廢學業，直到考前最後一晚，忍不住跟女兒說：「你也太誇張了，明天都要考試了，今晚不能再玩魔術方塊了！拿過來，考完我再還給你。」女兒負氣交出魔術方塊，碰一聲回到房間倒頭就睡。

媽媽原以為女兒會稍加複習再去睡覺，但是沒有。這和以往女兒那麼精心求學的態度落差太大，媽媽不覺開始擔心考試結果，果然，這次數學發下來，平常都能輕鬆考到95分以上的女兒，這次只有89分。

女兒回家悶不吭聲，媽媽看到後忍不住一題題看著到底錯在哪裡？發現女兒寫錯的題目，大都是因為粗心，倒不是因為題目太難，媽媽更覺得不解，對著女兒說：「你看看這題，16.2+4.5，這題你不會嗎？」

女兒沒回答。

媽媽對於這種不回話的態度不滿，因此又提高聲量：「我在問你話，這題很難嗎？」

女兒靜默片刻，當媽媽第三次詢問「這題很難嗎？你有檢查嗎？」的時候，女兒突然大吼：「對！！！怎樣！我就是覺得很難！」然後就衝回房間，碰一聲關上了門，在裡面大哭。

媽媽正準備要對著摔門的動作發脾氣的時候，驚覺自己也被女兒的大吼嚇到，一個過去十年都非常貼心溫順的女兒，難道要開始提早青春期的叛逆了嗎？我想和她一起檢討考卷也錯了嗎？

「女兒一定自己也很難過。」我說。

「他自己考前都不複習，一直玩魔術方塊..」媽媽對於魔術方塊仍耿耿於懷。

「但她一定自己很難過，沒考好。」我還是想把焦點放在女兒的情緒上。

「可是她還吼我耶，還給我摔門！她以前都不會這樣...」

「你問他這題難不難，他一定覺得這題不難但我竟然還是寫錯，這真不像我，好難過。」我繼續強調女兒的情緒，「但他實在沒辦法回答，這題很簡單，都是我自己的疏失。」因此他只好尖叫回應。

媽媽靜默，聰明的媽媽通常這時候就會聽出來，自己的焦點是來自自己的角度，而忽略了那句問話對女兒來說是很難「照你的意思回答的」。

孩子在自己知錯的狀況下，最不需要的是再多一個指責他的大人

女兒第一次考得這麼差，從回家就開始悶悶不樂，像是一隻因為出去貪玩而受傷的小動物，他需要的是回家後，讓媽媽呼呼，看看他的傷，替他擦藥包紮，而不是媽媽針對他的貪玩再繼續指責和批評：「是不是跟你講過了！叫你不要貪玩！你知不知道這是你自己造成的結果？」這當然是誇飾法，但憂心的父母很容易不小心「散發出這樣的訊號」。

那難道我們不該和兒女討論他的對錯嗎？

當然要，但要看時機。先處理情緒，再討論事情。先包紮傷口，再教育規矩。若是教育過的規矩，一犯再犯，才需要嚴正處分。尤其對於自主性高，心思細膩且平日總是讓父母很放心的孩子，遇到做錯事情的時候，會更加害怕「讓父母失望」了，而無法坦然面對父母的檢討詢問。同樣的，面對這樣讓人放心且驕傲的孩子，一旦犯錯，通常父母也會感受到很大的失望和焦慮，相對本來就叫人操心的孩子犯錯，父母會更無可容忍。

要孩子學到經驗，就要問他學到什麼，而不是硬灌給他

不要在氣頭上質問他「你知道錯了嗎？你有想過這是為什麼嗎」而是在情緒安撫之後，從情緒角度切入，「你看到考卷有什麼感覺？你怎麼都不說話呢？你在想什麼？媽媽想知道。」等他整理好，等他用他僅有的溝通能力去表達，可能一開始他的表達甚至劃錯重點，在你聽起來像是狡辯、不知悔改，例如「我有檢查啊！我也不知道會考這麼差！我明明都會啊！其他人也考得不好啊….」切記不要馬上反應或斥責，把這些都當作是他的抒發，而不是找藉口。不夠世故的小腦袋瓜，還需要多點時間轉換思考，從自我保護要轉為自我檢討的過程，他需要一個「確定會依然愛他」的父母衷心聆聽。

當孩子的避風港，一個他「願意」來躲躲的地方

身為父母，最難的是改變孩子的意願，當他不想要靠近、不想要坦承、不想和你談心，他就是不想了。很難用利誘或教導的方式，使他敞開，只能用溫柔堅定的態度去塑造一個港灣，讓孩子願意回來取暖。

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