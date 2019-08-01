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妻拒絕岳父母給的免費房讓夫困惑 網友勸：聽老婆的

2019-08-01 16:49聯合新聞網 綜合報導

一名男網友表示岳父母願意提供房子給他們夫妻倆住，還不收租金，他想接受但老婆卻拒絕...
一名男網友表示岳父母願意提供房子給他們夫妻倆住，還不收租金，他想接受但老婆卻拒絕。 圖／聯合報系資料照
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房價高居不下，尤其在北部更是讓人買不起房子，一名網友表示老婆娘家有多的房子，岳父岳母願意提供一間給他們，他也很樂意，但老婆卻拒絕，還提出3點拒絕的理由，讓他覺得實在太多慮了。

這名男網友在PTT上發文表示和太太最近在討論買房子，但他們的收入在台北要買一間房子會比較吃力，所以只能考慮外縣市。他說老婆娘家在台北市不只有一間房子，岳父岳母也願意提供給他們夫妻倆一間，而且不收租金，這讓原PO覺得可以省下不少錢，也不用擔心生活品質。

雖然岳父母要提供房子，但原PO的老婆卻拒絕，理由是因為如果拿她父母的房子，很有可能就被要求要聽他們家的話；另外如果房子要裝潢，搞不好還要經過她父母的同意，而且離娘家近的話，她父母可能會常常跑來。

原PO雖然認為老婆的想法不是完全沒道理，但也覺得實在太多慮了，而網友的留言也掀起正反不同看法，有人認為「拒絕自家爸媽給的房子，罕見。岳父母管老婆很嚴嗎？」、「（岳父母）人很好跟那三點沒衝突啊，因為岳父母做那三點可能自己也真心覺得在為你們好」、「沒錢絕對比那三個理由更慘，建議接受吧」、「當初想靠自己，小孩出生後還是得靠我媽當後援」。

不過大多數的人都建議原PO聽老婆的話，「她應該比你更瞭解自己爸媽的個性」、「連你老婆都不想要了，感覺岳父岳母不好搞」、「有時請神容易送神難」、「拿人手軟不懂嗎？親生女兒都想逃了，結果你想不勞而獲？」、「一般兒女都不會拒絕『台北市』的房子，你老婆一定知道後果」、「她不要絕對有其原因，免錢的最貴，你老婆知道要付出什麼成本你不知道？聽她的吧」、「一般來說岳父母對女婿比較客氣，所以你可能覺得岳父母很好，如果親生小孩都想保持距離，那一定超雷」。

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