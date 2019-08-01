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安胎被酸「爽躺整天累什麼」 她吶喊：知道宮縮多絕望嗎

2019-08-01 14:20聯合新聞網 綜合報導

懷孕期間身體的不適，孕婦只能自己承受。 圖／Ingimage
懷孕期間身體的不適，孕婦只能自己承受。 圖／Ingimage
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懷孕有多辛苦，只有孕婦自己最清楚。一名懷孕17周的準媽媽遵照醫囑在家安胎，卻不停遭受閒言閒語批評她「過太爽」，令她苦不堪言，大批網友紛紛幫她打氣，盼她顧好自己的心情，生出健康寶寶。

「真的快爆炸了！」這名準媽媽在臉書不公開社團「爆怨公社」大吐苦水，懷孕17周的她，因為嚴重宮縮已在家安胎3周，醫生交代「不能久站、不要搬東西，走路也不能走太久」，儘量躺在床上靜養，偶爾起身動一下，記錄自己的身體狀況。準媽媽表示，她除了上廁所、吃飯、餵貓狗之外，幾乎都躺著，只有兩次因為沒東西吃去超商，但短短3分鐘的路程花了她至少15分鐘。

然而她為了寶寶努力忍耐，卻還是遭人非議，不斷被質疑能走到超商，怎麼不能上班？能走動為何不能去公司？或是酸她每天睡到中午，晚上當然睡不著導致宮縮，甚至還說「每天可以在家躺很爽欸！不知道你累什麼！」。

如此耳語讓她不禁玻璃心碎，「躺整天到了晚上還是會異常宮縮，你知道有多絕望嗎？」她崩潰的說，躺著發呆還得忍受腰痛、肚子痛，比起上班還累好幾倍，真的很厭世。

網友們都為發文者感到不捨，痛批那些人太沒同理心，「到底是爽在哪？真的應該叫那些人躺在家裡整整一個月且不能出門試試看！」、「每個人身體又不一樣，如果可以走動誰想要一直躺在床上」、「不知道孕婦很辛苦嗎？要保護寶寶，各種不舒服要自己承擔」、「醫生都開證明了他是會比醫生專業嗎？」。

還有許多人勸她不要理會那些人，多愛自己一點，保持愉快的心情最重要。也有人建議她利用外送平台送餐，她則無奈回應自己住的地方太偏僻，無法使用任何外送服務。

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