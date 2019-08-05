【她們的世界】陳姵穎／「國際認證泌乳顧問」吳唯菱 最貼近媽媽心情的人

透過工作看見的家庭樣貌，讓吳唯菱更能同理媽媽們的困境。圖／陳彥勳攝影 分享 facebook

打從得知懷孕起，媽媽們便得面臨各式各樣的選擇：去哪裡產檢？要做羊膜穿刺嗎？到醫院生還是嘗試溫柔生產？打不打減痛分娩？當孩子順利出生，接下來要面對的則是母嬰同不同室？親餵還是瓶餵？我的奶水夠寶寶吃嗎？於此同時，更要面臨各式各樣以好意之名下的指導棋或包藏在關心話語背後的不支持……

哺乳的挫折，讓她踏上鑽研之路

五年前當吳唯菱生下女兒，幾乎各種問題都遇到了，月子中心的護理人員不斷想把寶寶抱離、先生不明白她為何非餵母乳不可，長輩則不斷以尋乳反射為由認定寶寶「沒吃飽」。「不管何時何地，只要用手碰觸寶寶的嘴角，寶寶一定會轉向受刺激的那方想吸吮，這是新生兒為了獲得食物以求生存的本能反應，與膝跳反射是一樣的，而且基本上95%的媽媽都能分泌足夠的乳汁餵飽自己的孩子。」

必須不斷花氣力向長輩說明正確的觀念，以及環境的不信任，都讓吳唯菱感覺像在孤軍奮戰。自嘲幾乎是「固執」的她開始向外尋求可能的資源，因緣際會認識一群在網路上協助哺乳問題的志工媽媽和學者，進而從受助者轉為助人者，成為一名國際認證泌乳顧問（IBCLC）。

泌乳顧問不同於傳統通乳師，「通乳師確實可以靠按摩手法解決媽媽們當下的塞奶問題，但泌乳顧問最大的不同是，我們教媽媽們如何把握乳房肌肉收縮的時間、什麼樣的情境比較容易引發泌乳、下一步可以怎麼做，在我們離開後媽媽們依然可以自救。」但要拿到IBCLC證照可不容易，申請准考證號碼的五年內，非醫護人員要先修滿基礎的醫護學分、90小時的泌乳機轉和新生兒發展等核心課程，還得跟隨不只一位的資深泌乳顧問實習500小時並通過考試，否則得一切重來；為讓泌乳顧問隨時保持新知，五年內得持續進修75學分，十年後重新應試並通過證號才能保留，足見此一領域的專業。

吳唯菱示範如何使用背巾。圖／陳芃孜攝影 分享 facebook

看見社會對母職不合理的期待

身為台灣第一批非醫護專班考生，又是全職媽媽，吳唯菱備考的辛苦不在話下，抱著八個月大的女兒到國北護修學分，仰賴媽媽帶孩子讓她能南奔彰化基督教醫院、北跑博仁醫院實習，考前友人邀她住進家中專心衝刺兼為她顧孩子，加上先生周末的支援，「不然我應該拿不到證照。」

但這卻是吳唯菱頭一回體會到何謂「學習的快樂」，自述過往在學業上很不長進，課能翹就翹，作業能抄就抄，畢業後成為工程師、再當到產品經理，卻始終提不起多大的興致，直到開始接觸哺育，「我先生也發現這大概就是我要走的路，因為我變得完全不像他從學生時代交往的那個散漫之人。」

而吳唯菱不時會將協助個案時所見的家庭樣貌與先生分享，「很多都是我們當初也遇過的問題，他從完全無法理解我在幹嘛，到現在已經可以提出他的見解，甚至他公司同事有孕育問題都會問他。有時我稱讚他進步了，他還會說：『妳也不看看我是誰，我是泌乳顧問她老公欸！』」吳唯菱邊說邊笑。

明明不是社會學家，吳唯菱卻不斷在工作中看見社會對「母職」各種不合理的期待，明白「同溫層」對媽媽有多重要，隸屬中華民國寶貝花園母乳推廣協會及愛樂分工作室的吳唯菱與夥伴持續於各地推廣母乳支持團體，「女性生育時荷爾蒙會劇烈震盪，要幫妳造奶、修復產後的身體，還要讓妳噴發母愛，是個很耗能的過程，如果環境提供的支持不足，媽媽們很容易往產後憂鬱的方向走。」

帶支持團體，承接媽媽們的焦慮

擔任泌乳顧問，家訪是非常重要的一環，也是吳唯菱判斷客戶是否需要母支團體的管道，「媽媽們一定要有個能聽得懂妳辛苦的人，否則不只得不到回應，也不會被承接。」在母支團體裡，不同產齡的媽媽彼此分享、相互同理，只要有機會，吳唯菱也會將爸爸及親友一起邀請進來，「當家中有新生兒出生，上一輩養育時的回憶會湧回來，但他們不習慣開口告訴女兒或媳婦，團體分享是很好的機會。」

吳唯菱所在的竹北，因科技產業促使外來人口大量移入，這些小家庭脫離了熟悉的環境與親友，有時難免孤立無援，母支團體便成為媽媽們連結彼此極佳的方式。

不只看見哺乳的焦慮，吳唯菱還看見媽媽們經常餓著肚子養小孩，於是她又推動「備菜工作坊」，帶著媽媽們一起完成簡單的半成品料理，「肚子餓了，把大家一起做的食物從冷凍庫拿出來加熱一下就行了。」如今參與母支團體及備菜工作坊的眾人關係緊密，一起育兒，也一起休閒。

這些支持的延伸，其實全為公益性質，也早已超出泌乳顧問的工作範圍，問吳唯菱何以如此？身為最靠近媽媽心情的一群人，她說：「因為有些東西我看到了，就去做我能做到的事。」改善媽媽們的處境，或許也可說是一種微型的社會革命，而吳唯菱接下來還要進修陪產員課程，以更全面的專業，持續走在這條她熱愛的道路上。