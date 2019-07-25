SNAPCHAT性轉濾鏡玩了嗎？一秒變女神 跨性別者卻花了一生

圖擷自 推特 分享 facebook IG上瘋傳的變臉照，你也玩過了嗎？有人變臉後，發現自己長得像自己母親年輕時；有的人在另一個性別外表中，意外撞臉安海瑟薇。就在大部分人在享受一秒性轉的樂趣時，背後引來的跨性別、性別刻板印象的爭議為何？

近日，社群上掀起了一股性轉風潮，人們透過 Snapchat 推出的「性轉濾鏡」（gender swap），就有機會一窺自己成為另一個性向時的長相。網友們創意百出，有人一人兩角唱《歌舞青春》主題曲；世界各地的名人也乘著風潮在自己的社群平台上發佈性轉照，如理科太太、麥莉希拉（Miley Cyrus），英格蘭板球隊 England Cricket 甚至出了一組九宮格照，請粉絲們猜照片背後分別是哪些男性運動員。

性轉濾鏡之所以會爆紅，其實是巧妙地運用了人們的好奇心理，抓住潛藏在許多人心中的疑問：「如果我是女生 / 男生，會有什麼不同？」然而， 在許多人開心地和親友轉發自己的有趣照片時，有另一群人提出了疑慮，他們擔心濾鏡中以二元性別的概念作為設計，恐將加深大眾的性別刻板印象。

根據 Vice 報導，一名跨性別演說者 Dana Vivian-White 針對此現象，她認為大眾在享受分享照片的樂趣時，並沒有顧慮到在現實中活中跨性別者的感受，並表示： 「鼓勵人們不要在乎性別，與忽略現實中的跨性別現象、不經意持續地對跨性別身份產生誤會，僅是一條細線之隔。」

性轉濾鏡：到底是好玩，還是挑釁？

一名接受 Vice 訪問的跨性別者表示，他光是想像如果自己使用這組濾鏡，順性別者 [1] 一定是一派輕鬆地說：「來嘛！試試這個，很好玩的！」但對他而言，卻極為尷尬不安。有順性別者以此試圖模仿跨性別者，但行為舉止不僅不相像，甚至有造成他人對跨性別者誤會的可能。以上的舉例事件，著實是以自己的快樂建築在他人的身份認同上，並加諸痛苦。

時代雜誌報導也指出，對很多順性別者而言，這不過是個「玩玩關掉就好了的遊戲」，但對跨性別者來說，更改性別是漫長而辛苦的過程，這是他們的人生。長久以來，他們必須透過各種醫學治療、衣著打扮才能夠接近靈魂中的性別，也因此飽受了一般大眾的審美價值觀的凌駕之苦。如今，當他們面對平時以歧視眼光看待跨性別者，但卻享受於性別轉換濾鏡的順性別者時，更是尤其諷刺。（延伸閱讀：為什麼我們愛《丹麥女孩》，卻不愛身邊的跨性別？）

另一個跨性別者的疑慮，則是在網路交友上，有順性別者開始喬裝自己是跨性別者來吸引對象。舉例而言，在英國德比大學（University of Derby）有一名 20 歲學生傑克（Jake Askew）將使用濾鏡後的照片作為交友軟體 Tinder 的大頭照，搖身一變成為濃妝大眼美女 Jess，馬上獲得 1600 讚與 400 個成功配對。對跨性別者來說，在無法分辨對象的性別認同時是非常不公平的，若陷入喬裝的圈套，便極有可能成為關係中的受害者。

然而，並不是所有的跨性別者都認為濾鏡將帶來分化與攻擊。也有跨性別者認為，這是一個輕鬆、有趣的功能，讓自己能夠透過濾鏡減少對於性別認同的焦慮。同時，我們在一般的環境中，很難有機會去體驗不同的身份，而濾鏡則提供人們一個唾手可得的方式，讓每一個人能認識不曾見過的自己。

性別二元：男生就要鬢胡粗獷，女生就要長髮柔美？

性轉濾鏡另一個爭議點，來自於對性別外表的詮釋。為了讓人們很明確地感受到自己的長相翻轉，濾鏡簡單地用兩種方式做出區別，以粗獷輪廓、鬍子、濃眉毛來代表男性，以長頭髮、大眼豐唇、濃妝腮紅來代表女性。

然而，在現實世界，唇紅齒白的男性、陽剛氣概的女性絕非少數，性別外表並非二分法就能草率帶過。對於正在形塑性別認同的人來說，此一濾鏡也很可能帶來與現實世界不符合的性別錯知，而形成男生應該要長得雄偉、女生應該要嬌美的刻板印象。（延伸閱讀：【時尚穿越】前所未見的新性感！跨性別超模登時尚雜誌封面）

以性別為錨，付諸觀察與行動

這場「性轉濾鏡」的論戰中，最關鍵的癥結點或許不是濾鏡本身，而是人們使用濾鏡的動機，以及隨後帶來的內在轉變。到底透過二元性別的方式轉換身份，是幫助人們有機會去認識性別多元，並以更開闊地胸襟接受性別流動，又或者是以此作為玩笑，帶來更嚴重的歧視與傷害？

性別是我們的生活，是我們隨手一拍分享的日常，是三五親友坐下來便能暢談的話題。當我們有感為己、為所愛之人發聲，它就值得被聽見，被看見，並以行動使每一個理想成真。

[1] 順性別（英語：Cisgender）：是一個用於性別認同符合他們出生時的性別指定的人。順性別也可以被定義為那些具有「性別認同或執行的性別角色是社會認為與他們生物性別相符」的人。這與跨性別這個詞相反。（參考資料：維基百科）

【推薦閱讀】

「她吃避孕藥是隨便的女生吧？」請承認你對女性身體的無知

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

拍同志接吻照被辱罵 英攝影師：會繼續拍下去

本文由女人迷授權，原文連結請點

SNAPCHAT性轉濾鏡玩了嗎？一秒變女神 跨性別者卻要花上一生