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【重磅快評】蔡英文斷尾求生 私菸案權貴辦不了一個？

爸媽砸大錢也願意 十大兒女贏在起跑點必上才藝班

2019-07-25 15:17聯合新聞網 網路溫度計提供

贏在起跑點！

過去曾有人說「望子成龍、望女成鳳」，誰都想讓小孩贏在起跑點，早些學習一個能力、專長、才藝，未來才有競爭力，而現代人追求自由生活，不想給孩子太大壓力，小時候以興趣為出發點，慢慢一步一步滲透孩子成長過程，像是要讓手腳靈活多動就選擇運動類課程、左右腦要提早開發啟動就來個腦力課，這是「爸媽」的戰爭啊！

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查爸媽願意花大錢，給孩子買哪一類型才藝課，暑假到了，還沒開始的現在還來得及喔～

NO.10-防偷防搶之防身健體課

喝、哈、哇達～像葉問般飛踢、過肩摔、上鉤拳、下鉤拳，這類型的防身課程也是小朋友才藝展現的熱門選項，看著小朋友短短的腿、賣力的踢著攻擊、揮著拳頭，不僅是訓練他們的專注，也針對防身、運動健身有幫助。

NO.9-手腳並用之體能開發課

育過兒的爸媽也許都知道，小朋友初來乍到這世界，面對各種東西都要試一下、摸一下、碰一下才知道這是安全還是危險，而這也是讓他們的手腳有更多觸覺和動力，因此手腳開發課程就是要讓他們攀、爬、跳、拉的手腳並用，近來很夯的跑酷、攀岩都是很好的練習，說不定練成功後也可以成為一項技能。

NO.8-旋轉跳躍之舞蹈課

你家女兒有公主夢嗎？你家兒子想要帥氣獲得眾人目光嗎？芭蕾、街舞都是很好的選擇！和音樂、運動一樣很吃基本功的跳舞才藝，從小就得培養起，身體律動、節奏感的訓練，加上跳舞也需要團隊默契、配合，提前接觸人際生活都是很好的經驗。

NO.7-數字計算機之珠心算課

「87284+38649107-1883939x19839=？」一般人遇到這個問題恐怕都是直接跳過，但學過珠心算的人可就不一樣了！相信7、8年級生一定不陌生，為了訓練邏輯、思考力，許多爸媽從小就把小孩送去學習珠心算，對於數字的加減乘除相對其他人來說，的確更快速，且他們心中就像有一個自己專屬的計算機，數字計算都難不倒他們。

NO.6-科學好好玩之科學教育課

高科技時代來臨，寫程式、實驗研發在未來都會是高度人才需求，那要如何讓小朋友從小學起？最主要的多會像是夏令營、補習班課程規劃等，從初階的慢慢演進，訓練小朋友的思考、邏輯和專注力，開發他們的理科腦，許多爸媽也觀察到這項發展，國小生或是對於拼裝東西、數理有興趣的小朋友就很適合上這類型的課。

NO.5-盡情揮灑色彩之美術繪畫課

「盡情揮灑自己的色彩、年輕不要留白（暴露年紀的一首歌）」，這句歌詞就像是爸媽的寫照，孩子的成長只有一次，在還沒有過社會壓力洗禮的童年時光，趁小朋友還有精力、有創造力、無污染的時候，開發他們的美學，近來更流行隨手塗鴉，給一塊空白畫板，讓孩子們想畫什麼就畫什麼，無拘無束的展現創意。

NO.4-我有一個廚師夢之烹飪甜點

近來越來越多手做蛋糕課程流行，三五好友一放假就會相約做蛋糕，從原料開始調和、慢慢捏揉，直到看到親手做的蛋糕完成，感動油然而生，而這股風氣也吹到小朋友去，許多親子課程都會安排做料理、甜點，不論是煎煮炒炸或是烤麵包，由老師帶著摸索食材、認識美食，學習生活技能，至少長大後能夠「餵飽」自己啊！

聯合報記者陳立凱／攝影
聯合報記者陳立凱／攝影
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NO.3-DoReMiFaSo之音樂課

「學音樂的孩子不會變壞」，這句話想必你我都聽過，音樂對許多人來說可以舒緩心情，是放鬆、解壓的好秘方，沉醉在音符、歌聲中更是可以療癒身心，而學音樂更是需要一步一步慢慢栽培起，從小就得培養對聲音的敏感度，不斷的練習、自律，讓音樂深植你心，再到譜曲、彈練、最後來一個完整的演奏，誰能知道你家兒子是不是下一個周董呢！

NO.2-Hello、Bonjour之語言

現代社會追求國際觀，除了出國打工度假換宿賺取人生經歷，也有許多人高中或大學畢業就選擇出國念書，不僅是為了更高的學歷，更是要跳脫舒適圈去看更大更廣的視野，接觸不同的文化，認識各國風情，因此不少人將語言視為重要的技能，且不只基本的第二語言英文，還要學更多第三、第四外語，多一個能力、多一個競爭力，爸媽為了孩子可真是操碎了心啊～

NO.1-我要拿金牌之運動課

想起奧運會漏夜看比賽、世足賽的全球狂歡，看到運動員拿下金牌光榮的那一刻，也太讓人感動了吧！過去許多人總覺得不會念書、腦袋不靈光的人才會選擇走運動這條路，但現在各大國際賽事中，台灣派出的舉凡籃球、棒球、羽球、排球甚至是體操、游泳都是常勝軍，許多金牌選手更是從小培養起，不僅是為了打好基本功、累積經驗，也許還有很大部分是小朋友精力太旺盛，爸媽心想著送去消耗體力，別來操勞我啊！

想知道還有哪些才藝班，完整文章請點→孩子衝啊！爸媽砸大錢也願意　10個兒女贏在起跑點必上才藝班

網路溫度計提供
網路溫度計提供
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