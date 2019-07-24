他計算不生小孩現賺「500萬」 網傻眼：不要把小孩當財產

2019-07-24 13:00 聯合新聞網 綜合報導



有網友表示養一個小孩到大學畢業，總共需花費約500萬元，認為不生小孩就已經先賺500萬，也認為不生小孩有許多好處，引起熱烈討論。圖／ingimage 分享 facebook 現代人越來越晚婚加上養小孩許花費許多金錢，因此少子化越來越嚴重。有網友表示養一個小孩到大學畢業，總共需花費約500萬元，認為不生小孩就已經先賺500萬，也認為不生小孩有許多好處，引起熱烈討論。

一名網友在批踢踢實業坊「女版」發文，之前看到報導養一個小孩到大學畢業大概要花500萬元，認為養小孩根本沒好處，看到新聞許多爭家產、殺父母的負面新聞等，養兒防老的觀念在現代似乎已不適用。

另外，他如果離開人世，會把剩餘的財產一部分給親友幫忙辦後事，一部分捐給自己信任的慈善單位，並簽署器官捐贈同意書，捐出器官給更多需要幫助的人，做功德。

原po還強調養小孩還需花時間陪伴，因此研究股票的時間勢必會變少，有時看錯方向賠個幾千元還可以安慰自己，已經先賺500萬了，賠幾千元不用太在意。

大部分網友不認同原po想法，「養小孩一直都是負債啊」、如果養小孩希望以後能陪伴或回饋「生小孩的初衷就錯了」、「真正當了父母根本只希望小孩健康就好」、「一個不抽菸就可以買賓士的概念」、不能把小孩當財產來看「你這種想法不生剛好」。

不過也有網友認同原po，養兒防老小孩的人生會很可憐「把自己照顧好後半輩子比較實在」。