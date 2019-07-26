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藍綠總統參選人蔡韓PK！最新家庭政見比一比

2019-07-26 13:07聯合新聞網 BabyHome

【編輯：武美齡】

2020總統大選，現任總統蔡英文已於6月贏得民進黨民調初選，國民黨總統初選民調也於7月15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出。藍綠兩黨總統參選人目前提出了哪些家庭相關社會福利政策？BabyHome替家長們一次統整。

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（以下介紹順序按照姓氏筆劃排序）

蔡英文

蔡英文於5/20個人粉絲頁，以及6/8民進黨黨內初選候選人政見發表會，提到目前施行政策以及家庭相關社會福利如下：

稅改及長照

月薪三萬以下免繳稅，身心障礙、長照扣稅、幼兒扣除額增加。建立5483個各級長照2.0據點。

津貼、公幼及教育

四歲以下孩子自己帶，月領2,500元；加開公幼3,000班，月繳2,500元；補助準公托幼兒園，月繳4,500元。以及修兒少法，不適任人員列表追蹤；托嬰中心強制裝監視器；修刑法，虐兒罪行加重其刑等。

韓國瑜

台灣安全、人民有錢

6/27韓國瑜在粉絲頁上以「憲政、外交、兩岸、國安」為主題，提出「台灣安全、人民有錢」是未來治國的最高指導原則。

65歲以上長者政府幫你養

7/3「國民黨總統初選第三場國政願景政見發表會」上，韓國瑜提出社會福利政策：「65歲以後政府幫你養爸爸媽媽」的長照制度，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金各出一半。

【延伸閱讀】

108年全台租屋、貸款補貼開跑，租屋每戶最高月領1.1萬

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