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日本旅遊21天 她看清男友「非我良人」決心放生

2019-07-23 14:31聯合新聞網 綜合報導

旅遊常常是測試雙方感情的一種方式，日前一名女網友發文分享自己和前男友出國三週，回國卻選擇分手的經驗，建議「結婚前請務必長期旅行(兩週以上)或同居一陣子」，看到她描述的故事情結，不少網友紛紛留言「恭喜妳！」

網友建議婚前請務必長期旅行(兩週以上)或同居一陣子。圖擷自Facebook
網友建議婚前請務必長期旅行(兩週以上)或同居一陣子。圖擷自Facebook
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女網友在臉書社團「戀愛公社」回憶和當時的男友以及大學同學們一起去日本旅行三週，原PO在行前想著「可以和當時的男友出去玩好開心呀!」，旅行過程中卻漸漸看出一點端倪。原PO表示自己與男友的體力都挺差的，便在行前一個月提醒男友「多少鍛鍊點吧！別出國了造成別人的困擾」，沒想到一個月的時間，對方僅訓練4天，到了當地，光都內行程就能看出體力差距，「耽誤了我沒關係, 但他一休息就是耽誤四個人的時間」，更指出這21天男友與一行人的主要衝突點，都是因為體力不支。

除此之外，原PO認為入境隨俗是種概念，一行人到居酒屋用餐時，店員提醒「每個人要點一杯飲料喔!」，但男友堅持不點「我又不是當地人幹嘛守他們的規矩？」只好自己點了一杯酒一杯茶, 這樣也算是兩個人點兩杯了。原PO也表示購物完大包小包，想請兩手空空的男友幫忙但被拒絕，同行友人好心幫忙，結果回到飯店，竟遭男友嫌棄「不守婦道」怎麼可以讓其他男性幫忙，還有其他像是讓女生走裡面，或是下雨天幫忙撐傘等等貼心的舉動，男友都袖手旁觀，等友人們做了，事後再數落原PO是不是其實想和對方在一起？

網友與男友和朋友們一起出國。圖擷自Facebook
網友與男友和朋友們一起出國。圖擷自Facebook
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「最後一週在關東的時間, 讓我下了必須分手的決定」，溫差大請男友採洋蔥式穿法，不聽；感冒後，要求原PO待在飯店照顧他；晚上十點，體溫微燒，請他喝濃黑咖啡加大量的水以及泡溫水澡，不要！「要我去外面藥妝店和便利商店看有沒有賣感冒藥。Hello? 我們住在天王洲島, 就算是車站那區也沒有24小時藥局好嗎」。原PO列舉在旅行中男友的行為，心冷寫道「如果未來60年我都要過這樣的生活, 我一定會發瘋的！」

21天的日本行，網友們看完紛紛有感留言回覆「要看清一個人的品德與本性，真的要日久」、「真的！不只是男朋友，一般朋友也可以藉由長時間相處而認清一個人」、「真替版主鬆惹一口氣」、「太好了！恭喜妳離開那個王子病重症廢人」，原PO也回覆網友留言「我當了近五年的保母XD 現在回想起來很想問自己: 妳當初腦袋是不是走失了?」

旅行後，原PO看清了男友果斷放生「對我來說，長期旅行救了我的未來。一場海外旅遊，看清他並非我的良人」。

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