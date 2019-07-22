成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



人生未知的旅程裡，沒有任何一個人敢說，自己在這旅途中是「平步青雲、一帆風順」，每個人都希望，自己可以在舒適圈內安然渡過一切，憧憬著安然無恙的生活，但往往都只是一個幻想罷了。

在這些許多挫折中，很多時候都覺得，把事情講出來後會舒服些。但不是什麼事情都能對外人說，而不管是麼樣的境遇，都應該學會為自己負責任。

不訴說自己的苦痛

生活中有許多煩惱的事情總困擾著我們，然而這些煩惱，許多人都不知道如何去排解抑鬱，久而久之心裡也跟著生病了，但也不要逢人就說自己的苦痛，因為不是每個人都能體悟自己的經歷。

世界上，沒有那麼多的人會感同身受，雖然有許多似曾相似的經歷，但也不代表別人就是能替你解決的一方。與其逢人就說，不如快點想方法去解決自己的問題吧！

背後不說朋友的壞話

之所以會變成朋友，就是彼此有共同的頻率與信任感，即使自己心裡再悶、再不痛快，都不能出賣朋友。

身邊總有會聚在一起的朋友，朋友間，都還會「私約」，通常壞話不會在大家相聚時，而是出現在聚會後的私約，經常在團體生活扮演著好聲好氣的一面，但骨子裡就算看你不爽，也不會特別地彰顯自己的情緒。

就算是私底下，也不要隨便抱怨朋友，因為這樣的抱怨，他會偷偷跟你說，就證明他也可能在別人那邊說你的壞話，總而言之，即使有太多的心裡苦、看朋友不順眼，也不要輕易的把「壞話」說出口，若真的不開心，找個時刻把真正的不悅，拿出來討論，若對方是真心的朋友，大可不必擔心，但在直言之下，也切記自己說話時的語氣，別為小事傷了和氣。

不隨意說出家裡的矛盾

家家有本難念的經，但把家庭經營好，相處之道也是一門很深的學問。在家庭中，不只是婆媳間的問題，更多的是，彼此血緣更近的人，反而有更多的狀況，不能化解。

家庭內，總有些互看不順眼的對象，例如生活習慣不同、使用東西的方式不一樣，常常會先忍耐對方，最後就變成了針鋒相對，往往在這時候，尷尬的不只是當事者兩人，而是整個家庭氛圍。而類似的家庭問題，往往可能會找附近鄰居吐吐苦水，搞得人盡皆知。

俗語說，家醜不得外揚，所以許多事情，還是能在家裡好好的解決、和解、討論，就能解決，就千萬別當成別人茶餘飯後的笑話。

不要抱怨上天的不公平

常遇到事情時，很多人都會開始怨天尤人，覺得為什麼有些人什麼事情也不做，就能有好生活、好待遇，而這樣的抱怨其實在身邊的朋友、家人聽來，會覺得你是一個愛抱怨的人。