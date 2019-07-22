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無盡的AA心好累…男友南下探望要她付油錢 國考生忍痛放生

2019-07-22 11:16聯合新聞網 綜合報導

情侶之間的花費採AA制還蠻常見的，但無論什麼花費都採AA制是公平還是愛計較？一名沒有正職工作的國考女生哀怨寫下男友任何花費都AA的相處點滴，直言這樣的相處方式讓她覺得負擔好大。

女網友剛從大學畢業正在準備國考，目前沒有正職工作，她在「Mobile01」寫下和已經出社會多年男友的相處模式：雖然對方有穩定工作和積蓄，但兩人平常一切花費都AA。除了平常吃飯、買衣服或看電影AA，就算假日對方開車到南部找她都會要求付油錢。對方提出「我都開車來找妳了，更何況妳也有坐」雖然不無道理，但是她覺得「我坐車北上的車錢也是錢啊⋯」。

女網友描述男友開車南下探望時會要求她出油錢，很多人覺得相當不可思議。示意圖，圖片...
女網友描述男友開車南下探望時會要求她出油錢，很多人覺得相當不可思議。示意圖，圖片來源／ingimage。
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由於雙方的經濟能力有差距，雖然曾經溝通「希望不要吃太貴的東西」，對方卻反而抱怨「每次都說沒錢，叫妳給錢就在那邊哭窮？那妳以後不要跟妳的好姐妹出去吃飯啊，這樣不就有錢跟我約會了嗎？」不但如此，對方到她的租屋處還會要求開整天的冷氣「一度的電費就要5.5，這樣開了兩天我的心也在淌血了」，但若是提起電費他就會說「妳來我家的時候不是也開冷氣給妳吹了嗎？妳怎麼那麼愛計較」。這樣相處下來她忍不住懷疑「我真的很愛計較嗎」、「這樣子的AA讓我壓力好大啊」。

網友們看了她的形容後都力勸她放生男友「你需要這樣一直被剝削嗎..」、「我是建議放生對妳比較好，因為感覺他已經吃定妳，這樣的AA是假公平.....」、「現在不疼妳、不考慮妳的狀況，如果不小心結婚了妳就慘了」、「我想你搞錯重點了，不是你愛計較，是這個人不怎愛你」、「連油錢都要AA的男友表示斤斤計較的太嚴重，放生比較好些」。

女網友回應自己和男友的年紀差距蠻多的，也沒有太多戀愛經驗「可能才這樣被吃的死死的」。在和男友溝通過後對方表示「希望我能獨立成熟點，也明白的告訴我如果沒辦法接受他，那就去找一個能養我的人」，但她想要的並不是被包養、也不是反對AA制「我希望能有個對象能夠互相照顧，但當我生病時，他卻冷言冷語毫不在乎」，覺得「我想他只是想要有個人替他分擔，卻不願意給我未來吧⋯⋯」。

隨後她也更新現況「經歷長達兩小時的溝通下，我決定放生他了，我沒辦法滿足他想要的，我也想放過我自己」，目前的她決定好好準備國考，「現在覺得內心的壓力減少好多好多，覺得放下重擔了」。

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