老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27 聯合新聞網 綜合報導



一名育有2個孩子的女網友抱怨老公連電費都要她幫忙出一半，但貼文卻遭到網友打臉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 許多人結婚後都會為了生活上的柴米油鹽醬醋茶有過爭執，一名女網友和丈夫育有2個年幼孩子，因為請了一年半的育嬰假，目前沒有收入，雖然兩人各分攤家中不同支出，但老公也沒有給她生活費，2個孩子的開銷都是由她來付，因此她只能靠婚前的存款過活。女網友抱怨老公竟要她幫忙付一半電費，讓她無法接受，自嘲的說「是我太玻璃心嗎？」

這名女網友在論壇PTT上貼文表示在照顧大寶時請了半年的育嬰假，這期間又懷了第二個孩子，只好多請了一年。她說懷第二胎時老公要她拿掉，但她堅持生下來，而半年的育兒津貼早沒了，請假期間又沒有收入，老公薪水不到4萬，得負擔房租、管理費、水電瓦斯第四台，還有2個孩子的健保，因此雖然老公沒有給她生活費，但她也沒跟他拿過錢養小孩。

原PO說老公除了要支付上述那些費用之外，頂多還有負擔二寶的保險費，和汽車的保養費，至於她則是靠著婚前的存款來過活。原PO說她自己要支付的部分包括2個孩子的開銷，例如嬰兒床、汽車安全座椅、尿布、奶粉、玩具、衣服等，還有自己的保險費、勞健保、家裡日常用品、老大的保險費、汽車保險和牌照稅，甚至就連月子中心10幾萬也是自己出。

林林總總陳列下來，似乎原PO支付的費用比老公多一些，但她卻不滿老公用半開玩笑的口吻，要她幫忙付一半的電費。原PO說在家照顧二寶時，因為新生兒怕熱，所以冷氣幾乎開整天，雖然還沒收到電費帳單，但是估計應該是2000多元。但她無法接受被要求付一半電費，忍不住抱怨「是我太玻璃心嗎？我是不是乾脆房租水電負擔一半？叫他拿著錢自己買便當？衣服自己洗？」

貼文引起網友討論，有人不客氣的直說「離婚啊」、「說白了，老公是妳自己選的，要嘛溝通，要嘛找方法，要嘛離婚」、「現在有些男人真是廢到笑」、「這男人真的很爛…完全就幾乎單身消費狀態呀」、「小氣一定不是婚後才開始的」；還有網友把砲火指向原PO，「如果經濟狀況還不夠好，怎麼敢懷二寶」、「要不要先學避孕再上來哭？」、「都這麼窮了還敢去月子中心，然後才在這裡為了1000多元玻璃心，不懂欸」、「貧窮養不起小孩比墮胎更可怕」。

還有網友給予建議，「開公基金帳戶，每個月雙方繳一樣的錢，所有家庭開銷一律帳戶出，這樣就公平了，也不會計較誰出比較多」、「他跟妳要電費，妳不會跟他要生活費哦」、「既然這樣，回去上班吧，所有支出一人一半，家事的負擔量也一人一半好了」、「把家裡每月開銷列出，妳在家顧小孩沒有收入不需支付任何費用，若老公有意見，那就依24小時托嬰付費給妳再談家用均分」。