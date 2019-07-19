三歲的孩子就會撒謊！擔憂前先看看妳是否做了這幾點？

2019-07-19 12:25 聯合新聞網 MamiBuy



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別逼你的孩子撒謊

談誠實教育

今天談教育當中非常重要的一項，就是如何避免孩子撒謊。 （首先我要為撒謊下個定義，廣義的撒謊是「講假話」，只要是明明知道自己說的與事實不符，還那麼說，就是「撒謊」。狹義的撒謊是，為了圖利自己或者圖利他人，故意說不真實的話來誤導別人。在這兒，我採取廣義。）大家都知道《國王的新衣》的故事，大人們為了討好國王，明明國王身上沒穿什麼新衣，卻一個個撒謊說新衣服真好看。直到有個孩子說國王為什麼光著身子？謊言才被拆穿，因為小孩純真，是不會撒謊的。





進來一個怪叔叔

問題是小孩不會撒謊嗎？據觀察三歲的孩子就已經會撒謊，更麻煩的是，小孩不但會撒謊，還可能編故事呢！我曾經看過一個心理學家的實驗：跟一班幼稚園的孩子說：「等下進來的這個叔叔是非常可愛、非常好的人。」然後讓這陌生的叔叔進來，在小孩間繞幾圈出去。接著老師問小孩剛才這個叔叔怎麼樣？明明那叔叔只繞兩圈就出去了，小孩們卻會說這叔叔有多好。相對的，事先跟幼稚園孩子說等下進來的叔叔是壞人，大家要小心，然後讓那「叔叔」進來也繞兩圈出去，再問小孩那叔叔怎樣，小孩們則可能說一堆叔叔這裡不好、那裡不好。很多內容根本是孩子們編出來的，也可以說小寶寶講了與事實不符的話。





黑白餅乾

還有個很著名的實驗，是給幼稚園寶寶每人兩塊白的、兩塊黑的餅乾，白的比黑的好吃得多。讓寶寶們各吃一塊。接著大人問哪一種好吃，小孩都說白的好吃。二話不說，大人就拿走小孩手上剩下的那塊白色餅乾。

隔天，每人再發幾塊餅乾，但是改了，故意把黑的餅乾做得比白的好吃。也照樣問小孩哪一種好吃。小孩們還是很誠實，說黑的好吃。大人又把小孩手上剩下的黑色餅乾拿走。

就這樣一而再，經過幾次，明明黑的比較好吃，大人問小孩哪種好吃的時候，小孩改變了，他們居然改口說白的好吃。因為他們知道自己說哪種好吃，大人就會拿走。





天生的撒謊家

從上面這兩個故事，各位想想，小孩是不是會撒謊？甚至有心理學家說：「 撒謊的能力是天生的。 」問題是，第一個例子裡，小孩說後來的那位叔叔這裡不好、那裡不好，是為什麼？是因為老師先給了他們暗示啊！結果小孩跟著那個暗示編織了謊言。第二個例子裡，小孩為什麼撒謊？因為他們知道講實話就會失去好吃的餅乾，一次又一次的經驗，使他們為了保有自己喜歡的那種餅乾而撒了謊。回頭想，小孩確實撒了謊，但那是有原因的啊！





別逼孩子說假話

所以要避免小孩撒謊，首先大人要檢討，你有沒有暗示、鼓勵，甚至逼迫小孩撒謊？

舉個例子，你小孩在幼稚園（或者小學）跟同學打架，第二天兩邊家長都到學校了。當著家長和老師，你說你孩子被打了。老師問：「打得痛不痛？受傷了嗎？」你的小孩說：「還好不痛，沒受傷。」這時候你跳起來，抓著孩子大喊：「誰說不痛，你這裡那裡不是很痛嗎？不是受傷了嗎？」小孩說：「其實不痛。」且不問你小孩哪一句話是真的。當你用這種方式反應的時候，以後發生同樣的事，他會怎麼說？還有，這一次到底痛不痛？他會不會改口說「很痛」？你反而失去知道真相的機會。





孩子誠實、大人吃虧？

再舉個例子！你帶孩子出去買東西，算帳的時候店員少算了一樣，你孩子立刻說：「少算了一樣！這樣沒算！」多棒啊！你的孩子多誠實啊！店員立刻誇了他，你是不是也該誇他？結果，你確實誇他，逢人就說：「我這孩子可老實了！今天帶他出去買東西，人家少算一樣，他還提醒人家，說少算了！各位瞧瞧，他老實不老實？」你確實是誇他了，不像有些糟糕的大人，反而會罵孩子多嘴。害大人明明可以省下的錢沒省下。 問題是，你那語氣像誇讚嗎？





為孩子吹噓，教孩子虛誇

小孩撒謊常常是跟大人學的，再不然是受大人暗示的。最常見的例子，是你可能為了面子，會跟外人吹你孩子。譬如成績單發下來，他明明多半科目都很爛，只有兩科特棒。你逢人就吹：「我家這個啊，有好幾科都拿第一。」請問你這話聽在孩子耳朵裡，他要怎麼反應？他立刻糾正你，說：「只有兩科啦！其他都不及格。」然後回家挨你一頓臭罵？還是最好別吭氣？這樣的情況多了，你的小孩也學會了掩飾、學會了吹牛、學會了撒謊！ 他撒謊是不是跟你學的？你雖然沒有明著教，也暗著教了啊！

只聽好消息的父母

小孩撒謊更可能是被逼的。 舉個例子，今天你孩子放學回來，說學校考試了，你問「考幾分」，他說九十七分。你立刻興奮地說：「考這麼高分啊！真棒！別人多半比你差吧？」

小孩很誠實，說：「別人多半考一百。」這時候你怎麼反應，你的笑臉會不會一下子變得鐵青，搞不好還一巴掌過去？如果你這麼做了，下次同樣的情況，你小孩還會說別人都考一百嗎？還是改口說他不知道。你如果追問：「什麼不知道？人家是不是都比你好？」這時候，你小孩要怎麼答？他乾脆撒謊，說別人都很差。如果你還追問，大毛考幾分？小豆考幾分？他會不會開始編：「大毛︙︙大毛八十九分，小豆︙︙小豆好像七十分。」這下麻煩了！你孩子原本是誠實的，他不願意撒謊，又怕你打罵，所以說「不知道」，只因你繼續追著問，他居然不得不編造謊言。





撒謊的孩子容易叛逆

人只要一編造謊言，就麻煩了！因為他很可能得用別的謊言去掩飾先前的謊言。有些小孩沒幾句實話，那撒謊的習慣就可能是這麼養成的。更糟糕的是，哪個孩子愛撒謊呢？尤其對爸爸媽媽，怎麼能撒謊呢？所以當他撒謊，內心會有矛盾和罪惡感。這時候他可能開始躲著你，有些孩子放學就一頭衝進他自己的房間，連吃飯都不敢抬頭看四周，為什麼？是他怕大人問哪！連大齡未婚的孩子，逢年過節不敢回家，都常因為怕人問：「什麼時候結婚哪？」你會希望孩子跟你不親近嗎？你希望他躲著你嗎？

同樣的，孩子騙了父母，有罪惡感，那罪惡感可能因為內心掙扎，成為另一種表現，就是態度不好。尤其進入青春期的孩子，可能變得特別叛逆，又因為躲著父母，放學乾脆在外遊蕩，不回家，更可能變壞。了解了這一點，你希望孩子誠實，先得以身作則，避免撒謊，更要避免引導孩子撒謊，或者逼迫孩子撒謊。《菜根譚》裡有兩句話說得好：「攻人之惡，毋太嚴，要思其堪受；教人之善，毋過高，當使其可從。」

當你懷疑孩子撒了謊的時候，如果是很嚴重的，你非給他嚴厲處罰不可。但是首先，你別當著人面拆穿他。因為那既傷他的面子，也傷你的面子。為了怕這「兩傷」，明明他原先想認錯，也會變成死不認錯。這時候你要先壓住自己的情緒，把情況緩和下來。譬如你把孩子帶進你房間，或者你去他的房間，坐下來，還不是面對面坐，好像審問，而是並排坐，然後把聲音放緩說：「來！告訴媽媽，你是不是沒說實話？跟媽媽還有什麼不能講的？媽媽總會心疼你、理解你、原諒你，也會請爸爸原諒你。出了問題，要面對，如果你不能解決，媽媽爸爸會幫你一起來解決。」





找出真相，不是戳破謊言

千萬記住！你要的是真相，不是繼續的謊言。你要的是懸崖勒馬，不是繼續往下衝。你也不要以為你發現他撒了謊，狠狠處罰他，他以後就不會再撒謊了。要知道，因為你那窮凶極惡地處罰，以後他可能確實不敢撒謊；但是也可能想到你兇神惡煞的樣子，他更要撒謊了。因為當你的大棒子打下來的時候，能立刻避免挨揍的方法就是撒謊。

我曾經在處世書上寫過這麼個故事：有個公司老闆對屬下很嚴厲，平時出了一點小錯，就要大張旗鼓地檢討，但是有一天出了大問題，老闆知道了，居然沒有像以前那樣暴跳如雷，他只是把員工都召集在一起，找出問題出在哪裡，再帶著大家日以繼夜地想辦法解決。事情過後，有人問他怎麼脾氣改了？老闆說：「小錯大作、大錯小作。」平常有小毛病，要大作，讓大家不能鬆懈，真出了大事，還能先冒火嗎？好比孩子在街上亂跑，差點被車撞到，拉回來一頓臭揍。真被車撞了，孩子躺在那兒，還先給他一巴掌嗎？





誠實比成績重要

最後我要說， 你希望孩子誠實，先要自己表現得真誠，更不能誘導孩子撒謊。 像前面舉的例子，當他主動說店家少算了錢的時候，你要真真誠誠地讚美，甚至檢討自己，說：「我真糊塗，沒發現，幸虧孩子細心。」使得在孩子心中，他不但誠實，而且幫助了你，避免了錯誤的發生。

如果你孩子確實兩科考第一，五科不及格，你就坦坦蕩蕩地說實情。就算你顧面子要掩飾，也可以說：「兩科考第一，其他甭提了！」別人追問，你還是說「甭提了！」於是你孩子既學到了坦蕩，又學到了說話的技巧，就是：「我可以不說，但是既然說，就要說實話。」如果你孩子考九十七，他很誠實地說別人都考一百。你非但別不高興，而且應該為他喝采，甚至抱抱孩子，說：「你很誠實，媽媽欣賞，媽媽讚美！因為誠實比成績更重要！」

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本文擷取自 劉墉談親子教育的40堂課 ，作者劉墉，由 臺灣商務印書館 授權轉載