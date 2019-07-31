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心情不好的人，最害怕聽到的三句話

2019-07-31 10:27聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

心情不好的人，最害怕聽到的三句話就是：

1. 想開一點

2. 不要想太多

3. 明天就會沒事了

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這三句話，都有同樣的意涵，那就是沒有和對方【站在同一邊】。好像在告訴對方【不用這麼難過】一樣，那是對對方情緒的否定，也讓自己無法更靠近去關心。

當一個人非常難過，需要沉澱並且被深刻同理的時候，是沒有辦法【想開一點】的，他很可能會告訴你，我當然知道要想開一點，我也知道或許沒有那麼糟… ，但是現在他還是沒有辦法消化這個事實…

當一個人因為任何原因而陷入悲傷或焦慮的時候，可能背後隱藏更深的害怕，害怕失去、害怕傷害、害怕不如預期、害怕關係破裂，這些深刻的擔憂是真實存在當事人的心理，而無法【不要想太多】的

當一個人面對累積的壓力，無法控制的局面，或是暫時沒有答案的問題，可能連今天的每分每秒都非常難熬，一句【明天就會沒事了】其實聽起來非常遙遠…

但為什麼大家還是常用這三句話安慰人呢？

因為我們都害怕無法提供對方需要的關心，擔心自己說錯話，擔心越幫越忙，或者，反覆聽見對方的困擾，已經超過自己能夠負荷的關心，也有可能，對方的情緒會牽動自己的情緒，所以不自覺地想要壓抑自己，不要太深入，以免情緒也跟著波動

明明想靠近，還能怎麼做？

沒關係，就算沒有準備好要深入探究，沒有心理準備可以陪對方度過，也沒有把握可以幫得上忙，沒有時間可以好好陪伴對方，沒有力氣可以實際協助，都沒關係，其實只要試著【同理】對方的感覺，練習【站在他的那一邊】，不要否定對方的感覺，就是最好的開始

【超誇張！怎麼會這樣？】

   （否定：還好啦）

【我沒有經驗，但要是我遇到這種事，我一定受不了】

   （否定：如果是我，我覺得還好耶！）

【如果是發生在我自己家人身上，我一定超怒】

   （否定：你也太生氣了吧）

【我幫不上甚麼忙，但，我幫你問問看其他人好不好？】

   （否定：會這樣嗎？你想太多了啦）

【原來你擔心的是這個，欸，抱歉我沒想到】

   （否定：你擔心太多了啦，不要一直想就沒事了）

【這，超扯，明天也不知道會不會有結果，是要等多久？】

   （否定：你擔心也沒有用，就等啊）

如果還做不到如此同理，至少可以試著同意對方很難受，而不要用「沒那麼難受」的話語去回應對方，那會讓對方感覺「我不應該那麼難受」。

其實，只要加入一點點細節，用一點原來、難怪、如果是我，去回映對方的情緒，原本的好意關心，就會突然到位。沒幫上甚麼忙，但其實這時候就是大忙。

回應是需要練習的。

【延伸閱讀】

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