眼睛也要防曬？保護寶寶眼睛的醫師防曬建議

2019-07-20 08:57 聯合新聞網 BabyHome



【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

相信爸媽都知道，嬰幼兒嬌嫩的肌膚需要防曬，但事實上，眼睛也要防曬，太陽光內的紫外線正是傷害眼睛的幕後兇手，這次阿包醫生我特別諮詢我優秀的學妹台北醫學大學附設醫院眼科醫師黃柔蓁，來為各位爸媽說明如何幫寶貝的眼睛做好防曬。

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眼睛長期曝曬 易造成病變

太陽光中的紫外線不僅穿透力強，更會傷害肌膚，然而它同時也是造成眼睛病變的殺手，因此幫寶貝做防曬的同時，也記得要做好眼睛的防曬喔！

紫外線：傷害眼睛的元兇

人類可以感受到的光線稱為「可見光」，波長約落在380～780nm（奈米），波長越短能量就越強，對眼睛的傷害也越大；反之，波長越長則能量就越小，而紫外線不屬於可見光，紫外線波長更短、能量高、穿透力也強，若是過度接觸，就容易造成眼睛病變。

雖然陽光中大約只有5％的紫外線可以進入大氣層，部分紫外線也可以被臭氧層所吸收，然而近年來臭氧層遭到破壞，紫外線可以直接入侵地球，直射人體，當眼睛接觸到紫外線時，大約有90％被水晶體和角膜吸收，可以避免視網膜受到傷害。

但要注意的是，若是眼睛長期曝曬在紫外線的環境下，除了會破壞視網膜，造成視網膜病變、角膜發炎、眼睛紅腫等情形，更嚴重的則直接攻擊視力中最重要的部位──黃斑部，造成黃斑部病變，此外，主要吸收紫外線的水晶體也會變黃、變硬，長期下來就會導致蛋白質變性，形成白內障。

保護眼睛就從防曬開始

比起成人，嬰幼兒的眼睛更應該做好防曬，這是因為孩子的眼睛仍處於發育階段，對外界的光線也較敏感，若是長期暴露於紫外線的環境，就容易導致病變，而且相當難逆轉，以下提供防曬方式：

方法1：準備帽子

從事戶外活動時可以幫孩子準備棒球帽或是帽沿比較大的帽子，減少陽光直接照射。

方法2：撐陽傘

外出時可以準備一把抗UV的陽傘，減少陽光直射，避免眼睛受到傷害。

方法3：戴太陽眼鏡

太陽眼鏡可以有效阻隔紫外線，但建議2.5歲後再配戴為宜，因為孩子在0～2.5歲時，眼睛正在快速的發育，若是此時給他們配戴太陽眼鏡，可能會影響視覺發展，對物體感知度也不足，建議此時的孩子不要烈日時出門，黃昏時再出門為宜。

孩子在2.5歲後，則可以幫他選配一副合適的太陽眼鏡，包括符合檢驗局CNS15067認證、適當大小、鏡片為深灰色、具有抗UV的功能為主。

出外玩水謹記這3點

另外，不論是夏天到海邊戲水或是平時到游泳池玩水，也別忘了做好眼睛防護，以下提供戲水安全守則：

1.慎選游泳地點：應選擇有合格救生員、救生設備齊全之場所，不可在「禁止游泳」、「水深危險」等處戲水。

2.注意水質：水質應該乾淨無汙染，包括通過水質檢測、含氯量在0.3至0.7PPM之間、沒有刺鼻味。

3.配戴抗UV泳鏡：在戶外戲水時，應該配戴合格的抗UV泳鏡，注意大小與鬆緊度，才能玩得盡興又安心。

常見戲水眼疾

萬一戲水時眼睛不慎遭到感染，請記得先禁止孩子揉眼睛，並記下感染症狀，同時盡快帶至眼科診所診治，以下介紹常見的2種戲水眼疾：

1.病毒性結膜炎：病毒性結膜眼也就是常見的紅眼症，症狀包括紅眼、流淚、分泌物增加、畏光，一般會開立眼藥水或是眼藥膏緩解症狀，大約一星期可以改善。

2.光害角膜炎：長時間在大太陽底下戲水，則容易引起光害角膜炎，症狀包括不停流淚、紅眼睛等，建議先至室內休息，並盡快帶至眼科診所診治，一般會開立眼藥水，大約一星期可以改善。

正所謂「眼睛是靈魂之窗」，孩子更需要用眼睛去認識這個世界，各位爸媽一定要從小幫他們顧好眼睛唷！

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