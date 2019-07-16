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義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

「有房貸帥哥vs.無房貸肥宅」選誰 他壓倒性勝出

2019-07-16 12:29聯合新聞網 綜合報導

二選一的情境式問題雖然不見得符合現實，但比較之下很容易就可以看出價值觀的取向。最近有網友打著人間觀察的旗號提出極端化的問題，如果世界上只剩兩名未婚男子，一個是自己打拚買房揹房貸的帥哥，一個是父母留有房產無貸款之憂的肥宅，想結婚的女孩會選哪一個？

大多數網友表示「帥哥看一生」，無論有房沒房先選帥的就對了。示意圖，圖片來源／in...
大多數網友表示「帥哥看一生」，無論有房沒房先選帥的就對了。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在PTT的女版表示現今社會「土豪哥也有人愛」，所以提出「有房貸帥哥 vs. 無房貸肥宅」的大哉問，得到的回應相當多樣化。「小妹果斷選帥哥」、「帥哥阿，反正房貸又不是我繳」、「絕對是帥哥」、「秒選帥哥，有房貸的人很多，帥哥很少」，雖然大多數的人都心向帥哥，但原因各自不同「你要想像一下未來30年都睡肥宅是什麼畫面」、「覺得有錢的肥宅比較容易亂搞」、「房貸還的完，肥宅帥不起來」、「帥哥看一生，懂」。

即使帥哥獲得壓倒性的勝利，卻有人冷眼評論「網路選帥哥，現實選肥宅。新聞一堆」、「網路上都選前者，現實中都選後者然後偷吃前者」，認為網路上的選擇和現實正好相反。還有更狠心的留言「現實都是連房都沒有的肥宅」，有人指出問題盲點「只剩兩個男人~誰管房貸啊」，也有人霸氣表示「都不嫁，因為老娘自己有房有車，怎樣？」。

即使大家一面倒的選擇帥哥，卻有人認為「網路選帥哥，現實選肥宅」。示意圖，圖片來源...
即使大家一面倒的選擇帥哥，卻有人認為「網路選帥哥，現實選肥宅」。示意圖，圖片來源／ingimage。
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兩性關係結婚房貸
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