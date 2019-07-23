為什麼產後會大量掉髮？

2019-07-23 09:43 聯合新聞網 BabyHome



【作者：葉濡端 中醫師】

您知道一天掉多少頭髮是正常的嗎?大部份人可能不會特別去注意這個問題，但產後媽咪們或家有產婦的家人，就可能曾被那驚人的產後落髮量嚇到過，甚至很多生產過的媽咪，都曾經因為那大把大把的掉髮，擔心過自己是否會因此而禿頭。

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說到大把大把的掉真的一點也不誇張，洗頭時浴室排水孔有大量毛髮外，地面上有明顯可見的落髮，枕頭上也可能有，梳個頭掉的量絕對不是只有三五根，而且是輕輕一撥你就發現頭髮從毛囊就這樣輕而易舉的脫落了。沒錯，這就是產後落髮！頭髮脫落的程度會輕易到讓你害怕去撥弄它。

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正常頭髮的生長週期

回到剛剛的問題，正常人一天約有50~150根的正常落髮，稱「生理性落髮」，那為何產後會有如此大量的掉髮?首先，我們需要認識頭髮的生長週期。

頭髮的生長週期分為三階段：生長期、退化期、休止期，依這三階段經歷生長而掉落，周而復始的循環，維持頭髮在一定的髮量。

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懷孕時髮量的變化

但當懷孕時因為體內的動情激素升高，會使生長期的頭髮增加，因為荷爾蒙的作用而抑制頭髮由生長期進入退化期，使得在休止期的頭髮減少，所以懷孕期間一般掉髮量減少。

產後大量掉髮的原因

生產後因為女性荷爾蒙驟減，使生長期的頭髮同時大量進入休止期，因此很容易見到很集中的大量落髮，這在醫學上稱「休止期落髮」。

一般約在產後三~四個月可看到明顯的產後掉髮，多半持續六個月後情況會改善，掉落的頭髮也會逐漸長回來。

何時需尋求專業協助

所以各位媽咪們請不要過度擔心，大部份的產後落髮都是會恢復的。但還是有一些產後媽咪的落髮太嚴重的，以下兩個狀況可供評估:

1. 產後掉髮超過一年，仍有持續的多量落髮。

2. 持續大量掉髮致明顯髮禿，且少有新髮長出。

有這樣的狀況還是需尋求專業協助，有時可能有其他的問題影響，例如嚴重貧血、甲狀腺異常、產後憂鬱症，或其他營養吸收方面的問題，在中醫診斷上也多可發現嚴重的體質偏差或虛損。

多數的產後掉髮約半年就會逐漸改善，因此若是大量掉髮已持續半年，仍未減緩，其實就可找醫師先行評估，若有體質偏差則可及早調理。

產後掉髮的中醫論點

在中醫理論中，我們講髮為血之餘，意思是血氣充足才能化生頭髮，生產或多或少都會損耗肝血，肝血不足使得頭髮無法得到足夠的血液滋養，容易產生掉髮。「腎藏精，其華在髮」，頭髮的濃密及色澤與中醫理論裡「腎」的狀況有關，產後許多都有腎虛的情形，因此容易掉髮。

生產因為造成一些耗損，產生一些體質上的偏差與不足，因此需要適當的產後調理來幫助身體功能的恢復，有的產婦耗損太多又沒有適當的調養，產後掉髮就可能比較嚴重，有的媽媽產後因為帶小孩疲累，或是產後的身心狀況沒有協調好壓力過大，也都可能加重掉髮的程度。

除了上述的肝血不足、腎虛外，臨床所見還有許多不一樣的產後狀況與體質差異，例如有的氣血鬱滯嚴重，有的是濕熱體質，也很多是虛熱體質，這些不同的體質偏差也都可能影響不同的掉髮情形，經由體質狀況的調整後，就能改善掉髮程度，也可使新髮生成的速度加快。

食療、保健茶飲的幫忙

許多人會想自己藉由食療或一些保健茶飲來改善掉髮的狀況，常見如：何首烏、黑豆、黑芝麻、桑葚….等，這些多數是在補益肝腎的作用，因此若是像前面所提有肝腎不足的情形，的確能有一些幫忙；但若是體質虛損太嚴重，還是需中醫師針對體質狀況開立完整的處方，才能見到療效。

且有一些體質如濕熱體質也不適合上述那些常見的補益肝腎中藥與食物，因此建議還是經過專業醫師細微的中醫診斷，給予合適的建議才好。

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