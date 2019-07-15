超違和「海鮮刨冰」當爸爸生日禮 背後故事有洋蔥

2019-07-15 12:54 聯合新聞網 綜合報導



網友在Dcard上發文，分享爸爸生日在即，決定送爸爸記憶中的「海鮮刨冰」當禮物。圖擷自 Dcard 分享 facebook

炎炎夏日來一碗刨冰冰涼又消暑，芒果冰、紅豆牛奶冰都是熱門的選擇，不過有網友卻自製「海鮮刨冰」給家人吃。有網友14日在Dcard上發文，為了幫爸爸慶生而製作一碗「海鮮刨冰」，看似違和的搭配，背後卻藏有感人的故事。

Dcard上一篇「親手完成老爸記憶中的海鮮刨冰」，原po表示，爸爸的生日在即，不知要送什麼禮物的姊妹倆，想起爸爸和媽媽以前在基隆經常吃的一家海鮮剉冰，如今媽媽過世了，爸爸每次提起這段回憶「總是滿滿他對她的思念」。於是決定親手做海鮮刨冰做為生日禮物。

原po參考基隆知名海鮮冰店「蝦冰蟹醬」，但因為原本的「蝦米」、「蟹膏」原po難以取得，於是便用蝦皮、蜆精及綜合壽司等食材取代。做完端到客廳給爸爸，爸爸用台語直說「這個不像啦」、「真的不像啦」，邊說還語帶哽咽，但卻默默的吃了好幾口，最後將整碗冰吃完。

吃完後爸爸表示口味一點都不像，但違和的感覺倒是一模一樣，「如果吼讓你媽吃到，一定會皺眉啦！然後露出那個可愛的表情，勾追尬！」之後爸爸更說要許願，除了祝女兒們健康快樂外，還希望原po的媽媽能在天上等他，讓原po表示心酸酸的，還說希望爸爸的願望能實現，「跟他心愛的人再相遇。」

看完原po的文章後，網友們紛紛受到感動，留言「好溫馨」、「敢問原po為什麼要在冰裡加洋蔥？」「看到哭......」原po也在文章最後留言：「我愛爸爸。」