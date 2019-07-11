高一兒送刺激大禮！42歲爸爸搭特快車 4天變阿公

2019-07-11 13:55 聯合新聞網 綜合報導



一位42歲網友分享自己變成年輕阿公的過程，前後只經過短短4天，他就喜獲金孫。 圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

幸福來得太突然！一名網友在臉書社團分享自己搭上「祖父母特快車」的心情，從知道兒子女友懷孕到孫子出世，短短4天內他就從一個高中生的爸爸升格為阿公，讓他忍不住直呼這禮物「太刺激」。

這名42歲的網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼文，抱怨自己剛念完高一的兒子。他表示，6月28日早上，妻子神神秘秘的告訴他「你兒子的女朋友……懷孕了」，讓原本睡眼惺忪的他頓時驚醒大罵：「不是早就警告他不要發生這種事？他不是也答應我不會？」再聽說女方已經懷孕7個多月，只得趕緊在當天兒子結業式之後去拜訪女方家長。

網友說，還好對方明理，認為責罵也沒用，把事情好好解決比較重要，不過女方因為也瞞著父母懷孕一事，所以並未產檢，於是他們先帶著準媳婦去婦產科檢查，確定肚裡是個男孩，而且懷孕已達37周，預產期在7月中。

而孫子來得比預期更快，7月1日他們帶著女方去大醫院再度檢查，沒想到醫生一看，就說已開2指，1天內就會生了，於是直接入院待產，隔天清晨孫子就呱呱墜地，42歲的他和38歲的妻子提早成了阿公、阿嬤。

「我兒子竟然只給我們4天的時間心理準備」，發文網友語重心長的說，看到孫子的第一面內心既開心又激動，但也希望當了年輕爸爸的兒子往後做事能多加思考、更成熟穩重，有事要先跟家人商量，「不要動不動又送我一些太過刺激的禮物」。

其他網友們看了紛紛獻上祝福，也驚呼阿公、阿嬤實在太年輕，「人生總有一些意想不到的驚喜」、「帶出門別人也會認為是你的（小孩）」、「雖然突然，但感覺處理得很溫馨」。羨慕的人也不少，「你42歲當阿公，我42歲才剛要當媽媽」、「我37歲連女朋友在哪都不知道」。

發文者在回應留言時透露自己其實也是早婚，大兒子已20歲，因此被網友虧「那你不能怪你兒子了，有你的真傳」。