女人，妳不是為了結婚生子才存在的！不要因為這五點而將就結婚...

2019-07-10 09:41 聯合新聞網 MamiBuy



分享 facebook

女人來到這世上的最終任務，並不是為了「結婚」或「生子」。 結不結婚，不該是由別人決定或要求，而是你自己對人生做的選擇。適婚年齡只是參考，並不是法律規定，何況，三十怎麼了？四十就犯法嗎？法律有規定人民幾歲之前一定要結婚，幾歲之後就不能結婚嗎？





我自己有女兒，如果她以後因為看著身旁的朋友都走入婚姻而開始擔心緊張，或總是被長輩與同事閒言閒語、老感覺自己和其他人格格不入而急於走入婚姻的話，我一定會摸摸她的頭，告訴我的小寶貝：「別急，不要拿自己的幸福開玩笑。結婚，不是結給父母安心、朋友開心或長輩放心的。 結婚，如果反而讓自己不快樂，那幹嘛結婚？」





一輩子太長了，不要「將就」。

假使妳將就了愛情、將就了婚姻，也將就了妳的對象，急著把幸福交給一個既不負責任又不懂心疼自己，還很有可能是一個媽寶的老公的話，妳試著想想接下來的日子⋯⋯





當妳在婆家受到委屈跟欺負時，妳的老公只會面無表情地要妳忍； 當妳懷胎十月最需要另一半陪伴時，妳的老公只會叫妳自己去產檢； 當妳在產房一人拚命將孩子生下時，妳的老公和家人關心的只有小孩，沒人擔心媽媽的狀況； 當妳每晚起來好幾次照顧小孩時，妳老公只會在旁邊呼呼大睡；當妳背著小孩一邊煮飯、做家事時，妳老公只會躺在床上玩手機等吃飯； 當妳生病發燒在醫院打點滴時，妳老公只會要妳打完快點回家顧小孩； 當妳老公都外遇劈腿了，但妳的人生目標和父母期許，就是要結婚生子、更要為了小孩忍氣吞聲時⋯⋯





這樣的妳被迫接受這一段沒有愛情的婚姻，忍耐一場為了小孩而必須演下去的戲碼。

以上⋯⋯是妳要的人生嗎？





與其將就，嫁給一個根本不愛自己或自己也沒這麼愛的男人，倒不如一個人逍遙自在的好。

被男人疼愛的確是幸福，

但幸福不是只有男人才可以給。

沒人給，我們就自己給。

天大地大，

誰說世界一定要繞著婚姻、愛情跟男人轉呢?





如果，婚姻中只能當上一天公主，緊接著的日子都必須學好學滿如何當好女傭，獨自去面對著各式各樣的婆媳問題、教養爭執或生活習慣的不同，那結沒結婚有差嗎？要過著那種沒老公、沒隊友的生活，跟守寡有什麼不同？還不如不過的好。





美麗魔法：一輩子的幸福就這樣決定？ 別因為這些理由結婚！

常聽人說：「結婚是一種衝動。」如果妳真的因為衝動而結婚，「婚後幸福」是妳的幸運， 但不是每個人都可以這麼幸運的。請神容易送神難，結婚是容易，但離婚真的好煩又好難。





千萬不要因為以下幾點理由，而倉促結婚。

一、 年紀到了

三十又如何？四十怎麼了？五十難道犯法嗎？為什麼要因為父母、朋友或長輩的一句話而貿然進入婚姻？ 日子是妳在過的，好壞都要由自己承擔，不要活在別人的嘴裡卻累倒在現實的生活裡。





二、 交往久了

世上有一種東西不是努力就能有所回報，更不是妳投入時間越久就一定會有所收穫，它叫「愛情」。很多時候雖然「無奈」，但妳必須學會「認賠殺出」。如果只是因為久了、該有個結果而結婚，卻沒有考慮對方的家庭背景、經濟、觀念，或彼此是否有愛為前提，那妳遲早會因為「總該有個結果這句話」而離婚。





三、 為了結婚而結婚

當身邊的每個人都陸陸續續做著同一件事的時候， 我知道，妳會開始急了也慌了。談戀愛時，沒有法律的約束、小孩的綑綁、兩個家庭的制衡，今天分手明天又復合，你情我願，大家講好就好，但結婚不是妳想走， 就能輕易全身而退的。一個人孤單，好過兩個人的寂寞。





四、 怕挑到後面沒人要

為何要把自己的價值，建立在他人的口中？有沒有人要是自己說了算好嗎，關別人什麼事？何況，結婚對象是要陪自己走一輩子的，為什麼不能挑？妳買衣服、鞋子、化妝品，難道都不挑也不做功課嗎？要天天睡在自己旁邊的人，不挑才奇怪。





五、 想有個依靠

這年頭什麼最不可靠？就是人啊。說要愛自己一輩子的，到最後都變心了；說要照顧自己一生的，到後來連買生活用品都要唸；說不會再讓自己傷心的，往往都是傷自己最重的。「感情可以依賴，但生活得靠自己。」寧願當個孤獨的女王，也不做個卑微的女僕。





【延伸閱讀】

●讓人無法理解的夫妻關係：我們彼此厭恨又會替對方著想。

●來自媽媽的悔過書：這樣對孩子說話，其實很殘忍...





本文擷取自 「我們愛過很多人，就是不曾愛自己：跟自己談一場21＋1天的戀愛」 作者 口罩男，由 三采文化 授權轉載