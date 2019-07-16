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想知道孩子為什麼不開心？心理師給爸媽6溝通技巧

2019-07-16 10:41聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

孩子悶悶不樂，你問對了嗎？

圖 / Pixabay
圖 / Pixabay
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「不知道孩子在學校發生了甚麼事，回來悶悶不樂，問他也不講。問了幾句，他就突然哭著跑開。有時候，多問幾句，他就突然大發脾氣。」

「更令人煩惱的是，回來還會把氣出在弟妹身上。把弟妹弄哭以後，也把父母惹毛了，當然他也就遭殃了!」

「我真不懂他為何要這樣做?」

「他突然去弄弟妹，我當然要處罰他啊!」

「然後他就都不跟我講話了」

是的，爸媽的猜測是對的。孩子一定發生了甚麼事。

只是，如果關心的方式不對，孩子無法好好陳述和抒發，情緒就會累積。如果這時，小孩不小心將情緒出在玩具或弟妹身上，一旦和弟妹有衝突、破壞玩具，又被爸媽處罰，小孩更加難過委屈，卻更無法像爸媽傾訴了，造成惡性循環

爸媽想要了解孩子發生甚麼事，首先要用孩子的方式關心，將你的理解能力和情緒表達能力標準都降低，他只是個孩子，他講得慢、口語能力不足，字彙很少，多用開放式問句，不批判、不誘導，給他完整的注意力

1. 讓孩子用他的方式和言語去陳述經驗

不要急著幫他把故事講完，不要猜測，不要不耐煩。

2. 孩子對於所見所聞的感受，和她親身經驗的一樣重要

不要單純蒐集事情經過，而是多著重在他的感受。

3. 父母要留意自己的反應和表達，會影響孩子是否感覺【他的感覺是OK的】

不要幫他的情緒貼標籤，不要使用：你不應該那麼生氣…

4. 若孩子陳述的情境中有手足，那父母的腳色就像裁判一樣尷尬，留意立場中立

不要一面倒：你是哥哥，你應該要．．．

5. 適時提供正確的解決方式和認知，在情緒接納後機會教育

當他情緒平復以後，以為他好的方式教育：你可以請老師幫忙

6. 若父母不在事發現場，適時和其他現場成人確認，但不要輕易和孩子對質

不要當場說出：老師說是你先打他的，你現在為什麼說謊？

父母可以藉由經常和孩子討論他所遇到的事情，他的遭遇和感受，去了解孩子的心理，進而協助孩子培養【情緒調節的能力】，也就是所謂的EQ。

陪伴孩子長大的過程，更重要的是【陪伴他面對負面情緒】。

【延伸閱讀】

要孩子面對挫折，記住這六步驟就可以！

小孩不專心？專家分享提升專注力的小技巧

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