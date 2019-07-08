親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雷擊災害成常態
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

旺角衝突夜！九龍反送中，港警「包抄清場」的流血衝突

跌倒多次迎來幸福 黃小柔：女人今天要比昨天更開心

2019-07-08 13:06聯合新聞網 BabyHome

【採訪：張詩華／攝影剪輯：弗利登／照片提供：黃小柔

藝人黃小柔自出道以來，一直予人爽朗、陽光的形象，但她曾經跌跌撞撞，高中畢業就北漂從事高壓的演藝工作，情感路上也不乏各種路障，更曾看了三年多精神科。如今她好像「突然」成為人生勝利組：有事業、有愛她的先生、更有三個可愛的孩子，還重建了與母親的關係，她在新書《跟過去的每次跌倒說謝謝》赤裸地揭開自己的故事。

分享

是藝人、品牌經營者、三個孩子的媽媽，最近還晉升作家。多重身分的她，竟只花半年的時間就完成新書，書中娓娓道來自己過去的種種跌倒；原來她不是「突然」獲得幸福的，每一次跌撞，都如同生命之手的柔捏，讓她更有韌性，靈魂更有層次。

我今天有沒有比昨天開心？寫書鼓勵女性

黃小柔出身單親家庭，從小是爺爺奶奶帶大，爺爺奶奶疼愛她，但人生總有些課題只能自己摸索面對，曾經遍體鱗傷，這也是她想要寫出這本書的初衷：「想要告訴所有女孩、女人，妳不是孤單一人，我也曾經這樣過。我從小生長的環境中，很少人告訴我，我遇到這些事情是正常的、遇到事情該怎麼處理，以及我的情緒要從哪裡找到出口，我是一個血淋淋的例子，我說出我的經歷，如果妳正覺得孤單，看一看我，或許能舒服一點。」黃小柔也提到，雙十年華的她曾經非常死心眼，總是不停地問「為什麼？」心中的情緒難以排解之下，就會用各種方式傷害自己。

「所以我想鼓勵正在面對挑戰的女性們，不要去跟別人比，跟自己比就好了，而且不是跟自己比有多厲害，而是比『今天有沒有比昨天開心』。開心是很大的動力，假如你做一件事情是這麼不開心的話，表示你的方向是錯的。」如今的黃小柔，真的是不一樣了，她不只幸福、懂得享受幸福，還不諱在新書中分享自己的過去，希望自己的經歷能拉人一把。

分享

分享

半年就寫完新書  孩子讓她更有力量

只是寫書談何容易，更別說她有工作、有孩子，光想像就讓人覺得分身乏術。黃小柔說「時間真的像人家說的，是擠出來的！」每每她總是等到夜晚，結束一天工作、孩子上床睡覺後，才能坐下來寫書，有時甚至從半夜寫到早上；寫書期間也不乏遇上孩子生病、或者是自己卡關等等的停滯期，但是自言個性喜歡按部就班的她，仍舊達到出版社要求，只花了半年就寫完新書！

孩子夜晚需要陪睡，但黃小柔不滿5歲的大兒子，懂事地對黃小柔說：馬麻你要工作嗎？我知道你今天很累，你可以先去工作，我會自己照顧自己。這讓黃小柔不禁激動地說：「太感人了！自己生出來的小孩講這句話，就會覺得更有力量，暖到心坎裡。」

分享

「讓他感受到當哥哥的好處」教出暖男兒子

其實有這樣的暖男兒子，也是黃小柔花過心思的。在大兒子後接連生了妹妹、弟弟，儘管各種預防爭寵的小祕訣都用上了，大兒子還是一度出現失序行為，後來黃小柔心想，每個孩子都希望自己是特別的，於是黃小柔徵求母親的協助，每週有一天讓自己的母親帶著大兒子出門，向大兒子營造「只有我能出門、弟弟妹妹都不行，我跟阿嬤的感情最好」的「專屬感」，就這樣兩三個月後，大兒子心中的不平衡也就消失了。

此外許多父母煩惱的「如何教孩子分享」，黃小柔也有自己的一套。她和先生明確讓大兒子知道，只要是犒賞禮物時，大兒子獲得的一定比妹妹弟弟多，大兒子疑問：為什麼我能得到比較多？黃小柔向他解釋：「因為爸爸媽媽希望你能當一個分享的哥哥，而且是從你分享給妹妹弟弟，但是不急，慢慢來，等你想分享的時候再分享。」久而久之，大兒子總是感受到身為哥哥的好處，開始主動分享給妹妹弟弟，這時黃小柔與先生即時給予讚賞，讓大兒子「感覺良好」，之後更願意持續分享。甚至現在大兒子與妹妹弟弟玩捉迷藏時會假裝「看不見妹妹弟弟躲在哪裡」、逗妹妹弟弟開心，完全就是超級暖哥！

分享

黃小柔心目中的「媽媽力」

黃小柔自言自己曾是不喜歡小孩的人，沒想到生了孩子「這麼可愛！」孩子更讓童年有些缺憾的她，重新被彌補。每當在孩子身上發生與幼年的自己一模一樣的經歷，曾經想要被溫柔對待的迷你黃小柔，現在用渴望過的溫柔來愛孩子，「他很開心的笑，於是我小時候的那件事情就沒了，我被療癒了。」黃小柔也為了要身教，從一開始不敢在孩子面前亂發脾氣，到後來，脾氣也就真的變得更溫和了。

「當媽媽最開心的一件事情，就是小朋友能讓你一直保持童真，讓你在最簡單的狀況下開心。」

分享

【延伸閱讀】

王靜瑩的甜點世界 苦甜交錯悟得人生哲理

陳保仁醫師：夫妻吵架，別忘了「衝脫抱概送」

黃小柔
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

自律比聰明更重要！ 研究指出：「自律」比「智商」更能預測學業成績

2019-07-08 09:18

3C產品：掌握3大關鍵 引導孩子自律使用

2019-07-08 09:14

以平等同理打造良好照護 借鏡北極圈裡的長照訓練

2019-07-08 12:02

【家人關係】陳得勝／回老家取暖的男人

2019-07-08 08:00

【生活點滴】鄒惠蓉／黎明鬧鐘

2019-07-08 06:00

【心情點滴】蘭蘭／迴縈舊夢

2019-07-08 06:00

【生活見聞】梁純綉／「年中」大掃除

2019-07-07 06:00

【初老心情】劉雲英／我的黃金年代

2019-07-07 06:00

【美味記憶】程影／又臭又香的人間美味

2019-07-07 06:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力

2019-07-06 06:00

【賞文迴響】嫣紅蔓／公婆心中的兩把尺

2019-07-05 06:00

【我愛一個人煮-71】太陽臉／胡椒餅

2019-07-05 06:00

【閱影人生】楊子峯／電影《阿嬤，不要忘記我》：失智路上有你有我

2019-07-05 06:00

女裝癖大叔教你如何做人 日劇《我的裙子去哪了？》

2019-07-04 09:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／聽爸爸的話

2019-07-04 06:00

【生活的風景】王岫／海的回聲

2019-07-04 06:00

【心情點滴】黃珠玉／三片西瓜

2019-07-04 06:00

4種「傷人安慰法」不要做！只會說「不要想太多」是漠視感受

2019-07-03 22:14

發燒原因百百款 用錯退燒方法恐傷身！

2019-07-03 08:47

【大叔的中年小事】程耀毅／相信每個當下的自己

2019-07-03 06:00

【我見我思】孫意茹／多多不是益善

2019-07-03 06:00

【生活點滴】李子／那一條窄版領帶

2019-07-03 06:00

兒女不孝可以提訴訟嗎？《幸福一家人》的五大看點

2019-07-02 17:24

阮玲玉之死：吳永剛《神女》的預言

2019-07-02 09:54

【家人關係】陳金鳳／時間都去哪兒了

2019-07-02 06:00

【生活見聞】賽夏客／悍婦的身世

2019-07-02 06:00

【夫妻之間】古家榕／最動聽的情話

2019-07-02 06:00

【她們的世界】陳姵穎／白芳綺，以「小菜」點綴生活之美

2019-07-01 06:00

老婆生日貼心尪送「交配卡」 網一看全暴動：確定一張夠用？！

2019-06-30 20:00

【閱讀生活】番紅花／思考放手的艱難與必要性

2019-06-30 06:00

【童言童語】林瑞銓／還要不要叫姊姊

2019-06-30 06:00

【閱讀生活】鄭如晴／家貌

2019-06-29 06:00

【童言童語】李月治／跟文昌君糾正一下

2019-06-29 06:00

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31

莒哈絲的漫長等待：二戰德法愛情故事

2019-06-28 09:49

【教養難題】吳芳枝／一定要當選手嗎？

2019-06-28 06:00

【我愛一個人煮-70】太陽臉／焗烤三道

2019-06-28 06:00

【親子互動】曉晨／要哭，好嗎？

2019-06-28 06:00

【生活見聞】佩佩／一日「水腳」人生

2019-06-27 06:00
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始！雙魚當心爛桃花 處女拿出實力提身價

2019-07-08 07:36

雷吻改體質？ 雪霸志工變「放電男」

2019-07-08 00:38

影／聽雷聲響先衝回家拔插頭 他家4年被雷擊3次

2019-07-08 11:51

星巴克買一送一又來了！連續14天 日日有驚喜

2019-07-08 11:13

超自戀、只會討好別人 有這3種人格就是「缺乏愛」

2019-07-07 20:15

不到千元帶回iPad？夜市「盲包」挖寶…為何多夢碎！

2019-07-08 09:00

保健看過來／治療腿部靜脈曲張 別信偏方

2019-07-07 13:38

日霜、晚霜到底哪裡不一樣？一塗錯 再貴的保養品都沒效

2019-07-07 15:28

每日星座運勢／處女桃花飛好運降臨 想法易受肯定

2019-07-08 00:00

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18

2019年第二波水逆來了請注意！重災星座排行&解法一次看

2019-07-08 08:40

達文西針對兩種手術有優勢 但醫師建議考量這件事

2019-07-07 22:26

彭啟明：今年恐2至4個侵台颱 很難像去年偏少那麼幸運

2019-07-08 08:01

環署免洗餐具預告限用 挨批一國多制

2019-07-07 23:55

中南部有雨 大台北及花東高溫恐破36度

2019-07-08 05:03

綠島差點沒瓦斯可用 王明鉅：這危機2025年會襲捲全台

2019-07-08 11:52

電磁波會引雷…戶外聽到雷聲 千萬別用手機

2019-07-08 00:48

這個鄉鎮「雷神索爾」最愛造訪 居民家電壞到怕

2019-07-08 11:31

「達文西」好神？婦癌治療未必較優

2019-07-08 00:11

全台去年落雷百萬次 專家示警：雷擊災害成新常態

2019-07-08 00:19

超熱！台東縣太麻里飆出39.5度高溫 台北市35.3度

2019-07-08 11:10

影／守護台灣76年 玉山氣象站紀錄片簡樸卻動人

2019-07-08 08:08

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

健康相談室／痘痘位置 反映身體哪裡出問題

2019-07-07 13:38

健保署達文西自清進度 近期公布

2019-07-07 22:26

雷擊後變「放電男」 閃電伯夫婦樂當雪霸志工

2019-07-08 11:05

【家人關係】陳得勝／回老家取暖的男人

2019-07-08 08:00

【心情點滴】蘭蘭／迴縈舊夢

2019-07-08 06:00

土星衝來了！ 肉眼可見天文館辦觀測土星環活動

2019-07-08 08:02

今天依舊炎熱！ 吳德榮：高溫上看37度

2019-07-08 07:53

【生活點滴】鄒惠蓉／黎明鬧鐘

2019-07-08 06:00

浮報達文西 醫院估應繳回3.3億

2019-07-08 00:14

有患者根本沒症狀 登革熱防疫更難

2019-07-07 23:48

喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59

吃竹筍差點毒死自己？原來這個成分才是真兇！

2019-07-08 11:51

台東太麻里飆出38.5度高溫！ 花蓮富源38.4度

2019-07-07 15:05

術後加速康復療程 開刀隔天下床買咖啡

2019-07-07 16:05

雨下到12日 短期難形成颱風

2019-07-07 16:43

環保署擬授權地方限用免洗餐具 挨批一國多制

2019-07-07 22:58

健康名人堂／三明治世代 看未來好無奈

2019-07-08 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top