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吵架的藝術在於停下來 心理師親授五個吵架不傷感情的方法

2019-07-10 09:51聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

《幸福婚姻法则》一書當中，作者温格‧朱利(Julius Wenger)寫到：「最幸福的婚姻，一生中也會有兩百次離婚的念頭和五十次掐死對方的想法。」

一句話點破，無論是多麼幸福甜蜜、看起來如膠似漆、無憂無慮、人人稱羨的伴侶，都會遇到走不下去的時候，都會出現暴怒、憤而希望離開、甚至想要毀了對方的可怕想法。

圖 / Pixabay
圖 / Pixabay
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既然不可能完全避免，也不想失去像家人一樣最熟悉的存在，可學習五個吵架不傷感情的方法：

1．學會停止

吵得不休的時候，會發現過了一個小時後（甚至更快），已經脫離原本話題，開始重複抱怨一樣的內容，或是已經開始翻舊帳，這些話都對原本的溝通沒有幫助，只會火上添油，加入更多火藥味，於是開始出現「你扯那個幹嘛？」「那你上次還不是？」「如果你要這樣的話，我也可以…」「這個你已經講過了！」「你有完沒完？」，出現這類的對話，已經不可能維持和氣了，只會更難拉下臉。因此雙方都需要練習在這類對話開始之前，自主停止。

所謂的自主停止，就是有意識地告訴自己「該停了」，而不管對方是不是會停，也不管你停了以後，是不是要被對方佔上風又多說兩句。

2．適當冷靜

今天肯定吵不完的，那就先放下。很多夫妻吵架的議題其實是很棘手，但卻無法馬上解決的。既然今天吵不出結果，乾脆就讓今晚的互相咆哮和傷害降到最低，拉出一點時間空間的緩衝，讓彼此冷靜，以免講出更多不堪後果的氣話，也避免影響身邊更多的人或孩子，更別帶著情緒睡覺、上班、開車等。

適當的冷靜，不是冷戰。是表示雙方需要好好思考，消化情緒，也思考對話中帶來的感覺，自己無法接受的點是什麼？自己希望的結果是什麼？對方為什麼要這樣說？對方可能在意的是什麼？思考一定要包含雙方的角度，因為只有在對方不在場的時候，你才有可能多幫對方想一點點，如果對方在場，你只會更加想要自我保護，捍衛自己

3．改變需要耐心

想要說服對方，或是改變關係，絕對不會一朝一夕就能達成。越是心急，越會弄巧成拙。無論吵架的溝通目標是什麼，不要期待馬上達成，先自行將期待分成一個一個階段性目標，以小目標為主作為單次溝通主題，切勿心急，造成雙方壓力過大，也容易負氣放棄。

期望越大，往往失望越大。當雙方都能調整心態，不要施加過大的壓力在彼此身上，比較不會引起對方的防衛，和自己的失望。

4．聽見抱怨聽成需求，聽見批評看見受傷

對方向你抱怨的大小事，通常是他希望你能調整改進的地方。若當作抱怨，就會引起「被指責的焦慮」，自然無法聽進去；但若當成是他在表達需求，只是表達方式不好，就不必如此焦慮，只要願意就有可能可以調整，增進彼此感情。

聽見對方不斷批評轟炸，理所當然會感覺憤怒或委屈，直覺想要反駁，但是往往只會越演越烈，招致更多莫名的批評；若能跳脫出來，對方的批評其實是他受傷的偽裝，不善於示弱和討拍的人，通常會用憤怒的批評來呈現，想像他內在受傷的樣子，比較能夠不被他的批評刺傷。

5．說出抱怨恐為拒絕，說出批評可能傷害

而我們也總會脫口而出各種氣話、我們也有我們自我保護的機制，有時明明不想要吵成這樣，但卻不小心被情緒牽著走，傷害關係的不是吵架本身，而是在吵架過程中失去理智的延續情緒

若你經常用抱怨碎念來傳達感受，可能會讓對方感覺無能為力，像是注定要讓你失望一樣，也像是你在挑惕拒絕他似的，久而久之對方就會失去為彼此努力的動力；而有時候我們更激動地批評、諷刺，無外乎是想要表達我們有多麼地在意、多麼地不滿，但情緒張力過大會壓過理性接收，對方只收到情緒，沒收到你的道理，感覺被罵地很受傷，自然會把心門關起來。

看到這裡不禁會想，為什麼是我要先改變？先停？先學會吵架的藝術？先調整說話的方式？

如果我先冷靜，先閉嘴，我不就可能會被多念兩句？為什麼是我要忍下反駁的機會？吵架的時候總是在爭論誰比較對，誰比較有道理，這時候我們都只看到「個人的輸贏」，卻忘了溝通的目的是為了「雙贏」。為了雙方關係的好轉，總要有人先開始改變

吵架的時候先暫停的人不是輸了，是不想繼續傷害雙方。

【延伸閱讀】

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