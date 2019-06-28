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酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31聯合新聞網 MamiBuy

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怎麼替自己挑一個理想的對象呢？這問題我大概三天兩頭就會被問一次。究竟是要找家境好、身材高挑、脾氣好，還是幽默風趣的人當伴侶呢？

每當我被問到這種問題時，都會拿我自己當例子。我的感情路其實一路走得跌跌撞撞，要是每次談戀愛都像現在這麼幸福，我可能也遇不到老婆了。


以前找女友，我喜歡找漂亮、身材好、在一起好玩的， 這些都是先決條件。年輕的時候談戀愛只跟著感覺走，仗著年輕，摔倒了自己拍一拍也就爬起來了。那時候根本不怕，有本錢哪怕輸？但到了一定的年齡，我相信大家都會害怕在感情中受到傷害，也不想談一場沒有結果的戀情。

究竟要怎麼找到心中的真命天子／女呢？我會建議，一定要找個「會對妳遵守承諾」的伴侶，不管是大事或小事，因為我自己也是這樣走過來的。


我交過的女友當中，很少會對我遵守承諾，反而是經常反反覆覆、變來變去。當我詢問對方，想討個解釋時，對方都會惱羞成怒，甚至覺得是我要逼她。但問題是⋯⋯當初不是對方親口承諾要做的，也沒人逼迫嗎？當初說了又不做，承諾了又不努力，反而回過頭來怒罵責怪那個愛她、相信她的人，這樣到底是誰有問題？

選一個不重信用、不守承諾的人當伴侶，老實說累的是自己。當初的我幾乎是天天活在被騙的日子裡。一心想相信對方，可對方的行為又一直無法讓人信賴。一再被心愛的人所騙，到最後已經不只是生氣了，而是更多的無奈。

何況，很多事情根本不是做不到，只是不想做罷了。

直到，我遇到了現在的老婆。


剛交往的時候，我極度沒有安全感，因為她身邊的朋友甚至是追求者，個個都是高、富、帥，跟那群人比起來，我根本毫不起眼。但是，安全感是從信任開始建立起來的。當一個人不管大事小事都對妳信守承諾時，妳根本就不會懷疑或是害怕。

因為妳知道，他說到，就會做到，包括愛著妳這件事。

她說要戒菸，就把抽了好幾年的菸，一次戒掉。

她說要斷絕追求她的那些男人，二話不說地封鎖不再聯繫。

她說要陪我一起運動，明明最討厭流汗運動的她，竟然每天跟著我一起重訓。


當生活中伴侶所承諾的所有事情都一一兌現時，妳便會發現，原來「被愛」與「愛著一個人」可以如此簡單。

妳要知道，如果連生活中的小事都做不到，其他人生中的大事就別痴心妄想，自己騙自己了，好嗎？

正視對方的問題，並設定好感情停損點，妳才不會愛到快發瘋。


美麗魔法11 ：口罩嫂來爆料：老公壞習慣大公開！

找到關係平衡點，不完美也沒關係這個話題我喜歡，終於可以拆穿他最暖人夫的假面具了！自從他去年迷上重訓之後，天天都看健身猛男，臉書、Instagram、網路搜尋⋯⋯全都是猛男照。就算我穿了性感內衣出現在他面前，問他好看嗎？他竟然寧願看著猛男照也不看我！

而且他的那張嘴巴根本就是機關槍，有夠囉嗦。一件小事可以東扯西扯一大堆，我永遠講不過他。他的個性又急，事情一定要馬上處理好，不然就會不開心。


其實就是我也跟著調適啦！畢竟，夫妻本來就是相欠債。就像他說的，多看對方優點、包容缺點，他囉嗦也不是一兩天的事了，我只要閉嘴，他就講不久。我早就學乖，讓他慢慢講、講個夠、說到爽。

至於個性急，其實是因為他很守信，不想對他人失約，所以只要是別人的事情，他都希望能馬上完成。但對我，他倒是從沒催促過我，所以我也就OK 了。


【延伸閱讀】

面對老公出軌，女人妳該從中學到的3件事！

結婚，不是跟最愛的人，而是跟可以愛得最久的人結...

本文擷取自 「我們愛過很多人，就是不曾愛自己：跟自己談一場21＋1天的戀愛」，作者口罩男，由 三采文化 授權轉載

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