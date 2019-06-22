吃避孕藥=隨便的女生？請承認你對女性身體的無知

女性當然有權利選擇自己想要的避孕方法，只要經過醫師指示，自己也不會產生嚴重的副作用，長期吃避孕藥來避孕，是一件相當正常又健康的事。美聯社 分享 facebook

為了舒緩經痛，我選擇以避孕藥來調身體。某次，一名男同學無意間發現，我有吃避孕藥的習慣，嘻嘻哈哈地問：「妳有這種需求喔？」

如果你今天看到一個女生在服用避孕藥，你腦海中的第一個想法是什麼？大部分人或許不會多想，純粹是認為她有避孕需求罷了。不過其實，你知道嗎？避孕藥除了基本的避孕功能外，也有調經作用，而時至今日，避孕藥因為與性的直接聯想，在某種程度上仍處於被污名化的狀態。

前陣子，日本發生一件和避孕藥有關的風波，引起熱議。根據 石川カオリ的日本時事まとめ翻譯編譯，指出：「一則女高中生的推文在短時間內獲得六萬人轉推（retweet）。」

「請聽我說，現役女高中生會吃避孕藥（ピル＝pill）。希望不要再有偏見了。前陣子，健教課上老師說：『我想在妳們裡面應該沒有人在吃（避孕藥）。』聽到老師這麼說覺得悲從中來，這樣的教育不覺得很落伍嗎？吃避孕藥並不是只有「避孕」這個目的而已，不要連老師都加入來為難正在忍受生理痛的同學。」

吃避孕藥並不是只有「避孕」這個目的而已，不要連老師都加入來為難正在忍受生理痛的同學。聯合報系資料照 分享 facebook

當言論出自於一位健康教育老師口中，學生在接收的過程中，可能無意間被灌輸刻板印象與觀念。該位女學生也提到，目前在日本教科書中提及避孕藥時，僅介紹其「避孕」功能，完全沒提到緩解經痛等等療效。當大眾不夠了解避孕藥基本知識時，就容易對它及使用避孕藥的女性產生誤解，而無法更同理地對待她們。（延伸閱讀：身體經濟學：口服避孕藥如何改變世界）

避孕藥的功能，不只是避孕而已

雖然「避孕藥」以「避孕」命名之，但其實避孕只是它的主要功能，不代表沒有其他用途。

生理期的經痛，一直是困擾許多女性的問題，每個人的狀況也大不相同，有些人靠著熱敷或止痛藥即可改善，有些人則痛得在床上打滾，甚至無法起身走路。前陣子，因為我在生理期間一直感受到下腹劇痛，於是請婦產科醫師幫我照超音波，看看是不是子宮有異狀。根據檢查結果，我的子宮沒什麼問題——也就是說，不為什麼，我就是月經來，得面臨劇痛的人。

除了熱敷和吃止痛藥，還有沒有其他方法能夠舒緩經痛這件事呢？出乎許多人想像，根據醫師的指示來服用避孕藥，或許是另一個可以嘗試的好方法。

「吃避孕藥可以改善經痛嗎？」「它有副作用嗎？」針對這些詢問，衛生福利部國民健康署健康九九網站作出回覆。

「避孕藥可達到調節體內荷爾蒙平衡，使經期維持穩定週期，達到調經的效果；也會減少子宮內膜的分泌，對於經痛、經血多，有改善作用。大約有超過 90% 的原發性經痛病人，在服用避孕藥後，疼痛可以得到緩解。」

避孕藥用於調節體內賀爾蒙，能讓經期穩定，也能改善經痛，有機會成為解決眾多女性經痛困擾的一個解方。

其實，就算服用避孕藥是為了避孕，也沒有關係。服用避孕藥與否，是女性身體自主的一個選擇，不應受外界獵奇目光審視。

吃避孕藥，沒理由被視為「隨便女生」

並不是吃避孕藥，就是為了避孕；而即使就是為了避孕，那又怎麼樣呢？

避孕方式有許多種，除了使用保險套、計算安全期，女性吃事前避孕藥也是其中一種方式，且以常見避孕方式而言， 90-99% 的成功率幾乎是最高。（瞭解更多：避孕不只是女人的事！你不能不懂的 13+3 種避孕法）

女性當然有權利選擇自己想要的避孕方法，只要經過醫師指示，自己也不會產生嚴重的副作用，長期吃避孕藥來避孕，是一件相當正常又健康的事。

「服用避孕藥」不是一件負面的事，與「性」相關的討論，也不該被視為是骯髒或齷齪。吃避孕藥，不等於性觀念開放；性觀念開放，也不等於隨便。

我們期望，有一天，女性可以大方談論自己的身體需求與現況，無論是避孕藥、生理期，或是其他。而每位女性的選擇，都能不被去脈絡化地評價，找到最適合自己的模式，生活得舒服又自在。

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