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發燒原因百百款 用錯退燒方法恐傷身！

2019-07-03 08:47聯合新聞網 MamiBuy

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發燒不可怕，它是一種身體發炎的症狀，可能因為病毒或細菌感染導致，也可能是散熱不足引起的體溫升高造成。不同的發燒原因，退燒方法也不同，爸媽一定要有正確的退燒觀念與常識喔！


什麼時候需要退燒？

發燒本身不是疾病，而是某些特定疾病的附帶症狀，也是人體對抗感染的正常免疫反應。體溫升高可以讓病毒活性下降，也可以活化免疫細胞，幫助身體來打戰，所以發燒不一定需要使用退燒藥，尤其體溫並未超過攝氏39度以上時。除非是以下特殊狀況，才需要積極退燒：


1. 非發炎反應引起的體溫過高

產熱太多或散熱不足所致的體溫上升，例如把嬰兒包得太緊、激烈運動、反覆抽搐產熱太多、中暑等，這類體溫過高現象對人體無益，而像中暑那種可高達攝氏42 度以上的高燒，甚至有生命危險，都應該立即退燒。

2. 慢性肺病、呼吸窘迫、心臟疾病

體溫定位點提升的發燒，會增加代謝消耗與心肺負擔。原本就有相當程度心肺疾病的病人，可能因為發燒而造成嚴重心肺衰竭，所以應該積極退燒。

3. 慢性貧血

比較嚴重的慢性貧血病人，像地中海型貧血之類的遺傳性貧血，平時病人的心臟負擔就比較大。一旦發燒，也可能出現危險的心肺衰竭。

4. 糖尿病與其他代謝異常

感染與發燒可能使糖尿病病人血糖失控，而發生生命危險。其他先天代謝異常，可能對發燒所增加的代謝需求應變不及，都需要趕緊退燒。

5. 神經系統疾病

發燒也會提高腦部異常放電的可能性，使熱痙攣或其他癲癇病患更容易發作抽搐。

6. 孕婦

發燒會增加胎兒畸形的發生率，所以孕婦必須積極退燒。

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退燒方法分2類型

一、化學性退燒

也就是使用退燒藥，包括口服、肛門塞劑、注射退燒藥等，對抗發炎性疾病較有效。但對於中暑引起的「體溫過高」則沒有幫助。

二、物理性退燒

1. 冰枕、退熱貼

一般用在衣服穿太多、中暑等體熱無法排出的情形。若是一般發燒建議不要使用冰枕、散熱貼片，因為受寒處的血管會收縮，反而讓身體裡的熱散不出去，如果已經出現畏寒症狀的發燒患者還睡冰枕，只會覺得更冷。

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2. 溫水擦拭

將寶寶身上衣物解開，用溫水（37℃左右）毛巾全身上下搓揉，可使寶寶皮膚的血管擴張將體氣散出，另外水氣由體表蒸發時，也會吸收體熱。值得一提，物理性退燒都只是讓孩子舒服一些，並不會對中心體溫有任何影響。

貼心小提醒：千萬勿用冷水或酒精來擦澡，以免在短時間內體溫瞬間降低，反而有礙散熱，對寶寶不好。且燙熱的皮膚突然碰到冷水，寶寶的反應會劇烈，可能引起抽搐。


德國風行的「綁腿退燒法」，真的有效？

小腿綁毛巾也能退燒？根據華人健康網報導，「綁腿退燒法」是每個德國媽媽都會的育兒保健法，先將2條毛巾用略高於體溫的溫水浸濕後擰乾，攤開再逐一纏繞在病童的小腿上，待20分鐘後解開，之後再用乾毛巾擦乾，重複動作至燒退為止。其實這種退燒法的原理可能與中醫的發汗退燒理論相同，都是藉由微溫的溫度促進血液循環，打開毛細孔、散除風邪而退燒，不過，一般毛巾比較小，此方法只適合於剛出生沒多久，還不會走路的寶寶，至於已有行走能力的幼兒，則較不建議。

要知道造成發燒的原因很多，可能因為腸胃炎、尿道炎、鼻竇炎、甚至是便祕而發燒，而上述原因即便用最好的退燒藥，只要症狀存在，藥效過了還是會發燒。請各位家長務必有正確的觀念，退燒藥不能治療引起發燒的疾病，它只能緩解症狀以及爸媽緊張的情緒，若發燒兒童沒有合併嚴重的症狀，同時精神、活動力與食慾正常，就不需要積極服用退燒藥。

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【延伸閱讀】

怎麼照顧高需求寶寶？必看5大教戰手則

小孩打人講不聽？理解動手4原因，處理暴力這樣做

本文擷取自 「發燒原因百百款，用錯退燒方法恐傷身！」 ，由 媽咪拜編輯部 授權轉載

發燒中暑孕婦

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