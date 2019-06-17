收到開明媽媽送「大禮」 震動聲太大被誤會 女兒尷尬：哭笑不得

2019-06-17 10:57 香港01 撰文：謝茜嘉



近日有台灣女大學生發帖分享，指家中開明的母親，近日突然「關心」她的感情生活，還直接送一份「大禮」，讓她感到非常尷尬，於是收起不用。未料，當她在浴室使用電動牙刷時，母親卻偷偷問她好不好用，讓她不禁大呼：「有一種飢渴叫做媽媽覺得你飢渴」！

有台灣女大生分享，家中開明的母親突然送了個「跳蛋」給她。（「Dcard」討論區截圖） 分享 facebook

該名台女大生日前於「Dcard」討論區以「我媽以為我在浴室用跳蛋（震蛋）」為題發文，指自己出生在開明的家庭，從小就跟父母的關係良好，很多事情都可以直接討論，讓女兒獨立，大學的貸款亦需自己負責。

台女指甚至感情事亦可與父母分享，記得有次母親對她說：「交男友記得要帶回來看。如果真的交不到也沒關係，自己要好好保護自己，該戴的要戴。」其後更送她一份「禮物」，小聲叮嚀她：「這個你拿去，你之後再打開。」

台女拆開禮物後感到很尷尬，「後來打開才發現是一個跳蛋……有一種飢渴叫做媽媽覺得你飢渴」，不知道如何是好，於是她一直放着，再也沒有拿出來。直到待她儲錢一段時間，買了枝電動牙刷，惡夢就正式開始。

「晚上洗澡的當下我也沒想什麼就邊用邊刷，刷得很快樂」，詎料，出浴室後就被母親截住問，「上次那個好用嗎？」台女當下也反應不過來，於是母親追問，「你剛才不是在用那個小玩具？我有聽到聲音啊」。

台女續指，當時尷尬地立即展示電動牙刷，解釋自己只是邊洗澡邊刷牙，母親便默默離開了。雖然有這個尷尬的遭遇，惟她亦感激家人的包容，「有時候我媽真的是很可愛，也很幸運有開明的家人可以暢談」。

帖文引起熱議，不少網民大讚樓主的媽媽十分可愛，「羨慕各位都有開明的爸媽」、「好羨慕這種媽媽，我媽都不跟我談這方面」；有人分享指，也曾遭父母「關心」，「下下禮拜要跟男友去澎湖玩，我爸居然跟我說：『所以你初夜要給他喔』」、「我媽當初也是塞了保險套給我，叫我好好保護自己，有開明的媽媽真的很幸運耶、但當時我根本沒男友啊」。

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文章授權轉載自《香港01》