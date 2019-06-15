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遠距離熱戀每見面必做 跟金牛男說了一句她後悔：福利沒了

2019-06-15 10:23香港01 記者李思朗／報導

金牛男頑固、反應遲鈍、不懂浪漫，卻最重視女友的感受，不過在女方眼中，很可能被解讀成不解風情。最近一名女網友在臉書社團發文抱怨，指跟金牛座男友因遠距離及熱戀關係，基本上每次見面都會發生親密關係。但事後她說了一句話後，男友從此只帶她到風景區遊玩，之後便直接送她回家，讓她相當困擾，「早知道我就惦惦（台語：安靜），現在福利都沒了」。不少網友見狀笑說男友只想保護她，「是直男戇厚的金牛無誤」，認為原po應該好好珍惜他。

女網友發文感嘆，每次和遠距離男友見面都會發生關係，不料卻因為一句話「福利都沒了」...
女網友發文感嘆，每次和遠距離男友見面都會發生關係，不料卻因為一句話「福利都沒了」。 示意圖／Ingimage
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該名女網友日前在臉書社團「戀愛公社」發文，透露跟金牛座男友是遠距離戀愛，加上還是熱戀期，每次見面都會發生親密關係。其中有一次原po不經意地說，「每次見面都沒有去哪裏，都是在房間，你是不是只想做那件事情？」結果，惡夢便開始了。

原po無奈稱從那一次後，男友便只帶她到風景區遊玩，「到處走帶我去吃東西，牽著我的手到處拍照」，然後就直接送她回家沒有下文。原po曾問男友是否在生她的氣，男友否認並指因為是她要求，「代表妳不喜歡這種感覺，所以我不要妳不開心」。又強調是真心喜歡她，想要認真在一起，「我不想妳把我想成那種男人」。

男友的暖心行為，卻被女友視為不解風情，「你這個笨蛋，不喜歡每次見面做，也不代表從此都不做啊。」更無奈向網友求解：「金牛男是不是很木訥啊？」

不少網友見狀紛紛笑翻，建議原po下次應主動出擊，「記得要『明示』，不然妳可能會有看不完的風景」。原po則表示男友已將行程排滿滿，「我真的有看不完的風景了，因為他已經列了很多台灣的風景區要等著去了」也有人說應提醒男友不要「只」在房間，樓主後悔稱「早知道我就惦惦，現在福利都沒了」，她又指曾暗示「想壞壞」，可惜對方仍不為所動，「吼，我故意說累，看看會不會有機會，結果他說『那我送妳回家』，登登。」

另有不少金牛男或有金牛男友的女生留言，笑言金牛男雖然又固執又木訥，但其實很在意對方的感受，「只是希望妳開心」。又指金牛男不擅言詞，只會用行動證明一切，「他們在日常生活中會把自己的另一半照顧的無微不至，把你當小公主一樣寵着，這大概就是金牛的浪漫了」。

延伸閱讀：

旅行與陌生女生同團激到分手　台女列男友7宗罪：出國看清一個人

【愛情心理】如何對付男友身邊偽麻甩系女生？　網友綜合6招KO

文章授權轉載自《香港01》

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