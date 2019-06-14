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三角戀：在對方出軌之後 你真正該面對的是自己的心魔

2019-06-14 15:37聯合新聞網 文／海苔熊(心理學家)

三角戀：我們不一定要把自己困在這樣的「局」當中

「唉……我沒有想過劈腿會發生，我和C本來只是談得來，他很能理解我，我也很喜歡他。在不知不覺中，我的感情已經一點一滴地附著在他身上了……等我發現後，慘了！已經陷得很深了，我很後悔，但又不知道該怎麼辦。該回去嗎？那C怎麼辦，只有他了解我啊……還是和原本的A分開？可是我和A已經相敬如賓很久了，我完全不知道要怎麼面對我和A的關系，而且家庭小孩什麼的怎麼可能說斷就斷？」劈腿者B說，心裡很複雜。

前些日子收到一封網友的來信，一位女孩心裡很難受地問：「我發現男朋友和別的女的搞曖昧，這算出軌嗎？我該怎麼辦？如果我反應太大，是不是大題小作了，但是心裡又的確不舒服。我該怎麼辦呢？」

與其討論出軌，不如來檢核「三角戀」是如何形成的。圖片來源／ingimage
與其討論出軌，不如來檢核「三角戀」是如何形成的。圖片來源／ingimage
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出軌的定義：女性比較不能接受心靈出軌嗎？

首先第一個問題是：怎樣才算是出軌呢？精神外遇（心靈上的出軌，如聊天、相互喜歡，但沒有發生性關系）算不算呢？

有一種說法是：男性比較在意“肉體出軌”（他有沒有跟別的人滾床單），女性比較在乎“心靈出軌”（他心裡是否還有別人）。

其實，關於出軌，過往已經有許多心理學家討論過，整體來說：

1、根據親代投資理論(Parental-Investment Theory, PIT)，男人比女人更不能夠接受肉體上的出軌。男人會擔心：「肚子裡面的孩子究竟是誰的？」但女人不可能有這樣的擔心（因為自己肚子裡的孩子一定是自己的啊），所以女人真正需要擔心的是：如果男人愛上別的女人，孩子會不會「沒有人可以養」。

2、不過後續的研究發現，如果不是用強迫二選一的方式，不論男性或女性都比較在意肉體出軌；但也有研究發現，如果找那些真的被背叛過的人來問，結果都是一樣的：男人更在乎肉體出軌，女人更在乎精神出軌。

3、覺得很混亂嗎？其實，有一個方式可以避免陷入上述心理學家們的戰場，萊維和凱利（Levy and Kelly ）的研究發現，不論男女，只要你是缺乏安全感的人，都比較在意「肉體出軌」[7]。

看來不論男女，對出軌的擔憂都有同有異

發現了嗎？出軌真的是不容易定義，連心理學家都覺得頭疼。

所以，與其討論出軌，不如來檢核「三角戀」是如何形成的。這樣的三角關係，其實是由三個人所組成的復雜感情模式：

A. 原配：自己的伴侶除了自己以外，有另一個交往對像

B. 劈腿者：同時擁有兩段親密關系的人

C. 第三者：與「已有穩定交往伴侶」者戀愛的人

三角關係(三角戀)由原配、劈腿者、和第三者構成。

接下來的問題是，為什麼一個人會劈腿呢？

老實說，除了「開放式關係」（open relationship）之外。沒有人是一開始就想要劈腿的（否則他為何要跟你在一起？）。

不會有人在跟你在一起的時候，心裡就想著：「我們在一起之後，是希望有一天我能夠劈腿喔！」等等，既然沒有人想要開始這樣的關係，可是三角關係卻依然存在，那是為什麼呢？

其實，「三角關係」是一個假議題。當第三者、原配都把矛頭指向劈腿者的時候，他們當下要面對的，其實是自己在感情上面的問題。如果三角關係不是問題本身。那麼，真正的問題是什麼？讓我們看看下面的故事：

當東窗事發，原配A知道劈腿者B除了自己之外，還有第三者C的存在後，又驚訝、又憤怒、又傷心，此時，這三人心裡都有不同的聲音。

A：我以為我們經過那麼多風雨，一路走來，感情很堅定，我是這樣地信任你，你卻如此背叛我，你怎麼可以就這樣毀掉我們辛辛苦苦維持起來的關系呢！（生氣又傷心，認為關系的破裂都是B的劈腿造成的。）

對B和C來說，

B：我也不知道我為什麼會這樣，我不想傷害任何人，結果我什麼都沒做好，我搞砸了一切，現在我也不知道怎麼辦，裡外不是人，我要選擇誰？可是不論怎麼做都是錯。（彷徨又罪惡，不知所措。）

C：現在你終於有機會證明我才是你唯一的真愛了！但你真的會為了我放棄原本所擁有的嗎？還是我得永遠躲在地下，貪戀著不能見光的愛情，難道我只能過這樣的日子，值得嗎？（不甘心、委屈又難受。）

看起來三個人各自有心聲，都很痛苦，也覺得劈腿者必須要做出選擇，但事實上，這個追逐的三角關係是個「假議題」，因為當他們在爭辯是非對錯，誰該選誰時，是得不到答案的，也無法解決問題的真正根源。事實上，這三個人都有自己真正需要面對的事情：

1.原配：真正要面對的是，和劈腿者之間的關系本來就出現了狀況。

2.劈腿者：真正要面對的是，自己總是喜歡「逃避衝突」，不願意去解決的個性。

3.第三者：真正要面對的是，在過去的成長經驗當中是不是有什麼「黑洞」（匱乏），讓自己常常會不小心掉進去。

梳理完三角關係的心理層面，我們來看看具體應該怎麼做吧~

面對出軌，我應該怎麼辦？

回到一開始女孩的問題，但是不論怎麼說，那女孩心中都很難受啊！那該怎辦呢？根據前面的說法，仍然是不外乎「回到當前你和他的關係裡」才有解！

前陣子我和台灣作家許常德聊天的過程中，他提到了一個很棒的概念：當你的另一半出軌時，你要做的不是在他對面，而是要跟他同一邊。用溫柔同理的方式對待他，當他和外面另一人吵架，就會想到你的好。

這個說法其實就是心理學裡的「推拉理論」：當你和他的關係不佳時，你的責罵、控制就形成一種「推力」，越是想挽回越會把他推遠；而相形於你，第三者的溫柔就是「拉力」，把他拉到自己身邊去。要扭轉這局勢的方法*，就是對他好一點，他自然會因為愧疚、懷念你的好而回頭[9]。

如果他沒有「真的」劈腿，只是跟異性的界線常常曖昧不明，每次都講不聽該怎麼辦？而且每次你要求他和那些「只是朋友」的人劃清界線，他總是無法「持久」（安分幾天，很快又和別的人曖昧），那麼你同樣可以反過來問自己：我們之間發生了什麼事情？

有時這確實讓人進退兩難。

其實，我們不一定要把自己困在這樣的「局」當中。

當你覺得對方和別人的關係太過模糊，每次跟他討論的時候，他都說會改但是最後也沒有改多少，那麼或許焦點應該不要再放在「改或不改」這件事情上面。

可以回來看看，是什麼讓你那麼在意他和別人之間的關係？是你過去的經驗在你心裡種下的不安的種子？還是因為他過往有一些不好的紀錄？然後同樣要去處理兩人之間的問題。

當一個人在這段關係當中感到安全的時候，就比較不容易去做過多的猜測、懷疑，這樣的信任，也會讓這段關係有更多彈性的空間。

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》

出軌愛情外遇

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