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外遇，常是從喝第一杯咖啡開始！

2019-06-14 15:27聯合新聞網 文／顧浩然(諮商心理師)

作家錢鍾書有一部作品，叫做「圍城」，書裡頭有一句話：

「城內的人想出來，城外的人想進去。」

如果拿這句話來形容「外遇」，似乎也頗為貼切。

外遇總是無形且殘忍

「什麼？你絕對不會外遇？」可千萬別這麼鐵齒。

因為很多的例子都在告訴我們，外遇常常發生於不知不覺中，所油然而生的莫名情愫。

很多外遇的發生，常是從喝一杯咖啡、一次地心情分享開始。怎麼說呢？

好比兩個當事人在一個很多人聚會的場合相識，大家也許有一搭沒一搭地客氣寒暄，但當事人彼此卻可能對對方都留下了好感，於是結束聚會準備離開時，雙方互留電話，並埋下了未來再見面的伏筆：「保持連絡」。

有鑒於初次見面留下的好印象，有一方於是可能鼓起勇氣地邀約對方，一起喝杯咖啡。意外的是，對方也許就真的答應赴約了。

不同於第一次的狀況，這回他們是單獨二人的聚會，一回生、二回熟，彼此的第二次談話，不再有陌生感，聊得更深入了，也更為私密了。

坐在椅子上可以聊，但意猶未盡，於是上了對方的車，又繼續聊，人生難逢知音，回到家，又繼續用電話聊、聊line、聊fb…。

兩人彼此談著工作、談著對某些事情的看法，也許有一方對另一方充滿了好奇，另一方感覺到自己被重視、被肯定，心中要命的優越感與成就感油然而生，也樂於更多地分享自己的生活。

漸漸地，兩人見面的機會愈來愈多，雙方的關係從一開始的喝咖啡，慢慢進展到「一壘打」、「二壘打」、「三壘打」，最後，撲進了「本壘」。

但隨著兩人關係愈來愈親密，雙方面對親密關係的互動模式開始「現形」，於是，一方可能扮演起了「加害者」，另一方成了「受害者」，慘的是，兩人彼此之間可能都同時是加害者也是受害者，但他們自己未必知道。

於是乎，很可能兩個人最後都是痛苦不堪。

外遇總在微小事物萌芽，可能就是一杯咖啡。圖片來源／ingimage
外遇總在微小事物萌芽，可能就是一杯咖啡。圖片來源／ingimage
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外遇有時並非偶然

有一天，一個不是很熟的朋友找電話給我，劈頭就說：「如果我告訴你，我外遇了，你相不相信？」

「我信，」電話這一頭的我，很淡然地回了這兩個字，那一頭的朋友沈默了半响，「我沒想到，自己竟然也會有外遇…」聽得出來，朋友的話語中帶著一絲絲地哽咽，也帶著一份自責。

朋友的外遇「步驟」就是這麼樣的。

但久而久之，朋友面對這段外遇也開始覺得委屈，覺得痛苦了。

他怎麼想就總是覺得：「為什麼爭執之後，都是我要先道歉，都是我要安撫她的情緒…。」

漸漸地，他總感到內在的能量，被一次又一次的爭執給掏空，變得什麼事都做不了，而且，內在對這個家、對太太、對孩子的罪惡感與愧疚，也隨著時日日益加增。

有句話說，「一個鍋蓋敲不響。」外遇的發生，必然是當事人雙方都有某種感情上的需求，不管是心裡上的覺得被照顧、被安慰、被理解，或者生理上的被滿足。

回歸真實的人性面，感情這種事，沒人說得準，真的別太相信自己的自制力，外遇，真的能不碰就不要碰，因為，它一點也不好玩。

但萬一碰上了，怎麼辦呢？

怎麼辦？就找專業的人來協助吧！

可別誤會，所謂的協助，既不是要你離開，也不是要你繼續守候這段關係，而是幫助你，去整理你自己，好更看清你自己要的是什麼，然後，為自己最後的決定負責。

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》

外遇婚姻

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