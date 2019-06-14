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「情緒勒索」變許多人無法勇敢的禍首...御姊愛：別給不重要的事阻擋自己的權力

2019-06-14 15:25商業周刊 御姊愛

自從「情緒勒索」這類名詞在出版市場蔓延開來之後，許多人便順理成章找到讓自己無法勇...
自從「情緒勒索」這類名詞在出版市場蔓延開來之後，許多人便順理成章找到讓自己無法勇敢的禍首。圖／報系資料照
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我一直都在等待，某一天會有精神科醫師願意用最坦誠的言語，剖析自己、將自己親身經歷的人生困難，一五一十與讀者分享。或許你也一樣，我們都看過太多心理專家假裝自己說的是病人個案，再用專家口吻帶入自我解剖的書籍。畢竟，若連心理專家都不能坦率面對自己的過往與現在，我們怎麼期待這些書所提出的建議是「行得通」的？

還好，我等到了戈登．李文斯頓。他是精神科醫師，畢業於西點軍校和知名的約翰霍普金斯大學醫學院。但他並沒有比你我的人生高明到哪裡去，和妻子分居、一個兒子躁鬱症自殺，另一個兒子因病過世，被醫生同事意外洩漏自己是被領養來的孩子……如果這些經歷都沒有擊垮他，反而讓他更想提醒其他人一些至關重要的處世觀點，我認為你一定要看看，這樣強大的力量從何而來。

這本書有一大部分在引領你，如何把人生的主導權掌握在自己手裡。我知道，坊間有數萬本書在教你「做自己」，可是催眠式的口號沒有用，一旦走出家門、面對世界時，人們總是又龜縮，把自己無法勇敢的原因怪給環境、怪給伴侶、怪給社會經濟結構，甚至怪給童年創傷。是的，自從「情緒勒索」這類名詞在出版市場蔓延開來之後，許多人便順理成章找到讓自己無法勇敢的禍首。

〈大多數的童年創傷，已經過了「追訴時效」〉是我特別喜歡的篇章之一，讓我想起許多身邊的朋友、或是寫信給我的網友，時常會在分析自我的感情難關、無法與他人好好相處的時候，提到自己來自一個破碎的家庭。又或是當自己無法與伴侶好好溝通時，直指伴侶來自父母離婚的原生環境。當然，我並不是否認童年的各種創傷對人們來說不重要，而是人生是必須跨越的。當我們找出那些「可能讓自己跌倒的理由」，是為了讓自己不要跌倒，而不是為了讓自己跌倒得理所當然。

李文斯頓醫師在這篇內容中提醒，「我們要對自己身上發生的大部分事情負責任。」是的，當你已經30、40甚至50歲時，該為你負責的不是你失能的父母、不是你小時管教不良的師長、不是不當對待你的隔壁鄰居，而是你自己。

有時無法讓自己快樂的理由，正是因為我們忽略「自己的積極行動」，就是拯救自我脫離不滿、悲傷的關鍵；反而讓那些不重要的人事物，占據我們過多時間和注意力。

〈每段關係，都操控在最不在乎的人手上〉這篇同樣精闢，無論職場、友情或是愛情，許多人在一段關係裡受挫之後，會想尋求「起死回生」的妙藥，卻忘了：一段關係必須兩個人才能經營，但通常一個人想結束，這一切就結束了。

李文斯頓醫師，無疑是個遭遇過各種挫敗的樂觀者。我對書中一段印象深刻，他指出所有的挫敗乃至疾病，其實都有其「好」（讓人獲益）的部分，因此有時他會在和病人談論病情時，詢問對方：「這些不好的事情，讓你獲得了哪些好處？」這不只是讓人在低潮時進行正向思考，也是對不斷自我沉溺在悲劇漩渦裡的人，省思自我是否也參與了把自己向下推的過程。

不管自認成功或失敗，生命終會有結束的一日，在最後一秒來臨之前，你不會知道原來已經沒有明天。不要老等著退休之後才去做、不要給那些其實不怎麼重要的人事物太多阻擋自己的權力，勇敢為自己負責。也鼓勵所愛的人為他們自己的人生盤算，真正的愛，是鼓勵對方精采地過上一段人生，而不是彼此牽制，遺憾一生。

書籍簡介

青春走得太快，領悟來得太慢。圖／商業周刊提供
青春走得太快，領悟來得太慢。圖／商業周刊提供
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青春走得太快，領悟來得太慢：在失去中獲得、在恐懼中勇敢，看精神科醫師如何拿回人生主控權。

作者：戈登．李文斯頓

譯者： 吳宜蓁

出版社：商業周刊

出版日期：2019/05/16

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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