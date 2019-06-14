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結婚後，喜歡上別人該怎麼辦？

2019-06-14 15:17聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)

「在婚姻中喜歡上別人」是一個不容易浮上檯面被討論、卻又不免面對的問題。

有許多人在討論這個問題時，會用「應該或不應該」來回應：

「你已經結婚了，你就是不能喜歡別人，不能愛上別人。」
「結婚後喜歡上別人，根本就是不負責任、水性楊花……」

這些責備的語言，老實說，或許你我都是清楚的，但是，在感情來的時候，理智完全不受控制，自己只想義無反顧地往懸崖那邊走去。

即使摔得粉身碎骨，卻也才能感覺自己活著。

在使用許多「應該」來檢視婚姻或愛情時，常會使我們「人在心不在」，罪惡感與被勉強的痛苦，反而有時會讓我們做出不顧後果的反撲行為。

已經進入婚姻，卻無法保證不會再喜歡上別人。圖片來源／ingimage
已經進入婚姻，卻無法保證不會再喜歡上別人。圖片來源／ingimage
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婚姻撞牆就離婚嗎？了解婚姻的問題與自己的需求

我們在關係中仍會喜歡上別人，有時候是因為我們想要逃避關係中的問題與外在壓力。

如果一個人在原先的關係中很苦，卻有苦不能言，婚外關係對有些人來說，可說是一種痛苦的出口。

此時，在這婚姻生活之外，有個可以聽我說說話的人，可能就會被「理想化」，覺得他很重視我、認同我的感覺，開始從他身上尋求「被愛與自我認同的滿足」。

而如果你已經意識到，你會喜歡上別人是為了逃避婚姻生活中的一些痛苦問題，那麼，鼓勵你回到那些問題上，去面對、釐清你對這段婚姻不滿意的部分是什麼？想被滿足的部分是什麼？

清楚自己的想法之後，請帶著一些勇氣，試著跟你的伴侶表達與討論。

也請謹記：在討論時，注意自己的語氣不要淪於指責，例如:「都是因為你…所以我才……」這種句型是很容易起爭執的。

如果你希望兩個人能有機會好好討論，試著用「我」開頭，說出你的感受與需求，而不帶責備：

「我有些想法，你願意和我聊聊嗎？」

「我感覺在婚姻中，有時是寂寞的，我很想要你能夠跟我出去走走。」

「我很喜歡以前我們時常會去看電影的日子，現在，我知道你工作忙，不過偶爾，我們有機會仍約會一下嗎?」

如果你發現，面對伴侶，你的內心有很多怨懟，很難冷靜地、不帶防衛地說出自己的感受與需求，那我建議，可考慮用書寫的方式,例如：Email、或是手寫的卡片和信。

在這裡，我不太建議使用通訊軟體溝通。因為大部分通訊軟體的介面，是為了即時被看到，但不適合過長的內容。用通訊軟體傳過長的內容，不但不容易閱讀，反而會給人「苦苦相逼」的壓迫感，那可能會使我們的努力打了折扣，而無法傳達我們真正的心情與想法。

如果發現兩人在溝通時，時常起衝突而沒有太好的效果時，也建議可以考慮由心理專業人士協助、了解你們的溝通模式，究竟是為何才沒有「對上」? 試著更加理解自己的感受與需求，而非只是責備自己或他人；面對自己真正在意的事，前面的路，或許有機會更加清晰。

本文摘自：《婚姻中，面臨的威脅與關係修復（電子書）》

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》

婚姻結婚愛情

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