從史密斯夫婦看婚內失戀：消磨愛情的是婚姻？還是彼此不了解

2019-06-14 15:09 聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)



伴侶關係與婚姻，一直都不是個簡單的問題，也時常有人詢問我關於伴侶相處與 #焦逃配 的問題。這篇修改過的舊文電影心得：《#史密斯夫婦》，正好談到關於婚姻與伴侶相處的部分面貌，與大家分享～～

《史密斯夫婦》這部電影用很幽默的方式，談論伴侶相處與進入婚姻後的種種。我想試著用這部輕鬆的喜劇動作片，來討論不同成長背景的人，在相處與經營感情時，可能遭遇的困難與挑戰。

＊＊＊（內有雷，請慎入）＊＊＊

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關於 #誤會：你真的愛我嗎

劇中，兩個主角的工作，剛好屬於兩個死對頭公司，兩人也因為這兩個死對頭公司的「攜手合作」，要求他們要完成一項任務，使得他們發現彼此原來都是殺手，而造成一連串的誤會：

約翰帶著槍（而且還忘了關保險）追著開車離開的珍，結果槍不小心走火打向珍；或是珍威脅性地說要把約翰搭乘的電梯炸掉，沒想到自己的員工真的炸了……這一連串的誤會，使得兩人越來越懷疑，對方對彼此是否真的有愛？還是只是因為權宜之計、甚至是對方公司派來臥底，才與自己結婚。

像不像我們在婚姻中，當日積月累的誤會產生，包含如約翰與珍一樣，兩個不同家庭的觀念不同，各自家庭的說法、甚至污名化對方……以及當我們在婚姻或關係中，累積了許多陰錯陽差的誤會，但都沒有機會好好談談、解釋時，使我們越來越懷疑：

「你，真的愛我嗎？當初你選擇我，是因為愛我，還是剛好是我？」

還是說，因為我的外在條件、家庭背景，所以你才選擇我呢？

加上生活中不停出現的小小衝突，即使為對方著想、或是做些什麼，卻因為某些原因，使我們「頻率對不在一起」，於是，這些懷疑、衝突與陰錯陽差，在我們心中，慢慢發酵，啃噬，造成彼此的不安，消磨著我們之間的愛。

關於「 #我們需要談談」

當兩人遇到「關係危機」或「誤解」時，在這對夫妻中，丈夫約翰，是比較願意說出自己想法與感受的人。

例如，不論是一開始（拿著槍？）追著珍跑，想要談談；或是在求婚餐廳，珍在他身上放了炸彈，驅車離開，約翰主動打電話給珍，說出自己當初遇到珍時對她的感覺……丈夫約翰，在依戀關係的頻譜中，似乎比較偏安全依戀型或小焦慮依戀型的人。雖然他會留意珍跟誰講電話講得很開心、穿什麼衣服出門……

但他也是比較願意溝通、說出內心感受的那個人。

相對的，珍在婚姻生活中，導演賦予她某些「主婦」的典型：決定家中窗簾傢俱花色、擁有家中許多小事的決定權（這似乎比較顯現出珍「控制狂」的特色），但在面對兩人關係間的誤解與危機時，珍反而是比較會「逃跑」的那一個。她一直用很「剛硬的理性態度」面對兩人關係，不容易說出自己的感受。

例如，當珍聽到約翰在車上說「第一次見到你，我覺得你就像是聖誕節的早晨」時，不是沒有觸動珍的，但珍寧願回答：「我覺得你是我遇到最帥的目標」。

用這樣像是「工作回應」的方式，不把自己真正的感受說出來，用來展現自己的理性、掩飾自己的真實感受。

「我不會受傷的，因為一切都是工作。」

不同背景的兩個人，進入婚姻需要長時間的摩合。圖片來源／ingimage 分享 facebook

關於「#吵架」

在兩人後來坦誠相見的對話，珍提到自己是孤兒，想像珍的成長背景，或許也讓人稍稍理解：為什麼珍很難說出自己的感受與脆弱，包含對自己的工作夥伴等等。珍也很難與他人深入交談、建立關係，除了工作夥伴，似乎沒有太多朋友。在親密關係中偏向「逃避依戀型」的珍，最信任的人就是自己；她很難依靠別人，也很難展現「真正的自己」給對方看。

因為展現自己，對珍而言，是一件很危險的事情。

而在社交場合如魚得水、也有好友可依靠的約翰，比較願意對他人展現自己的感受。不過，約翰雖然嘗試想把自己的感受讓對方知道，在車上還嘗試說出自己見到珍的第一印象，但珍冷漠的反應，讓約翰覺得難過、受傷，也懷疑這段婚姻的意義。

所以一場在家中象徵兩人大吵的槍戰，毫不留情，彼此都看似想要毀掉對方，進行一場無仁義大戰。

直到打鬥完（吵完），情緒慢慢平復後，約翰拿著槍指著珍，突然覺得自己下不了手。而珍，卻一直催促著約翰。

看到這一幕時，我忍不住聯想到伴侶吵架，吵到最後，我們時常忘記一件事：「在我對面的這個人，不是我的敵人，是我的愛人。」

但當我們情緒上來、開始吵架，有時，被情緒沖昏頭的我們，會忘記這件事。

而約翰記起來了，也承認了：

「不管你愛不愛我，對我而言，你都是我愛的人，我捨不得這樣傷害你。」

不想被因而勾起脆弱情緒的珍，口氣剛硬地要約翰下手，卻也讓人看見了，珍其實是用強裝的堅強與不在乎，來掩飾自己真正的情緒與脆弱。

約翰的表現，正是伴侶吵架最重要的事情：「就算我氣到想掐死你，但我不會忘記：你是我的愛人，不是我的敵人。」

關於 #愛的消逝與增溫

不知道有多久，約翰與珍同住一個屋簷下，但僅是生活著，沒有太多生活的交流、以及對彼此的理解。在這場大吵（大槍戰）過後，兩人終於「確定彼此真正的心意」，於是，聊著彼此不能讓別人知道的秘密。

這正是伴侶間感情增溫的重要元素。

這些「#我只會告訴你」的話，這些分享，讓我們更了解彼此的想法、感受、價值觀與成長背景，了解彼此的脆弱與堅強，讓我們更了解眼前這個人，為何會成為這個人，讓我們有機會對他多一些包容，也對他多一些尊敬與欣賞。

我認為，伴侶間，除了理解與包容外，#尊敬與欣賞，幾乎是維持一段感情非常重要的燃料。

當我們有機會確認：「對方真的是愛我的，而且他不會批評、挑剔我的想法」時，我們才會願意把自己的感受、想法、經歷說出來，也才有機會與對方有更深的交流。

而我們也會因為對方勇敢地展現自己的脆弱與真實，真正感受到自己對於對方的價值與重要性；對於彼此的關係，也才能多點信任，少點不安。

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》