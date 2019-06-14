婆婆留4張A4「家務待辦事項」成導火線 2招化解婆媳子三角議題

2019-06-14 14:58 聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)



如何處理婆媳關係？

結婚後，杏婕一直很不習慣婆婆插手干預他們的婚姻生活。

結婚前，公婆對杏婕說：「你們年輕人，要存錢買棟房子也辛苦。你們就搬到我們的另外一棟房子住吧！」原本杏婕覺得公婆的照顧讓她很感激，沒想到搬進新房後，婆婆有新家的鑰匙，常常時不時地、沒有預兆的跑來家裡，說是要幫他們打掃。「杏婕，我把你當自己女兒，我知道你工作很忙、沒時間打掃，所以我來幫你，你不要介意喔！」婆婆對著杏婕說，杏婕覺得婆婆說的好像很有道理，而不習慣拒絕人的杏婕，也只好默默答應。

沒想到，在婆婆第一次來家中「打掃」後，桌上出現了兩張紙，紙上鉅細彌遺地提醒杏婕應該要做的家事：

1. 垃圾每天都要倒2. 每天都要掃地、拖地3. 洗完澡要用水龍頭把浴室都沖過一遍4. 流理台、浴缸、臉盆都要刷乾淨，也要記得刷磁磚縫隙……

關於家中各項大小事細節的叮嚀，居然足足寫了四面A4紙。杏婕看完紙條，覺得壓力大到不行，忍不住跟老公抱怨。

「媽不是說，是體貼我工作辛苦，所以來幫我們做家事嗎？怎麼到最後，好像是在挑剔我什麼沒做好？而且家不是我一個人，是我們兩個人的啊，怎麼都只挑剔我，從沒對你說些什麼呢？」

一聽到杏婕的抱怨，杏婕的老公承勛立刻起身把桌上的紙條丟進垃圾桶。

「我媽就是這樣，你不要理她，反正不理就好了，她叫你做的你都不要做，紙條也不要看。」

杏婕面對承勛的態度，有一點點覺得生氣。

「她是你媽，你當然可以不理他，可是我是媳婦，我怎麼能不理他呢？」

聽到杏婕這麼說，承勛也覺得有點生氣：「我是教你怎麼跟我媽相處的方法，認真你就輸了，你如果不聽，那我也沒辦法！」說完承勛就離開客廳，頭也不回地走進房間。

留下杏婕在現場，覺得又沮喪、又難過……

婆婆對家事打掃下指導棋，媳婦不知如何是好。圖片來源／ingimage 分享 facebook

面對婆媳問題，只能離婚嗎？

「婆媳問題」幾乎可說是婚姻的「千年考古題」，似乎，不管是任何時代，婆媳關係總是難解。

有許多人說，「婆媳問題」既是「母子問題」，也是「夫妻問題」；它不但會顯現先生原生家庭的母子關係，也會像照妖鏡一樣，讓夫妻相處的問題，一下子浮到檯面上。

怎麼說呢？

有些婆婆，從以前就很習慣「沒有界限」，她總是會插手孩子的每一件事務，非常需要「主控權」，也時常在家中要求每個人要「這樣做」。

一旦她的孩子長大後，她仍沒有尊重對方是個大人、是一個獨立的個體，仍比手指腳地要孩子按照她的方式去做、去生活，永遠放心不下；當孩子結婚後，她仍然認為「孩子，你不管多大，永遠是我的孩子」，自然無法放心，控制權就仍需要緊緊抓在手上，於是進而干涉孩子結婚後的婚姻生活。從「不要都吃外面」、「少喝飲料」、「作息要正常」，到「家裡多久要打掃一次」、「衣服應該要怎麼洗」……甚至，到「什麼時候要生孩子」、「現在做這個工作好嗎」等生涯問題，也都會一一干涉。

當婆婆跟兒子間的關係，原本就「界限模糊」時，兒子已經很習慣必須為了「自己的獨立」而搏鬥努力，甚至可能後來決定息事寧人、決定「放棄是比較容易與我媽相處的方式」時，對於新進來的成員，如果並非在這家庭長大，一定不容易適應這樣「界限模糊」的關係。

尤其是，當一個新的家庭組成，而婆婆還不願意放手，還想當這個家庭生活安排的「女主人」時，媳婦覺得被壓迫、覺得受侵犯的感受，當然會更加強烈。此時，先生不一定沒有感覺到被侵犯，但很多時候，是因為他已經習慣了，所以，有時會消極反抗，甚至沒有反應、放棄反抗。

這時出現的婆媳問題，也只不過是藉由這個家「權力的重新分配」，反映出他們家中原本的「母子問題」而已。

當先生已經習慣委屈，也認為委屈忍讓才是面對母親最好的方式，他自然也會要求與自己最親近的太太，採取跟自己一樣的策略，在母親底下當個「順民」。此時，太太可能會因為丈夫這樣的要求，感覺到自己不夠被在意、被保護，甚至感覺丈夫跟自己「不同國」。這時，婆媳之間的爭吵、以及先生需要「選邊站」的狀況，就不只是母子問題，還是夫妻間信任與理解的問題。

面對這樣難解而複雜的「婆媳子三角議題」，我們能夠怎麼做呢？

一、請先看清：你不是婆婆的女兒，而她也不是你的媽媽

在面對婆婆的要求時，有許多媳婦覺得「不舒服」的原因之一，是因為：「為什麼你口口聲聲說你把我當女兒，可是你的女兒跟兒子不用做家事，而你卻要求我做？」那種婆婆「心口不一」的狀況，會使得媳婦感覺到「不公平」、「說得好聽」，；自己身為「媳婦」，又被要求「應該」要做這些家務，因而覺得生氣，覺得委屈而受傷。

這時，我想提醒一下大家：婆婆不是我們的媽媽，而我們也不是他的女兒。

畢竟，我們是因為姻親而才慢慢認識的關係，沒有長久的感情基礎。婆婆不可能把我們當成自己的女兒看待，就跟我們也不容易把婆婆當成自己的媽媽看待一樣。當有些婆婆習慣說：「我把你當自己女兒看待……」這句話幾乎可說是婆媳關係的「起手式」，也就是：這個社會對婆婆的期待，也是婆婆自己的期待。

如果我們把對方承繼於社會的習慣與其身份期待的「場面話」當真，我們可能就會因此非常失望而受傷。如果，我們能夠允許對方不把我們當女兒看待，也能允許我們不把對方當自己的媽媽看待，我們彼此其實就有比較多餘的空間，去理解對方的行為。

有時候，當我們沒有「看清楚」這件事時，我們與婆婆、自己的丈夫、家中其他姑叔的關係，就可能會陷入一種「手足競爭」的狀況，似乎連我們都在爭著婆婆的關愛。但明明我們不那麼需要，卻下意識地覺得需要爭取、需要被公平對待，那可能就會使我們變得非常的累。

二、一定要與丈夫站在同一陣線

前文提到，許多媳婦覺得委屈、生氣自己丈夫的態度，很多時候跟自己嫁進夫家，感覺到「孤立無援」，而自己的丈夫居然還不站在自己這一邊，因而更覺得生氣、沮喪與挫折。

請注意：不要用你的生氣，把你的丈夫推開，使得自己更孤立無援。

因為有時候，丈夫會要求太太消極抵抗、或是要求太太按照母親的方式去做，是因為自己在成長經驗中，從來沒有試著去反抗過媽媽，或者，從來沒有反抗成功過。

因此，丈夫就很可能沒有注意到太太的感受，而會直接提議「解決的方法」。尤其是在他過往經驗中，覺得「這樣的解決方法，就可以避免衝突、避免媽媽給的壓力」，而你現在不按照他的方式去做，他可能就會因為擔心衝突及過往失敗經驗帶來的恐懼，使得他會生氣、要求你按照他的方式做。但就如我前文提到，請你一定要記得：你的先生他想要跟你同一國，但他可能不敢、或是做不到。因此，你一定要先相信，丈夫是願意與你同一國的，然後再來「教他與你同一國的方法」。

也就是：在理解、安撫自己的心情之後，試著去理解丈夫的困難與感受。然後，再試著表達你的感受與需求，那麼，丈夫就能更理解你的委屈，而當兩個人更加互相理解後，在面對婆婆跨越界限的這件事，也就更能「同聲共氣」，有著共同的目標與看法。

本文摘自：《婚姻中，面臨的威脅與關係修復（電子書）》

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》