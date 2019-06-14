越吵感情越好？你該知道的5個婚姻經營迷思

2019-06-14 13:55 聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)



我們時常會從許多前人的經驗、或是談愛情與婚姻經營的書籍等，得到一些關於夫妻伴侶「經營感情」的常識；但有時候，這些常識，可能會成為一種「迷思」，當我們按照這些常識去檢視自己的感情與婚姻時，很可能會因而受到打擊、而覺得「自己的婚姻是否沒救了？」

因此，在這裡，我想討論一下這些「迷思」，來讓我們有機會更了解：如何做，可以改善我們兩人的關係？

迷思一：伴侶有共同興趣，可以讓感情更好

過去許多研究爭論究竟是相似的人在一起比較幸福，還是互補的人在一起比較快樂？兩人有共同的興趣固然不錯，但也可能會因為這個興趣而爭執；相反地，兩個互補的人一開始相處或許新奇感，但長期下來也可能因為缺乏共同話題、價值觀差異而爭吵不斷。所以，到底是相似好還是互補好？我認為，重要的不是你們像或不像，而是你們能否欣賞彼此的「像」，並尊重彼此的「不像」。

舉例來說，我和我的先生，除了我們各自的工作之外，還是同個樂團的團員。很多人會對我說：「真羨慕你，你們有共同興趣，感情一定會比較好。」不過，我發現，在我與先生交往的前期，我們時常為了樂團的團務、對創作的看法不同而吵架。

後來，我慢慢看到了，我先生的性格對於樂團與創作的幫助。因為他的鉅細彌遺與未雨綢繆，使得我們避免了一些錯誤，讓我們的創作能夠更加完整與成熟，使得我們樂團有更多的成長；我先生也慢慢發現，我的天馬行空、樂觀與「抓大方向」的個性，使得他不會陷入自己的「細節的焦慮地獄」，能夠適時地把他拉出來，也能夠給他更多的刺激與靈感。

當我們能夠接受對方與我的「不一樣」，也能欣賞彼此時，我們的「共同興趣」，才成為對我們關係加分的寶物。

因此，重點不是要有「共同興趣」，而是，當我們能夠學會了解對方，欣賞對方與我不同的樣子，我們才有機會尊重他原本的樣貌，而不只想要改變他；當我們學會欣賞他的長處，我們才能學會「尊敬」自己的伴侶；而我認為，除了「信任」，「尊重與尊敬」也是關係經營中，不可或缺的重要元素。

夫妻難免吵架，如何改善兩人關係？圖片來源／ingimage 分享 facebook

迷思二：關係不好，是因為他的情緒或性格有問題

不論是伴侶關係或是婚姻關係，當兩人分手或離婚時，我們可能聽過：「我會分手，是因為對方的個性…….」或者，我們也時常聽到一句話，叫做：「性格不合。」

實際上，「性格不合」可說是「一言以蔽之」，說明了許多伴侶關係間的困難。可能有些人會覺得，當有一方個性很糟糕、情緒控管「很差」，因而不適合交往對象或是踏入婚姻。但事實上，有很多時候，「絕對性的情緒或性格有問題」因而影響關係，是比較少見的；最常見的狀況，其實是「兩個人並不合適」。

每一個性格，都有他的正向與負向的一面。很多時候，性格無好壞，人也無好壞，但「彼此是否合適」，才是影響關係的重要關鍵。一個後設分析整合了137項研究（37,761名參與者，合計超過33年的資料），找出影響關係穩定度的重要因子，結果發現個性（如對方容易情緒化、低自尊等等）雖然對關係有負面的影響，但效果很小。

當雙方沒有足夠的空間，去理解彼此的個性時，很可能只從對方身上感覺到對自己的「否定」；而這個「被否定的感覺」，可能會使我們更容易用此性格「負向的一面」來面對伴侶，因而造成關係的破壞，而讓彼此深刻感受到「性格不合」。所以，更重要的，其實是妳如何去面對彼此的差異與處理衝突。

迷思三：女生不能「太乖」，對方才會注意自己

坊間有些談愛情與關係的書籍，會強調「女生不能太乖，不然伴侶就會覺得放心，就可能不把注意力放在你與這段關係上」；甚至會出現「人就是賤，得不到的最好」等相當激進的語言。

對於某些女性來說，「不要太乖」似乎就是要讓自己「有競爭力」，甚至有點「招蜂引蝶」，有些人忍不住會問：「難道我想要好好專情地經營一段關係，就代表我太乖？這片真心，就可能會被辜負嗎？」

事實上，刻意表現「難到手」、操弄「得不到的最好」的女孩，並不一定擁有比較幸福的感情。一項研究發現當你表現得「太難搞」，對方想跟你穩定交往的可能性反而低。

所以，我想要提醒的是，面對人與人的關係，如果將其簡化成「人就是得不到的東西最好」、「就是讓他一直不安，他才會把注意力放在你身上」等「刻板印象」，可能會使我們的因應行為也過度簡化，沒有看到對方與自己的「需求」，反而對關係不一定有幫助。以「太乖是否不好」為例，重點不是在「要招蜂引蝶」或「引發對方的不安」，真正的重點是：

即使戀愛、即使在婚姻，你都要學會把注意力放在自己身上，好好照顧自己。

你會好好照顧自己，所以你不會只照顧對方，而會把注意力放回自己身上，培養自己的興趣，照顧自己的身體，讓外貌整潔、穿著得體合宜……，你會思考自己的需求，努力滿足自己，而不會把自己的愛與照顧都給了對方，然後在內心深處，偷偷委屈、覺得對方不如你一般地照顧你、愛你。

在感情與婚姻中，「尊敬、尊重與欣賞」永遠是維繫關係的重要元素：不僅是對伴侶，也是對自己。

當我們能夠成為自己也喜歡、欣賞並尊重的人，我們很難不發光，也很難不吸引自己的伴侶。

迷思四：能吵架的關係，才是健康的關係？

很多人會以為，「不吵架」，代表兩個人無法溝通，只能忍耐；因此，「能夠吵架」，也代表兩方將自己最真實的一面呈現，這樣的關係一定比較健康。

真的嗎？

「能夠溝通」，的確是影響一段關係好壞的重要因素。但是，「吵架」不一定等於「溝通」。一項研究調查了275位台灣大學生處理衝突的方式，發現「試圖整合彼此需求」或「願意讓步」的人關係滿意度比較高；而對方如果過度支配、強勢，關係滿意度反而比較低；在夫妻的研究中也發現，適當的「容忍」對關係是好的，但過度退讓不一定有益於關係。可見得重點不是吵或不吵、讓或不讓，而是如何吵、如何讓？

或許你我都有過這樣的經驗：原本一言不合，是因為一件很小的事情，但真正受傷的原因，是吵架時，兩人互說的氣話或傷害性的行為。於是，你幾乎記不得，當初為了什麼而吵；但你卻永遠記得，當初他吵架時說的那些傷人的話，還有他冷淡、厭惡或輕蔑的表情。

這種吵架，極具破壞性，對關係幾乎會出現「不可逆的傷害」，反而對關係一點幫助都沒有。

因此，重點不是在「要吵架才能溝通」；重點是在：「兩個人能不能適時分享彼此的想法與觀點，練習了解對方、學著獲得共識」。爆發性的吵架、講出帶著生氣的、「過度的真心話」，只會更傷彼此的關係，而並沒有太多好處。因此，試著避免這樣的衝突，減少用這樣的方式溝通，其實是有助於關係的。

當然，某些人為了避免「吵架」，可能會因而冷戰、裝傻或沒反應，這也是傷害關係的一種情況。因此，如何讓兩人用彼此適合的方式來面對「衝突」，才是維繫關係中最重要的關鍵之一。

許多婚姻與戀情的破裂，表面上，似乎是有一方「外遇或劈腿」所造成。但在我的實務工作中發現，「外遇或劈腿」有的時候可能是結果，而非原因。

也就是：當兩人的關係已經開始出現問題，而問題又無法解決時，其中一方用外遇或劈腿，來逃避面對這樣的問題；或是，在關係中無法被滿足的需求，卻又不敢、不知道怎麼溝通或溝通無效，於是，決定向外發展以獲得滿足。

這並不代表，「外遇或劈腿」是一件可以被接受的事情。當面對伴侶的背叛，對於另一半的傷害是極大的，而這個創傷，很可能會跟著對方一輩子。只是，當我們能夠重新思考這個迷思，可能會讓我們有機會理解：「我們之間發生了什麼事？」而非僅將問題簡化，或怪在某一方的身上，使得關係反而更難復原。

本文摘自《新婚後，五個迷思與四個原則（電子書）》

文章授權轉載自《失落戀花園：在失落與失戀的人生低谷裡，用心理學找到愛回自己的能力》