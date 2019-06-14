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阿翔熱吻謝忻…兩性作家神比喻 外遇像「吃鹹酥雞」療癒又罪惡

2019-06-14 11:08聯合新聞網 綜合報導

阿翔(右)和謝忻過去常一起工作。 本報資料照片
阿翔(右)和謝忻過去常一起工作。 本報資料照片
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藝人阿翔被爆出與謝忻外遇情，在大街上忘情擁吻，引發外界嚴重撻伐。兩性作家艾姬比喻，外遇就像是吃鹽酥雞，明知道不太健康，卻貪圖品嚐當下的療癒感，但吃完有時又會有罪惡感，她直言「沒經歷過婚姻的人不會理解，總會有那些個什麼時候，讓你覺得甘願冒個身敗名裂的風險也要出去透透氣」。

艾姬在臉書上發文，她指出，受喜愛的可愛小三通常具備三大特質，包括性感可愛、外型優秀；溫柔會撒嬌；個性有趣好吃不黏牙。她認為，男人家中已有美麗正宮，卻還要找小三，跟家中有美味餐時，卻還要吃鹽酥雞的道理一樣，原因包括沒吃飽想打牙祭、療癒完還可繼續為生活努力、邪惡事物本身就是強大誘惑。

艾姬說，在婚姻中難免有時會甘願冒著身敗名裂的風險，也想出去透透氣，只是有人忍住了、有人太衝動，社會上婚外情的比例比你我想像得都還多，包括那些天天在臉書社群上曬恩愛、曬小孩、放閃光的夫妻，不是他們太虛偽，而是有時候不那麼做，他們會連自己都不相信幸福了。「偷吃的比例比你我想像得都還多，差別只是在於有沒有被抓到而已。 」

艾姬也指出，不必向閨蜜分享過多男友的事，畢竟我們難以預測他人內心想法，妳如果經常向閨蜜抱怨男友的不是，也就是透露了妳感情狀態並不是很穩定的訊息，如果經常跟閨蜜讚美男友的好，也有可能讓對方心生羨慕忌妒，甚至對妳口中的優質男人起了覬覦之心。

網友則回應「看完我都想吃鹽酥雞」、「想過鹽酥雞老闆想法？」、「雖然中肯但能不能換個例子，否則我吃鹽酥雞會被老婆白眼」、「比喻很傳神」，也有人說「愛情是一種純度，經不起誘惑的人，永遠得不到真愛」。

婚姻外遇阿翔謝忻

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