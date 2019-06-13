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母信佛教花大錢放生祭拜 還傳火供照問子「像什麼？」

2019-06-13 19:52聯合新聞網 綜合報導

一名網友抱怨家人信仰宗教太過入迷，讓他相當受不了。 圖擷自爆怨公社
一名網友抱怨家人信仰宗教太過入迷，讓他相當受不了。 圖擷自爆怨公社
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信仰宗教能讓人在心靈上有個寄託，但是如果迷信過度就會走火入魔。一名網友抱怨家人雖然信仰佛教，但卻常常花大錢祭拜、買動物放生，甚至還要求他遵守一些禁忌，讓他簡直快崩潰，大喊「拜託別再用宗教壓我了」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示家人是佛教的「忠實粉絲」，常花大錢買餅乾、金紙焚燒，也會買蛇、泥鰍來放生，他認為這些行為根本就是走火入魔，和家人溝通把錢捐作慈善，卻引來家人的不滿，讓他感嘆「意義何在？」

原PO在外生活創業，但母親堅持每個月初二、十六要到他的住處拜拜，幫他祈福，還說如果不拜就「田某溝、水某流（台語，意指井水不犯河水）」，讓他氣得說為了信佛，連兒子都不認了。

他無奈的說自己尊重任何宗教，但什麼都沒看到，究竟是要信什麼？而家人常用宗教來威脅，例如老婆懷孕不可以移床位、不可以剪頭髮、不可以修造等等，讓原PO快要抓狂，乾脆和家人唱反調，床位愛怎麼移就怎麼移，「到現在我兒子還不是頭好壯壯」。

母親每次火供都會拍下照片，然後用Line傳給他，並且還問「像什麼？」讓他很傻眼，「人家傳的是老人圖，而我媽是傳燃燒新台幣的圖」。原PO想告訴母親說「要信妳自己信！別牽拖我。我很忙、沒空，也沒時間陪妳燒餅乾放生，拜託別再用宗教壓我了，我受夠了！」

網友對原PO家人的行為也不以為然的說「正統佛教沒這些！只有誦經迴向」、「真的佛教徒不做這些事的吧！我阿嬤信佛幾十年了，我們沒有這樣做過」、「我家也有，寧可餓死也要燒香燒金紙，每天禮佛用的都要最貴最好，已經說了很多次，拜佛是種心意，而不是搞得傾家蕩產」、「我也覺得我什麼都感受不到是要叫我信什麼？先顧好肚子再來顧佛主吧」。

不過也有網友有不同意見，「長輩有個信仰不要走火入魔！心靈有個寄託哪裡不好？」、「媽媽這樣，你其實很有福報的」；還有人建議「直接無視不要理她，她也拿你沒輒」、「下次探聽她去哪邊放生，再偷檢舉她，讓她受點教訓，比晚輩規勸還有效」。

信仰佛教
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