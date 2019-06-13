男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19 聯合新聞網 綜合報導



女網友在「戀愛公社」貼出照片並抱怨前男友愛偷吃，讓她只好忍痛分手，但網友看到她的照片無不感到驚艷。 圖擷自 戀愛公社 分享 facebook 情侶交往最怕就是另一半偷吃！一名女網友在臉書上抱怨和前男友交往期間，對方偷吃兩次都被她抓到，讓她狠下心來決定斬斷這段情。雖然她在文末也感嘆自己已經37歲，想要脫單有點難，但網友們看到她貼出來的照片後，紛紛感到驚艷，大讚這名女網友太正了。

原PO在臉書「戀愛公社」表示27歲那年和前男友開始交往，愛情長跑這8年間，前男友從開始的溫柔體貼，到後來的漫不經心，讓她感觸良多。2017年前男友曾偷吃1次被原PO抓到，但她心軟選擇原諒，沒想到對方沒學乖，半年後竟然藉著出差名義帶女生出國玩，原PO發現後心灰意冷，決定選擇分手。

男方似乎想要挽回這段感情，但是原PO決心放手，並撂下狠話表示「別以為可以用時間綁住我讓我離不開，女人青春固然寶貴，但我寧可嫁不掉也不願浪費時間在渣男身上」。

網友們紛紛留言鼓勵原PO「讓自己過的漂亮精彩。讓他人後悔」、「會偷吃的還嫁只是浪費自己時間，又不是非嫁不可，寧願單著也不要虐待自己」、「改變不了別人就改變自己，努力活成自己喜歡的模樣」、「緣份很奇妙的！妳一定會遇到一個對的人」。

還有許多人看到原PO的照片大讚「這顏值爆表呀」、「看不出來37歲，頂多25」、「這男人瘋了，這等美女還偷吃」、「妳長那麼正還劈腿，真是無言」、「為什麼每次都是漂亮的女孩成為受害者呢」、「很多人排隊吧，免驚」、「應該一堆人想抽號碼牌吧」。