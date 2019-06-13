我有4個爸媽！紅包領4份、36分考卷被圍攻 她PO奇妙家世網祝福

2019-06-13 11:15 聯合新聞網 綜合報導



同婚專法的通過，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。圖／ingimage。 分享 facebook 婚姻平權運動在台灣歷經風雨，終在今年5月17日同婚專法三讀通過，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，近日有一名網友分享，同婚專法通過讓她多了「兩個媽媽」，她直呼「愛很偉大，讓沒有血緣關係的四人有相同女兒」。

網友在《Dcard》上講述自己的家庭故事，她表示雙親在同婚專法通過後就會離婚的決定，她完全同意，而且快滿30歲的她，想當婚禮花童，雙親再婚後的結婚紀念日也是網友生日，她開玩笑表示「證人是前夫跟前夫的新對象以及前妻跟前妻的新對象，是我看過最荒謬的證人組合」，媽媽的另外一半也說，「我是四個人的財產繼承人，還不用給孝親費，很棒吧！」。

網友進一步解釋為什麼她會有「4個爸媽」，原來對於父母而言，「對方只是一個曾經一起生孩子的好朋友」，彼此間沒有愛。多年以前，父親跟原本女友互相喜歡也打算結婚，但由於女方無法懷孕，遭到家中長輩極力反對，最後父親才跟母親結婚，她說，「我媽是牙醫師，各方面條件優秀，很得家中長輩歡心」，但是誰都不知道，「我媽其實喜歡女生，也有女朋友」，雙親當時遭遇相同處境，婚前就有協議，「我媽承諾會生個孩子，但婚後不睡一起，也不會管我爸私生活」。

由於雙親關係，網友從小的生活環境就很特別，多數情況是雙親以及雙親各自伴侶輪流陪伴，如果適逢年節，面對家中長輩，「我爸媽根本影帝、影后等級」，直到家中長輩陸續過世，網友開始感到不同，「4個人同時關心、有4份紅包、人生第一張36分生物考卷，被三個人罵到精神分裂」。

網友看完故事後紛紛留言驚嘆，「可以拿四個紅包就覺得真是超棒」、「好神奇的故事」、「恭喜你的父母終於可以跟自己的愛人在一起了」，「可以拍電視劇了」，「感覺很幸福」，但也有網友表示不同想法，「我覺得這故事滿辛苦的哪裡幸福？」。