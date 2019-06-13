阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17 聯合新聞網 綜合報導



阿翔、謝忻爆出婚外情，對於兩人先前聲稱是「兄弟情」一事，兩性作家直言與男人稱兄道弟的女性其實更心機。圖截自臉書 分享 facebook

知名團體「浩角翔起」的成員阿翔結婚8年，昨（12）日卻被爆出與謝忻有婚外情。阿翔曾說，謝忻是一起工作、生活超過10年的兄弟，所以不須避諱。如今「兄弟情」變調，兩性作家欣西亞直言，比起「對男人投懷送抱」的女性，「和男人稱兄道弟」的女人其實更心機，讓男人防不勝防。

阿翔與謝忻的婚外情引發各界關注，事情爆出之後，阿翔也開記者會向大眾坦言「沒有拿捏好朋友的分寸」。對此，兩性作家欣西亞在臉書提出疑問：「對男人主動投懷送抱」與「對男人稱兄道弟」的女人，究竟哪種比較令男人防不勝防？

欣西亞分析，主動投懷送抱的女人「善用女人天生的魅力：擠奶、用身體磨蹭、撒嬌，路術一目了然」，男人看了會開心，甚至會配合演出、當作意外的露水姻緣。不過，這種情況下，即使男人身體出軌了，心卻沒有飄走，所以還是會記得回家。

而後者與男性的互動模式雖然都是「你推我、我推你，有時候巴頭，有時候用手肘夾脖子」，但在男人眼中，仍然是個活脫脫的女人。就算嘴上說把她當妹妹，感受到的還是女性的象徵和吸引力，心便在不知不覺間被牽走。

因此，欣西亞認為，比起對男人投懷送抱的女人，和男人稱兄道弟的女性更具心機，因為她們懂得在施展女性魅力之餘，讓男性卸下心防，更讓他們的老婆或女友找不到理由挑剔。