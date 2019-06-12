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「好朋友」如何介入婚姻？心理師談婚姻維繫關鍵

2019-06-12 15:42聯合報 記者羅真╱即時報導

藝人阿翔被拍到與主持搭檔擁吻，他出面表示兩人只是「好朋友」。「好朋友」如何漸漸影響他人婚姻？諮商心理師表示，在婚姻中，許多女性會為孩子掏空精力而忽略另一半，而另一半想被傾聽、想要親密互動的需求則容易轉向其他人。「因此在婚姻中，雙方要共同承擔照顧等家庭責任；同時，夫妻相處不能只剩承擔責任，樂趣、滿足彼此的心理需求都很重要」。

諮商心理師林萃芬表示，結婚前十年常是考驗婚姻的關鍵，因為這個階段家庭經濟能力正在建構，夫妻為房貸、車貸與照顧孩子努力生活，經常會因為壓力大而忽略另一半的需要與轉變，漸行漸遠。

其中，又以有小孩的家庭最明顯，因為絕大多數的女性生育後會以照顧孩子為重心，照顧集合體力勞動與情緒勞動，主要照顧者往往會感到被掏空、沒有多餘精力再理會另一半，使得夫妻關係從甜蜜期走向倦怠期。

林萃芬表示，要經營良好的婚姻關係，首先夫妻雙方要認知到，包含照顧在內的家庭責任都是雙方要承擔的，兩人應適當分工。其次，夫妻相處不能只剩承擔責任，還需要擁有維繫感情的三大元素，包括經常談心、有親密互動、共同參與有興趣的事務。

另有研究顯示男女有別，影響女性婚姻滿意度的關鍵是對方能否談心、對方能否照顧自己的感受，男性則較注重親密關係，這也可以作為夫妻感情維繫的參考。

林萃芬表示，如果目前已走到精神出軌或是更進一步的出軌，不用過於著急，可考慮找諮商心理師協助檢視婚姻出問題的原因，或者協助重建夫妻信任，「不會回不去的」。

藝人阿翔與妻子Grace合照。圖／取自Grace臉書
藝人阿翔與妻子Grace合照。圖／取自Grace臉書
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婚姻夫妻出軌
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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