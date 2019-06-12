親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

60滿級分建中生落榜哭1小時...逾5成建中生要考指考

【家的形狀‧非典型的幸福】汐陽／陽光下有幸福

2019-06-12 06:00聯合報 汐陽

圖／黃鼻子
圖／黃鼻子
分享

身世撲朔迷離，向來是連續劇刺激收視率向上攀爬最好的梗，然而在真實世界裡，誰願意讓藤蔓亂入自己的生活？

婚後渴望與內人擁有愛的結晶，但終究那只是夢想。為了也能擁有這份幸福感，費了千辛萬苦，才陸續領養了兩個小女孩。

從孩子兩歲起，睡前的床邊故事時間，慢慢多了描述家庭形狀不同的繪本，我們在孩子可以理解的程度有意無意透露，她們是我們心裡面生出來的寶貝，也各自有自己的「肚子爸爸媽媽」。

用手機補捉幸福瞬間，是全天下父母都會做的事。聽著姊姊用兩手輕敲琴鍵，奏出一首首美妙弦樂，是我這輩子不可能學會的夢想。看妹妹輕鬆優雅一圈又一圈翻滾在體操室，旁觀的我也幻想自己是武林高手，能飛簷走壁。喜歡姊妹倆腳下直排輪分秒不差滑過每一個角標，更愛孩子睡前聊天發出嘻笑；大街小巷、賣場夜市、公園遊樂園、山林小溪、家族聚餐、學校活動、教會主日學……電腦硬碟中儲存了我們全家的幸福回憶，而客廳中觸手可及的書架上，則擺著兩本特別的相簿。

相簿裡放著自孩子出生尚在原生父母的懷抱，到抵達我們家的小小模樣，一張又一張，像是各自專屬的繪本。有回內人請妹妹擺出與她「肚子媽媽」一樣角度，仔細比對兩人是否長得一樣，姊姊也拿出她的相簿，告訴我們她比較像「肚子爸爸」，一點點像「肚子媽媽」，然後要我站到鏡子前面，東看西看後，笑著說她也很像我。

她們很喜歡我們講相簿的故事，也會自己翻閱，說我們看起來比較老。隨著初始不悅的情緒過後，我們也能自在接受孩子的無心言語，更能輕鬆開玩笑回應：「但我們比較美麗帥氣呀！」

受限華人無法自在談論身世，親友與師長一開始對這話題總是欲言又止，也擔心不適當的表達會對孩子造成傷害，後來見我們一家視之稀鬆平常，臉上的線條漸漸從尷尬無措轉為祝福的弧度。

去年幼稚園老師設計了一堂課，讓孩子塞物品在衣服裡一整天，體驗媽媽懷胎十月的辛苦，然後問孩子們：「大家的媽媽都生了幾個小孩？」妹妹沒有舉手，老師本以為她聽不懂這個問題，特別再問她一次，她明確地告訴老師：「我媽媽沒有生小孩，我是被領養的。」我們更定期與其他收養孩子的家庭聚餐出遊，只為了不讓孩子以為自己是怪異的一群。

陽光底下從來沒有什麼新鮮事，我們把姊妹倆的身世攤在陽光下，讓身世不再是難以啟齒的秘密。我們家形狀不一樣，但那份專屬的幸福是老天爺特別給予的禮物。

夢想遊樂園收養

相關新聞

【生活的風景】郎英／與螢共舞

2019-06-12 06:00

【家人關係】劉洪貞／阿公疼大孫？

2019-06-12 06:00

【我見我思】李承毅／別人的女兒不是女兒？

2019-06-11 06:00

【女性臉譜】櫻桃子／前衛又自信的猶太同事

2019-06-11 06:00

【家的形狀‧非典型的幸福】江佩津／我喜熊

2019-06-11 06:00

婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02

爸爸包小孩尿布總是「露半邊」？她無奈PO照引發大票網友共鳴

2019-06-10 12:00

就想永遠當媽寶！人生中「特別想媽媽」的十個時刻

2019-06-10 09:50

【家的形狀‧非典型的幸福】跳tone的單親爸爸／不斷增加的幸福感

2019-06-10 06:00

【家人關係】夏客／父愛

2019-06-10 06:00

【心情點滴】優果媽／沒有，讓我們珍惜所有

2019-06-10 06:00

孕期跌倒怎麼辦？不用怕 先看身體是否出現這5種症狀

2019-06-09 15:25

年紀不大卻反覆流產？可能是免疫異常惹的禍 小心孕期隱形殺手就在身旁…

2019-06-09 15:23

【美味記憶】林郁／鳳梨好滋味

2019-06-09 06:00

【我見我思】樂樂的媽／挑選對象時

2019-06-09 06:00

【家的形狀‧非典型的幸福】周雅淳／真正的基督徒

2019-06-09 06:00

買晚餐問老婆店名對方竟回「想要炒飯」 網笑：在暗示你加班

2019-06-08 20:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／罰單的意義

2019-06-08 06:00

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31

詭異婆婆愛偷聽！夫妻辦事完還撂話「不要懷孕」

2019-06-07 12:11

【子女心情】鄭玉華／愛不蒙塵

2019-06-07 06:00

【端午點滴】王景新／外婆的粽子

2019-06-07 06:00

【我愛一個人煮-67】太陽臉／客家粿粽

2019-06-07 06:00

結婚，不是跟最愛的人 而是跟可以愛得最久的人結...

2019-06-06 16:30

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／如果你還記得校長

2019-06-06 06:00

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

女兒畢業她請假送花被酸浪費錢 母霸氣回應

2019-06-05 13:08

她一天喝兩杯全糖飲料男友要求只能喝水 網：逼這麼緊誰受得了？

2019-06-05 10:35

異性戀的同性婚姻，你可以想像嗎？

2019-06-05 09:46

天暖易得男，天冷易生女？婦產科醫師：胎兒性別與天氣無關

2019-06-05 08:51

【婚變心情】台灣阿信／再度牽起的手

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蓮子／親自操「粽」

2019-06-05 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／出門在外可能遇到的18套劇本

2019-06-05 06:00

【女性心聲】蕭彩珍／隱形的書桌

2019-06-05 06:00

說好不用幫她買飲料 一口有糖紅茶曝小男友甜蜜心機

2019-06-04 15:29
看更多

熱門文章

影／一晚就可飛過台灣海峽 秋行軍蟲讓宜蘭淪陷？

2019-06-11 11:43

暴雨炸高雄岡山 台19甲線橋下水淹半個輪胎深

2019-06-11 11:14

高市大雨積水消退快 韓國瑜：請市民給團隊一點時間

2019-06-11 20:02

預知夢！前一天夢到開出頭獎 隔天果然應驗

2019-06-11 13:00

使用化妝水5大誤解 第3種9成人弄錯，雙手拍臉正確嗎？

2019-06-11 14:52

7-ELEVEN歷年最大投資！砸12億只為讓CITY CAFÉ更好喝

2019-06-11 09:06

迪麗熱巴這麼辣好嗎？搖滾風短裙配珍珠能讓人噴鼻血

2019-06-11 16:46

影／誇張！南投間歇性暴雨 地下室淹成游泳池

2019-06-11 19:35

在家裡枕頭下驚見「小紅蟲」 毒液恐使皮膚潰爛！

2019-06-11 21:45

清晨高雄大雨 氣象局對7縣市發布大雷雨訊息

2019-06-11 09:30

這是什麼神仙顏值？64歲「白娘子」趙雅芝和帥兒同框根本像姐弟

2019-06-11 10:04

高雄台南多區積水 苗栗以南12日防大雨

2019-06-11 21:39

一芳「大村葡萄水果茶」只賣到7月9日　原茶類4款買中升大

2019-06-11 14:50

呂捷腦膜炎一度病危 醫：判斷關鍵在頸部僵硬壓痛

2019-06-11 11:52

梅雨鋒面驟雨狂炸台南 永康部分積水路暫時封閉

2019-06-11 12:55

豪雨襲台 經濟部發布高雄台南彰化淹水警戒

2019-06-11 11:10

全聯年中慶回饋破10% 日料理神器BRUNO同步集點換購

2019-06-11 19:11

防治秋行軍蟲本周最關鍵 「一旦長大會飛將難以控制」

2019-06-11 21:23

吳德榮：環流形態已形成 防雷擊、強風、強降雨

2019-06-11 08:13

暴雨再炸南投！力行產業道路又斷了 都達落石擋路

2019-06-11 15:34

全聯年中慶14日起跑 日料理神器BRUNO集點換購同步登場

2019-06-11 14:23

全新旅遊神卡！刷王道金融卡 不限國別最高享5%現金回饋

2019-06-11 15:05

驟雨狂炸台南 「崑山水上樂園」再現

2019-06-11 19:21

高市大雨出現短暫淹水 韓國瑜：各單位進入待命狀態

2019-06-11 12:52

穿拖鞋滑倒受傷 這個族群最多

2019-06-11 09:22

豪雨影響擴及20縣市 台中、南投升級大豪雨區

2019-06-11 15:45

一個人賣票19年 蔡明亮的兩大悟

2019-06-11 11:47

比長裙還火辣 蔡依林、桂綸鎂用深V褲裝穿出性感

2019-06-11 14:52

響應限塑 肯德基11日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 19:31

每日星座運勢／摩羯事業有正面進展 愛情運強滾滾

2019-06-12 00:00

鋒面南移 台南東區裕義路等路段淹大水

2019-06-11 12:00

秋行軍蟲入侵宜蘭？ 今天再傳第2案例

2019-06-11 22:11

塑膠微粒汙染瓶裝水 醫師建議自保這麼做

2019-06-11 19:21

影／水淹家園 岡山瞬間暴雨急水湧入收容場所

2019-06-11 18:17

疑遭秋行軍蟲入侵玉米作物 義竹鄉青割玉米農剉咧等

2019-06-11 18:29

「星爵」娶回阿諾女兒 Armani白紗浪漫優雅

2019-06-11 17:25

提防秋行軍蟲 馮海東：要小心金門高粱全軍覆沒

2019-06-11 16:43

新社大復街樹倒 警方清潔隊接力排除

2019-06-11 14:50

各地雨勢出現 氣象局發布豪雨特報

2019-06-11 11:13

撕開封膜直接喝！ 肯德基即日起不提供塑膠吸管

2019-06-11 21:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top