【家的形狀‧非典型的幸福】汐陽／陽光下有幸福

2019-06-12 06:00 聯合報 汐陽



圖／黃鼻子 分享 facebook

身世撲朔迷離，向來是連續劇刺激收視率向上攀爬最好的梗，然而在真實世界裡，誰願意讓藤蔓亂入自己的生活？

婚後渴望與內人擁有愛的結晶，但終究那只是夢想。為了也能擁有這份幸福感，費了千辛萬苦，才陸續領養了兩個小女孩。

從孩子兩歲起，睡前的床邊故事時間，慢慢多了描述家庭形狀不同的繪本，我們在孩子可以理解的程度有意無意透露，她們是我們心裡面生出來的寶貝，也各自有自己的「肚子爸爸媽媽」。

用手機補捉幸福瞬間，是全天下父母都會做的事。聽著姊姊用兩手輕敲琴鍵，奏出一首首美妙弦樂，是我這輩子不可能學會的夢想。看妹妹輕鬆優雅一圈又一圈翻滾在體操室，旁觀的我也幻想自己是武林高手，能飛簷走壁。喜歡姊妹倆腳下直排輪分秒不差滑過每一個角標，更愛孩子睡前聊天發出嘻笑；大街小巷、賣場夜市、公園遊樂園、山林小溪、家族聚餐、學校活動、教會主日學……電腦硬碟中儲存了我們全家的幸福回憶，而客廳中觸手可及的書架上，則擺著兩本特別的相簿。

相簿裡放著自孩子出生尚在原生父母的懷抱，到抵達我們家的小小模樣，一張又一張，像是各自專屬的繪本。有回內人請妹妹擺出與她「肚子媽媽」一樣角度，仔細比對兩人是否長得一樣，姊姊也拿出她的相簿，告訴我們她比較像「肚子爸爸」，一點點像「肚子媽媽」，然後要我站到鏡子前面，東看西看後，笑著說她也很像我。

她們很喜歡我們講相簿的故事，也會自己翻閱，說我們看起來比較老。隨著初始不悅的情緒過後，我們也能自在接受孩子的無心言語，更能輕鬆開玩笑回應：「但我們比較美麗帥氣呀！」

受限華人無法自在談論身世，親友與師長一開始對這話題總是欲言又止，也擔心不適當的表達會對孩子造成傷害，後來見我們一家視之稀鬆平常，臉上的線條漸漸從尷尬無措轉為祝福的弧度。

去年幼稚園老師設計了一堂課，讓孩子塞物品在衣服裡一整天，體驗媽媽懷胎十月的辛苦，然後問孩子們：「大家的媽媽都生了幾個小孩？」妹妹沒有舉手，老師本以為她聽不懂這個問題，特別再問她一次，她明確地告訴老師：「我媽媽沒有生小孩，我是被領養的。」我們更定期與其他收養孩子的家庭聚餐出遊，只為了不讓孩子以為自己是怪異的一群。

陽光底下從來沒有什麼新鮮事，我們把姊妹倆的身世攤在陽光下，讓身世不再是難以啟齒的秘密。我們家形狀不一樣，但那份專屬的幸福是老天爺特別給予的禮物。