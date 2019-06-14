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結婚多年沒懷孕 夫妻不孕檢查有哪些？

2019-06-14 10:07聯合新聞網 MamiBuy

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結婚多年不孕，不單單只是女人的問題，夫妻都要一起進行檢查。有些男性礙於面子問題，常常先叫妻子去做婦產科檢查，事實上男性不孕症檢查更簡單，因為最主要的樣本精液取得容易，所以檢查可以先由男性下手。


何時該去看不孕症門診？

當夫妻結婚之後，有正常的性行為關係，每週維持2~3次的頻率，沒有採取任何避孕的措施，超過一年以上，仍然沒有懷孕的跡象，其實就算「不孕」，應該馬上去醫院檢查！通常不孕症又可分為兩種：

1. 原發性不孕症：連一次懷孕都沒有過的情況。

2. 繼發性不孕症：曾經懷孕過，因為流產或子宮外孕問題而死產，或是生育過孩子後就再也沒有懷孕了。

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有懷孕計畫，應盡早進行

一般女性最容易受孕的年齡是21~25歲之間，年齡接近30歲的受孕機率是47%，30歲~35歲是38%，35~40歲是25%，40歲以上是22%。隨著女性年齡愈高，受孕機率會逐年下降，流產機率也提升；另外男性愈年長，精蟲品質也會較不好。因此若已結婚、也有計畫生育的朋友們，請趁早生育，才可免受不孕症困擾。

（推薦閱讀： 年齡超過35歲，懷孕機率剩多少？5要點提高受孕機會


不孕檢查有哪些？

▶ 男性不孕檢查

男性不孕症的檢查通常比女性簡單，主要是因為男性生殖器官位於體外，而且男性精子易於取得。只要檢查前禁慾3天，檢查當天可在家中（路程不要超過1小時）或生殖醫學中心取精，保存在室溫送檢即可。

▶ 女性不孕檢查


1. 血液檢查

檢測血中荷爾蒙濃度，可得知下列結果，包括黃體素、雌激素、黃體刺激素、濾泡刺激素、雄性素、泌乳激素、甲狀腺功能、卵巢腫瘤指數等。

2. 超音波掃描檢查

不孕症常規檢查，可查出是否有子宮肌瘤、子宮內膜瘜肉、巧克力囊腫、卵巢瘤、子宮肌腺症，另外也用於追蹤子宮內膜狀態及濾泡成長大小。

3. 子宮輸卵管攝影

借由X光攝影了解輸卵管是否有病變、阻塞與積水、子宮是否先天畸形、子宮腔是否有黏連與擠壓變形等。

4. 子宮鏡檢查

檢查子宮腔內的病灶（子宮腔內瘜肉、黏膜下肌瘤、子宮腔沾連、子宮腔中隔等）或是不明原因的不孕症。在進行檢查的同時也可以一併處理病灶，為兼具診斷與治療的手術。

5. 腹腔鏡檢查

腹腔鏡可檢視腹腔、骨盆腔與子宮表面、輸卵管與卵巢等器官。

（推薦閱讀： 陰道超音波檢查前，你該知道的4件事


有哪些不孕症治療？

▶ 人工受孕

人工受孕主要是利用生殖技術篩選出精液中活動力較好的精蟲，在女性排卵期將處理過的精子人工注入到女性子宮腔內，以達到受精目的。適用於精蟲數少、活動力差等男性不孕症患者，以及多囊性卵巢、子宮內膜異位、輸卵管阻塞等女性不孕症患者。

▶ 試管嬰兒

試管嬰兒又稱為體外受精及胚胎植入，受孕原理是分別從女方取出成熟的卵子，從男方取出精子，再以人工方式進行體外受精，且受精後最初幾天是在試管或培養皿內培養，待受精卵形成再放回女方的子宮內。適用於輸卵管阻塞、輸卵管缺損、無輸卵管症、子宮內膜異位症、男性不孕症、女性不孕症、免疫因素及不明原因等不孕症患者。

▼ 一圖搞懂「人工受孕」與「試管嬰兒」區別

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（推薦閱讀： 人工受孕機率有多高？費用與注意事項，過來人媽媽告訴你！


【延伸閱讀】

孩子唱反調、摔東西？我這樣陪他度過第一個叛逆期

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本文擷取自 結婚多年沒懷孕，夫妻不孕檢查有哪些？ ，由媽咪拜授權轉載

子宮不孕症懷孕

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