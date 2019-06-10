婆婆私闖房間拿高價保養品給小姑 她欲討回竟被當面摔爛

2019-06-10 17:02 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨，婆婆未經她的同意就進房間拿走高價保養品給小姑，她前去討回時，小姑還當面把保養品摔壞，讓她相當氣憤。示意圖／ingimage 分享 facebook

結婚之後伴侶雙方的家庭雖結為親家，但還是應該尊重彼此的隱私和物品所有權。一名女網友就透過朋友po文抱怨，婆婆竟擅闖她的房間，私自將高價保養品拿給小姑用，事後她找小姑要回，對方還當她的面將保養品摔壞，讓這名網友氣得火冒三丈。

近日，一名有孕在身的女網友透過朋友在臉書《爆廢公社》中po文表示，她先前逛街時買了一瓶高價保養品想要送給媽媽，沒想到，婆婆知道此事之後，竟在未獲同意的情況下，擅自闖入女網友的房間，將保養品拿走，轉送給小姑用。

這名女網友知道之後氣憤地跑去找小姑，想要討回保養品，但對方不僅不物歸原主，還當著女網友的面將保養品摔在地上，讓她氣到烙下一句「我回娘家後看誰做事？誰出水電網路第四台？」後便搭車回娘家。

對此，許多網友認為女網友的婆婆和小姑不懂得尊重，雖然是家人但行為已算是偷竊，「不是家教的問題了耶，這是竊盜！」、「婆婆的女兒是寶，別人的女兒是草」、「沒道歉我就不會再回去了，我也是別人的女兒沒必要在那邊受委屈」。

也有不少網友指出，此時老公的態度是婚姻是否能夠維繫的關鍵，「老公這時候的態度很重要」、「如果老公也沒正確處理，真該離婚了啊」。事後，幫忙po文的女網友也有提到事主老公的態度，「她老公叫她直接回娘家住不用顧慮太多，等他大陸回來會處理這件事。」