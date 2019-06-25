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兒子自閉症、女兒憂鬱症 她開班分享：家長要有自己的定見

2019-06-25 11:51聯合新聞網 BabyHome

【採訪：張詩華／攝影剪輯：弗利登／圖片提供： 廖芳珍】

我兒子走丟過十幾次。帶他的時候很辛苦，什麼事都得教，運動涼鞋卡進電扶梯他也不會叫、不會求助，我只看到他動作怪怪的，拔他的腳拔不動，我趕快把鞋扣打開，下一秒鞋子就捲壞了。我如果反應不正確捲的就是他的腳。」廖芳珍，又稱澐媽，她與先生育有兩個孩子，小兒子於兩歲半時確診為高功能自閉症，於是她開始努力帶著兒子四處跑療育課程，經歷家中經濟危機，花費大量心力、財力在兒子身上，沒想到大女兒高中時憂鬱症合併焦慮症發作。作母親，總是一路在與未知拼搏。

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十六年前，廖芳珍的小兒子明澐兩歲半時診斷為高功能自閉症，這之後廖芳珍就帶著全家投入大量心力、財力在兒子的療育課程上。為了讓明澐能更社會化、增進人際交流，廖芳珍還非常注重生活體驗，比如參與自閉兒畫展時，廖芳珍會詢問老師何時布展、何時撤展，除了開幕之外，還帶著明澐參與每個環節，因此往往一個活動就跑許多回。也曾帶明澐參加賞鯨團，第一年遇到上百隻海豚，明澐卻沒「看見」，當下他只在乎船上的窗戶，不停地開關窗戶。直到第二年，明澐才「看到」海豚。

自閉兒不會「讀空氣」 招人誤解

在廖芳珍的努力之下，明澐隨著年紀漸長、自閉症狀較不明顯，卻反而更引來旁人誤解。比如明澐國中時，舞蹈班的教室在四樓，學校電梯只有老師能搭，明澐的學姊偷開電梯，當下問了他要不要搭，明澐一起搭乘了，後來校方認為這是嚴重違紀，正鬧得滿校風雨時，廖芳珍又接到明澐導師來電抱怨：明澐和隔壁班老師要求搭電梯。電話掛了，一股無力感升起，廖芳珍罵了明澐：能不能不要向隔壁班老師要求搭電梯？明澐回說：我不是「要求」，我只是「詢問」啊！老師說不行我就走樓梯啦。

對於旁人懂得「閱讀空氣」，這方面的能力卻是自閉兒較缺乏的，電梯事件雖然在學校鬧得沸沸揚揚，可是明澐無法了解搭電梯的敏感性，對他來說只是很單純的「能搭或不能搭」而已。事後廖芳珍忍不住對明澐說，乾脆開放電梯給學生搭乘好了！明澐卻又回說：不可以！廖芳珍問，為什麼？明澐竟回：「那樓梯怎麼辦？」他反而擔心樓梯失業！

廖芳珍的女兒與兒子互相畫對方
廖芳珍的女兒與兒子互相畫對方
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好想把自閉兒送走…澐媽開班授課助家長

像這樣的故事層出不窮，廖芳珍算是「身經百戰」，回頭看當年無助的自己，對於養育自閉兒不知如何是好，她曾經好希望有個地方能讓她把明澐送去，再帶回來時孩子就能變成一般小孩。廖芳珍決定開班授課，將累積的多年經驗，以及不停學習的特教技能，教授給有需要的家長們。

她認為家長最重要的就是「自己要篤定，不能人云亦云。」許多自閉兒家長，包括她都經常迷失，忍不住去追求一般孩子的人生標準、希望自己的孩子也能做到，這樣的追求是沒有意義的；她更進一步說明，所有為孩子做的決定，都是在反映主要照顧者的內心價值觀，要區辨哪些是自己想要的，卻不是孩子需要的。「每個家庭有不同的經濟條件、風格、以及人員組成，唯有家長很篤定地知道方向、會面臨什麼狀況，才能依照自己情況來安排以及取捨。」

廖芳珍全家一同欣賞女兒的演出
廖芳珍全家一同欣賞女兒的演出
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自閉兒也好想要朋友！

此外許多人對自閉兒存有迷思，以為他們只活在自己的世界中。「我接觸這麼多孩子、這麼多家庭，這些孩子都想交朋友。」廖芳珍說，儘管比較缺乏交際能力，但不代表這些孩子沒有友伴需求，有些孩子好想好想要朋友，只是互動方式可能會不恰當。廖芳珍建議，與自閉症者相處時，最重要的還是「尊重」，他與一般人想要的一樣，可以平和的、明確的向他說明自己期望的互動方式。

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女兒憂鬱症 重修母女關係

對於明澐的功課做完了，沒想到還有與大女兒宛玲的功課在等著廖芳珍。過去廖芳珍全心全意專注在明澐的療育上，完全沒有多餘時間單獨留給女兒，女兒幼年時一度因此行為退化，應付不來的廖芳珍也曾對女兒又打又罵。就在宛玲上高中時，終於無力潰堤，憂鬱症焦慮症撲向這個青少女。「這是一個很大的谷底，以前覺得已經一個孩子自閉了，我不要再一個孩子有狀況。」這才攔下兒子的醫生改看女兒，醫生對廖芳珍說：馬麻，你帶弟弟或許可以，帶姊姊全部要重來。

廖芳珍感謝有專業的介入協助，後來的發展是漸入佳境的，「透過這麼多人的幫助，女兒看到她自己，我也看到我自己，現在我們一起往上，相處得很自在很舒服，這段路程到現在沒有停。」

宛玲與明澐
宛玲與明澐
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姊弟同台演出
姊弟同台演出
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廖芳珍心目中的媽媽力

「光母親這個身分力量就非常大了，好像完全可以為了他們付出，無怨無悔，好喜歡當母親的感覺。

當然以前也哭過，曾想為什麼為了他們我要做這麼多選擇？好害怕自己選擇是錯的。但是這兩個小孩讓我一直反省我的內在，很多事情都是在於我自己、我的內在，透過他們讓我看到自己，再重新長出自我的能量。他們帶給我很大的勇氣。」

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【延伸閱讀】

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自閉憂鬱症電梯
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