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就想永遠當媽寶！人生中「特別想媽媽」的十個時刻

2019-06-10 09:50網路溫度計 綜合報導

圖／stocksnap
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「媽媽」二字，叫一下都觸動心弦。

對大部分的人來說，媽媽是生命中最重要的女人，不只承受了懷胎十月辛勞、生產痛苦、拉拔小孩壓力，最重要的是....當媽媽成為媽媽，就會一輩子都為你懸著心，無論我們長得多大、多老，在媽媽眼中我們永遠是小孩兒，就好像昨天才學會爬一樣。

長大後陪在媽媽的時間漸漸變少，卻也發現以前覺得「好煩哪」的媽媽，在自己心中越來越重要，或許是當我們漸漸走過媽媽曾經走過的路、親身體驗媽媽告誡過我們的事後，才發現媽媽整個人都不簡單！

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看長大了的我們，都在哪些時刻想起媽媽，好想媽媽啊！

第10名：聽到有關媽媽的歌

聽到跟媽媽有關的歌，就會不自覺跟著哼起來，也會自然而然地想起媽媽，無論是歌頌親情、或是曾經的回憶，也會被歌詞和旋律感染，想起和媽媽一起度過的那些美好時光，異鄉遊子們更會燃起衝動想回家。這也是台語歌《媽媽請妳也保重》當年被查禁的原因，就是擔心國軍們聽到會喪失戰鬥的意志啊～

第9名：日常小事需要幫忙

遇到各式各樣日常小事、雞毛蒜皮、無解難解的事，就會希望媽媽立刻馬上就出現在眼前，因為媽媽無所不能，什麼樣啊雜的事情都可以輕輕鬆鬆解決，有時候甚至覺得自己外出討生活，沒有媽媽在身邊處理那些日常瑣事，真的是一個頭兩個大，原來有媽媽在的時候是這麼棒，自己就算長大了也還是沒長進處理事情的能力啊......

第8名：失戀傷心不已

被男朋友、女朋友傷透心的失戀時刻，不知道為什麼就會立刻想找媽媽，大概是這個世界上唯一會用最好的方式安慰你的，就是媽媽了吧！媽媽不會過問太多有的沒的瑣碎細節，會真心真意地安慰你、陪伴你，有時候就算什麼也不說，煮一頓你愛吃的，一餐飯道盡對你的心疼和加油打氣啊！

第7名：身上沒有錢花

把錢花光的時候，也會自然而然（？）地想起媽媽，這實在是有點母湯，但也是一種本能（蛤？）身上沒錢的時候，不敢跟錢莊借、不敢跟朋友問，只有媽媽不會看不起你身上沒錢，必要的時候還會不求回報金援你。

第6名：初為人父母感受到辛勞

任何方式都無法親身體會爸爸媽媽的辛苦，唯有自己成為別人的爹娘時，才會深深體悟到，自己能安穩長大、一生平安實在是一件不容易的事啊，這數十年間，媽媽不知道操碎了幾顆心、多少的夜難眠、多少苦放在心中沒有喊過一聲累，啊～這就是媽媽呀！

第5名：第一次自己做料理

第一次自己下廚的時候，除非有天份，不然就是一塌糊塗，要不是毀了廚房，就是毀了自己的料理，煮出來的食物實在是連自己都不敢吃，遇到這種處境時，也會瞬間想起媽媽，也體悟到小時候桌上熱騰騰的飯菜、老是嫌「怎麼跟昨天一樣」的飯菜、被自己挑食的飯菜，是如此的得來不易、又有多少媽媽的愛和功夫在裡頭.....

第4名：離家求學或工作的晚上

離鄉背井求學求職的人，一定很能體會夜深人靜的時候，那種莫名孤單無助的心情，無論是課業還是工作上，總會遇著不如意的事情，獨自承擔的時候也體悟到有苦說不出的心酸，小時候在媽媽的保護下，從來不需要面對這些的呀.....這樣的夜晚，也會非常想念媽媽。

第3名：一年一度的母親節

母親節就是一個一定會想起媽媽的日子，許多人也會放下手邊的工作、任何事，回到媽媽身邊陪伴她、請媽媽吃飯、買媽媽需要的東西給她，因為母親節是一個專屬於老媽的日子，老媽最大！愛幹嘛就必須陪她幹嘛去！最重要的是，記得在母親節的時候好好的感謝媽媽，跟她說自己有多愛她！

第2名：感冒發燒、生病住院

生病的時候會倍感孤苦無依，心理上也會比任何時候都無助，或許是一種本能吧！破病的時候總會想起媽媽，想起小時候發燒的時候媽媽徹夜未眠照顧自己，就覺得有媽媽在身邊真好啊！媽媽的照顧可是世界上最好最強效的藥！

第1名：生活遇挫折、工作不順利

長大之後總不像小時候那樣無憂無慮、快快樂樂，大部分的人都會離家背井，到外地、外國去打拚，生活遭逢挫折、不順在所難免，卻總會在最脆弱的時候想到媽媽，同時幻想著「如果能回到被媽媽保護著的小時候該有多好啊！」

有時候遇到難題也會想到媽媽，好像想一下就會覺得心裡舒服一些、呼吸順暢一點，倒也不會真的把心裡的煩惱和苦楚說給媽媽聽，畢竟也是會害怕她又為自己多操心哪！總而言之，「媽媽」這兩個字、媽媽這個人，對子女們來說是一種精神也是無論遇到什麼狀況都能感到安心的支持與守護啊！

圖／網路溫度計
圖／網路溫度計
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月12日至2019年05月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『想念媽媽的時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網 》、《DailyView網路溫度計粉絲團 》未經授權， 請勿轉載！】

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