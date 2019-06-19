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世新霸凌同學嘲跟我家比法律？ 父母問罪：憑什麼沾爸的光

傻眼！機車掛娃娃被偷拿 還留字條「小孩喜歡跟你買」

「橡皮擦父母」請注意！小心擦出強迫症

2019-06-19 10:04聯合新聞網 BabyHome

【作者：張旭鎧（阿鎧老師）】

新書分享會結束後，有位媽媽拿著一本書來找我，原本以為是要簽名的，但仔細一看，原來是本國語作業簿，媽媽讓我先看看孩子的字寫得如何。鉛筆寫的國字，工整地停在格子中間，筆畫粗細一致，看來是用自動鉛筆寫的，文字中各個部件比例堪稱完美，雖沒有硬筆書法般的引人入勝，但卻透露出超出孩子年齡的成熟。

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「這字很好看啊！很工整，應該沒有握筆、運筆的問題！」我邊欣賞邊回答。

「老師，你仔細看，每一個字都擦過！」我透著會場暗黃色的燈光仔細觀察，的確，漂亮文字底下，有著淡淡的書寫痕跡，但筆畫跟完成的文字相差不遠，不仔細看還會認為是立體字呢！

「他寫字不好看，所以被您擦的？」看來是個要求孩子要把字寫漂亮的媽媽！「不是！是他自己擦的，每次功課都這樣，所以其他功課沒時間寫，都要搞到三更半夜！」媽媽滿臉憂愁地回答！把原本要開始開導媽媽別當「橡皮擦父母」的我，一時不知如何回應。

我請媽媽坐下來，好好地跟我描述問題。原來這孩子從小比較活潑，小學開始，每次寫國字總是要媽媽在旁邊盯著，並且幫忙擦字重寫，所以每次寫國字都寫得很痛苦。上了小學二年級後，孩子開始出現奇怪的行為，就是每次國語作業寫完，就會自己拿起橡皮擦全部擦掉，再重寫一次！即使第一次就寫得漂亮的字也會被擦掉。媽媽曾帶孩子求助心智科，醫師診斷孩子患有強迫症，這讓媽媽更加擔心、焦慮。

因為沒有看到孩子，所以無法立刻給媽媽回覆，也跟媽媽約了另外的時間，帶孩子來給我看看。經過一些評估、訪談，我並不認為孩子有強迫症，可能是教養上出了狀況！我讓媽媽重演了過去幫孩子檢查與擦字的情境，發現了一個問題，就是媽媽看到孩子寫醜字時，就直接拿起橡皮擦擦字，並說「字好醜，重寫！」這樣子的行為表面上看起來沒問題，但一再的重複「字好醜，重寫！」就像是催眠孩子，告訴他「你的字都好醜，要重寫才可以」，所以導致孩子自行解釋國語作業都要重寫才算過關，加上媽媽並沒有對於字哪裡醜給予說明，也沒有對於漂亮的字給予稱讚，所以孩子自然而然通通擦掉重寫！

有時候我們為了孩子好，卻沒有考慮孩子是否接收到正確的訊息，又或者孩子是否理解我們給的資訊。一旦孩子理解錯誤，就會造成錯誤的行為，甚至影響孩子的學習表現！面對故事中的孩子，我請媽媽跟他玩「辨別美醜」的文字遊戲，對於同一個文字，媽媽跟孩子在一張紙上，用不同的字體、筆畫寫出來，一起討論覺得哪個比較漂亮，那個比較醜，讓孩子知道媽媽接受的文字是什麼樣子的，相信孩子可以漸漸地不用把每個字擦掉重寫了！

【延伸閱讀】

陪做功課一個小孩打倒兩個大人！5步驟慢慢走入他的心

孩子出現懼學症怎麼辦？心理師的教養祕訣

書寫醫師
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